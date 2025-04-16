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王卓祺

王卓祺：社工陳虹秀案——法庭以外的政治評估

【明報文章】前言

區域法院於3月11日重審裁決2019年8月底灣仔暴動案，涉及社工陳虹秀在案中扮演的角色。主審法官認為被告當日身穿黑衣、攜帶「豬嘴」（防毒面具），預料現場會變成非法集會或暴動，認為被告是有備而來。法官亦指出，案發期間被告用擴音器對警方作失實指控的叫喊。因此，法官認為被告是以社工身分為示威者撐腰。4月9日法庭宣判，陳因多年任社工、義工有貢獻，將來或遭撤銷社工資格等因素扣減其刑期，最終判監3年9個月。

在此案之前，已有幾宗涉及以社工身分參與暴動而被定罪的案件。相信不少社會人士以為香港社工在政治立場上偏向「黃營」（指親泛民主派及支持黑暴），這或許是事實；但理論上社工專業本身不應有政治立場，即社工在履行其職務時，不應有任何政治傾向。但作為社會一分子，社工與其他專業人士如醫生、教師等，都不免有自己政治立場，甚至參與政治組織。現代社會分工精細，個體同時擁有不同身分是正常不過。本文指出陳虹秀涉暴動案，除了依法裁判外，更應考量此等案件的政治屬性。因為此等案件並非一般政治立場問題，亦不可能只是社工專業範圍的事。

陳虹秀推動政權更替的革命活動

若對什麼是政治的內核元素也不搞清楚，便會如陳虹秀般，枉有專業知識，但不知道哪些是絕不可以參加的政治活動。在這問題上犯錯，結果是被歷史大潮淹沒。以筆者理解，陳虹秀在事發當日的所作所為，實屬顛覆及推翻政權的革命活動。2019年暴動期間，對於無日無之的街頭暴動，說得最白的是泛民學者戴耀廷，發表在《蘋果日報》的〈真攬炒十步〉一文，其要旨就是以街頭暴動迫使中央出手鎮壓，導致西方世界對中國制裁，藉此希望顛覆，不單止是特區政權，甚至是中央的共產政權。7．21中聯辦門外的示威及「支那」標語，均指向一個方向——反共反華。這些十分露骨的政治表態及反政權目的，社工陳虹秀不可能不知；如果說不知，是裝作無知而已！

政治者，最關鍵就是統治一個政治實體的人與事的問題；它涉及社會資源、權力及地位的分配，而其內核是政治權力的更替。政權更替，概括來說，有兩個方法。一是定期選舉，如美國民主黨拜登換上共和黨特朗普的政黨輪替；中國共產黨則是一個班子換上另一個班子，如2012年中國共產黨中央委員會選舉習近平接替胡錦濤。這兩者都是和平有序的接班換屆。

但不少發展中國家的政權輪替是通過暴力革命，現屆統治者被暴力趕下台。這是第二種政權更替方式。美國作為背後推手的東歐顏色革命是後者，香港2019年反中動亂也屬後者。屬於這種政權更替的2019年動亂沒有「人頭落地」，實屬罕見；這也是拜中央嚴格遵循「一國兩制，港人治港」之賜。想像一下，若中央宣布戒嚴，並出動解放軍鎮壓，那些黑暴分子的下場會是另一回事！

學院訓練社會工作者，正如其他專業一樣，並不會教授他們如何組織政黨輪替或政權更替。學院訓練社工政治中立，這是專業訓練的倫理前提，即強調不因宗教、思想、種族、性別、殘疾而歧視某些社群。社工政治中立亦有實際需要，即不會因為政黨輪替而「站錯隊」，得罪新一屆政府。筆者從未聽聞有社工老師教導學生搞街頭暴動！

明乎此，社工陳虹秀積極參與街頭暴動或「抗爭」，是其「過分熱心」之故——她是一個名為「陣地社工」激進組織的成員。香港社會一直對社工心存好感，可能是上世紀七八十年代時社工為低下階層爭取權益而贏得「北斗星」美譽的行業遺產。但不止社工，泛民主派及其他「黃營」人士亦對2019年發生的事，沒認識其顛覆國家政權的性質，現在只是坐坐牢，已屬萬幸。

過來人經驗分享：

1980年代社工參與政治戰戰兢兢

筆者在大學執教鞭前的上世紀80年代，在屯門仁愛堂工作歷7年之久。當年，工作之餘，筆者有不少晚上及假日花在一個新成立的民主派政治組織的工作上。回想當年，像筆者這樣參與政治的社工實屬少見。筆者當年的立場十分鮮明，尤其是身為政治組織的核心成員，亦間中出現在媒體報道上。問題來了——在港英政府開放區議會選舉之初的1980年代，筆者負責地區支部工作，包括區議會及區域市政局的選舉；這便與當地鄉紳勢力有所競爭。遺憾的是，筆者任職的社福機構當年卻有着濃厚的鄉事背景。

問題來了——在競爭過程之中，人家便以為我利用職權，方便自己組織的議員。有一次，選舉完後，一些地區鄉事人士糾眾到筆者的機構請願，抗議筆者「濫用職權」。幸而當年機構主管是位退休高級公務員，知道筆者公私分明。坦白講，當時機構辭退一個部門主管亦不是什麼難事。

這一件筆者的陳年舊事，只是說明政治者，涉及資源、權力及地位分配，這是政體治理的核心要素；就算區議會只是諮詢機構，一樣不可掉以輕心。經上述一事，筆者只得籌謀他職。

整個1980年代，甚至1997年之前，香港整體而言是一個政治冷感的城市。像筆者這樣在1980年代如此參與政治，實屬極少數。

九七後香港社會變政治城市 陳虹秀非孤例

九七後，香港特區的政治參與在兩個重大變動下熾熱起來。其一是特區政府並沒有重設港英1995年廢除、用於監控反政府活動的政治部。同時，特區政府亦一直未能為維護國家安全的《基本法》第23條立法。反政府活動變成「無王管」，至2019年黑暴時期為高潮。其二是基本法「港人治港，高度自治」所承諾的普選，激發港人的參政熱情。若加上1991年通過的《香港人權法案條例》，三大因素疊加起來，政治活動即使是反政府，甚至反共反中，亦不會受到任何實質的打擊報復。激進政治因而變成常態，香港特區亦變成一個政治城市！在這背景下，我們才能理解社工陳虹秀等參與政治的狂熱因由。

陳如何狂熱呢？較早前RFA（自由亞洲電台）報道，控方根據現場片段指當晚陳虹秀身處灣仔暴動現場人群之中，身穿印有「我哋係社工 守護公義」的黑色上衣。控方指，陳並非在暴動範圍內、鄰近居住或工作，這說明暴動期間陳並非在該處履行社工職責，只是以個人身分參與當時的非法集結。再看看陳在重審裁決當日的表現——她在庭外表示：「無論結果係點都好，我都無悔。」

陳虹秀這些言行說明，她根本對香港2019年的街頭暴動缺乏足夠認知。她真的天真可愛，但也是政治無知！大家都知社工陳虹秀的言行並非孤例。重審裁決當日，有記者訪問社會工作者總工會會長，他稱「對裁決感失望，相信陳當日在場所做屬社會工作」。這樣有分量的社工卻大白天說夢話！

作為社工界的老兵，筆者對2019年的政治評估，屬於少數。但比筆者精明得多的政府相關部門，早已覺察到社工的政治取向，致有後來改組社工註冊局及收緊《社工註冊條例》的相應措施。顯然，這些措施只是將不正常回歸正常而已。

總結：近代史暴動作參照

社工陳虹秀案已經有判刑結果，法庭只按法律裁決，不會如筆者般從政治角度考慮問題。今天，不少社工還活在自己的「理想國」，不願相信黑暴事件實屬顛覆國家政權的屬性。當然，社工陳虹秀的犯事，與社工專業及培訓完全無關。基於黑暴事件的反政權性質，中央政府事後針對上文提及九七後的其中兩項重大因素——《港區國安法》及選舉條例——作出修正，因而根本改變香港引發政治狂熱的制度及組織性因素，香港又回復為一個正常社會的狀態。然而人心還未變，故作此文一記。

還有一記之處。筆者深感「黃營」人士對中國近代史認識貧乏，這是彼等的「致命」病根。這裏以中國近代史最著名的暴動作例子。1927年由周恩來、朱德、賀龍、劉伯承等中共領袖領導的南昌暴動最為知名。它又稱南昌起義，起義者，推翻政權之事。毛澤東領導的秋收暴動、鄧小平領導的百色暴動，亦都稱為起義。暴動或起義，都是人頭落地之事，不會如社工陳虹秀般在暴動現場「守護公義」，故作天真！現今只是折磨幾年，相對於中國近代史暴動或起義的後果，實屬萬幸。大家應引以為戒，要嚴肅認識政治問題的性質。

作者是香港中文大學社工系前教授、新範式基金會資深研究員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[王卓祺]

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