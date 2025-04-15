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方奕展

方奕展：讓孩子走進祖國 為未來打開一扇窗

【明報文章】作為家長，我們都明白「百聞不如一見」的道理——孩子對世界的認知，透過親身經歷會更為深刻。近年香港學生有更多機會參加內地交流團，我聽到不少家長表示，孩子參與內地交流團後會主動分享所見所聞，以及他們在內地的學習體驗，獲益良多。我相信內地交流團不但能夠擴闊學生視野，更能深化他們在日常課堂的學習，鞏固他們對國家歷史、文化、科技及保育等方面的知識。

雖然現在學生到內地遊覽或玩樂是很普遍，但與學習終究不同。教育局和學校安排的交流團，可配合課程和學習，讓學生親眼看見及感受國家的迅速發展。例如學生參觀西安航天科技館時，認識到國產火箭發動機和北斗導航系統的突破技術，他們會感到震撼；走訪廣州的粵港澳大灣區青年創新創業基地時，他們會了解到香港青年如何利用跨境政策在大灣區開拓電商事業。

這些實地觀察和體驗，都能夠令孩子感受到國家的蓬勃發展和無限機遇。這不正是有效的生涯規劃教育嗎？

交流團的另一特色，就是加入與內地學生互動的環節。孩子在回顧與內地學生共同學習和相處的點滴時，會發現雖然各自成長環境有所不同，但或許喜愛的事物和對未來的憧憬卻是相通的。這不僅可拓寬他們的社交圈子，亦加強他們與內地的聯繫，更可能為將來在內地升學或工作播下種子。

以我所知，學校在出行前會向學生詳細解釋行程安排、學習重點及安全措施。在隨團教師及領隊帶領下，學生可以投入參與，在豐富的學習旅程中獲益，家長亦可以感受到交流團為孩子帶來的啟發。

作者是家庭與學校合作事宜委員會主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[方奕展]

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