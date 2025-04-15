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林淑操

林淑操：構建無煙未來 守護學生健康

【明報文章】近年香港吸煙率雖呈下降趨勢，但自新型煙草產品崛起，令控煙工作面臨新挑戰，尤其是電子煙的流行，大大影響青少年健康。香港自1982年訂立《吸煙（公眾衛生）條例》，以循序漸進及多管齊下方式推動控煙工作。

2021年本港吸煙率雖已跌至有紀錄以來最低的9.5%，惟政府對上一次大規模改革控煙政策，已要追溯至20多年前。時至今日，每日仍有逾58萬名15歲及以上吸煙者，反映政策滯後於社會需求，令煙害衍生的問題持續影響吸煙者及非吸煙者之健康，對社會帶來沉重代價。

吸煙誘惑 「甜蜜陷阱」

儘管香港的傳統吸煙人數減少，但電子煙的使用卻在青少年群體逐漸增加，更成為吸煙的「入門產品」。電子煙憑藉其時尚設計、多變口味，產品類似玩具或日常用品，這使家長和教師難以識別。調查顯示，香港有0.2%小學生和1.1%中學生吸食電子煙，這數字背後隱藏着巨大的健康危機。

研究指出，使用電子煙之年輕人未來吸煙的可能性，是一般年輕人的4倍。電子煙中的尼古丁不僅會導致上癮，還會嚴重影響青少年大腦發育，干擾其認知功能、執行能力和抑制控制能力。更令人擔憂的是，電子煙更被不法之徒用作新興的「太空油毒品」的載具，引誘年輕人好奇及吸食，危害年輕人健康。

同時，煙草商為吸引年輕人和女性消費者，於產品中添加薄荷、水果等口味，以擴大市場佔有額。數據顯示，86%的15至29歲女性吸煙者選擇加味捲煙，這一比例在所有年齡層中屬最高。加味煙不僅降低了吸煙的刺激性，還顯著增加了青少年成癮風險。調查發現，吸食加味煙的青年中，36.2%達中度至重度上癮，這一比例是吸原味煙青年的兩倍。這種「甜蜜陷阱」使青年更難戒除煙癮，對健康造成長期危害。

教育先行 築牢無煙防線

為有效控煙，尤其是電子煙的普及，教育是關鍵手段。從小培養學生的健康意識，於小學開設有關課程和活動，系統地講解吸煙危害，並結合事例令學生理解吸煙對健康的影響，及提高對煙草商推廣的警覺性；同時亦要定期舉辦無煙日活動，通過講座、展覽和比賽等多元化模式，鼓勵學生參與。建立家庭防護網，亦是重中之重的工作——定期向家長提供辨識電子煙等隱蔽產品的指南，及加強親子溝通技巧訓練，從而提高警惕關注子女行為變化。

隨着社交媒體普及，政府可利用這些平台推廣無煙文化吸引學生注意，用青少年熟悉的語言製作反吸煙宣傳，發布與吸煙危害相關的資訊和教育信息。

完善立法與執法

在吸煙產品、社會環境及煙草商營銷手法無孔不入的挑戰下，控煙政策更須與時俱進、適時檢討，才能夠抵抗吸煙成風。為了不要令過往的控煙工作付諸流水，政府實在有需要推出更多有效的控煙措施，從源頭阻斷煙害，以確保孩子在無煙環境中成長。

當局應盡快立法全面禁止電子煙及其他同類產品，並對違規者施加嚴厲懲罰，及定期檢討煙草稅政策，考慮提高煙草稅，以減少煙草產品的可達度，進而降低青少年吸煙率。同時，禁止煙草商添加薄荷及水果等口味，以減低青少年吸煙的可能。社會各界也應提供更多戒煙支援服務，幫助有需要的青少年戒掉煙癮，並提供心理輔導和資源。

為打擊私煙和保護非吸煙者免受煙草禍害，政府將於今年4月底提交「控煙十招」這具針對性的修例草案，各措施以循序漸進方式分階段推行，這為達至「無煙香港」邁出關鍵一步。事實上，保護下一代之健康是跨世代責任，惟政策的落實總離不開社會各持份者共同努力。只有透過教育、家庭和政府的全方位相互配合，方能真正構建無煙文化，為下一代創造一個清新、健康的成長環境。

作者是教聯會理事、香港區家教聯副主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林淑操]

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