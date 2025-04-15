李家超：築牢國家安全底線 夯實發展安全根基

2014年4月15日，習近平主席在中央國家安全委員會第一次全體會議上，創造性提出「總體國家安全觀」，全國人大常委會接着於2015年7月1日通過《中華人民共和國國家安全法》，以法律形式確立了「總體國家安全觀」的指導地位，規定每年4月15日為「全民國家安全教育日」，2016年4月15日是首個「全民國家安全教育日」。

全面推動國家安全宣傳教育

特區政府一直致力做好國家安全的宣傳教育，推動全社會共同維護國家安全，自2020年公布實施《香港國安法》後，每年通過「全民國家安全教育日」舉辦系列活動，推動學校及社群參與，目的包括：

第一，提升國家安全意識。通過「全民國家安全教育日」宣傳活動，促進市民認識國家安全的重要性，深入理解國家安全與個人生活息息相關。過去兩年，國家安全的宣傳教育得到大幅提升，除了特區政府每年圍繞4月15日舉辦大型宣傳活動外，不同社會機構、地區團體、學校、企業紛紛響應，分別舉辦豐富多彩活動，效果良好。

第二，普及國家安全知識。特區政府首次設置了國家安全展覽廳，通過實物展示、三維模型、立體短片等介紹國家成就和「總體國家安全觀」的豐富內涵和意義，有效提升市民和學生對20個國家安全領域，以及傳統安全如政治、軍事、國土等領域和非傳統安全如經濟、金融、文化、科技、網絡、數據等領域的認識。展覽廳去年8月開幕至今，參觀人數已超過60萬。

第三，促進國安法治建設。特區政府持續完善國家安全的法律制度和執行機制建設，做好國家安全相關法例的解說，自《香港國安法》公布實施後，市民維護國家安全憲制責任的意識大幅提升，相關法治觀念進一步加強。

第四，共同維護國家安全。特區政府培訓地區國安導師、發展青年國安大使、安排學生到內地參訪國家安全項目，促進地區領袖、青年和學生主動承擔維護國家安全責任，積極向全港18區傳播國安信息，在社會形成共同維護國家安全的良好氛圍。地區國安導師培訓自去年11月啟動後，已有近3000名地區領袖接受訓練，繼而向超過120,000名市民傳播國安信息。

築牢國家安全法律屏障

二十屆三中全會審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》，特別明確了國家安全是中國式現代化行穩致遠的重要基礎，必須全面貫徹「總體國家安全觀」，完善維護國家安全體制機制，實現高質量發展和高水平安全良性互動，切實保障國家長治久安。

去年3月，特區政府與立法會共同完成了等待26年8個月19天的光榮歷史使命，履行了《基本法》第23條本地立法的憲制責任。《維護國家安全條例》與《香港國安法》渾然一體、兼容互補，築牢了香港維護國家的法律屏障，構建了促進經濟發展的安全根基。

香港面對的安全挑戰和應對措施

世界百年未見的大變局正加速演進，地緣政治局勢日趨複雜，局部地區衝突頻繁，環球經濟增長放緩，單邊主義、保護主義抬頭，全球不穩定因素增加，香港面對的國家安全風險變化莫測，外部勢力干預滲透，竄逃海外反中亂港分子肆意抹黑攻擊，潛藏在港的破壞力量煽動矛盾，製造對立、「軟對抗」，破壞團結，本土恐怖主義和孤狼式襲擊等威脅不容忽視，我們必須全面推進國家安全體系和能力現代化，繼續與社會各界共同做好應對國家安全挑戰的準備：

第一，要堅定不移全面準確貫徹「一國兩制」方針，深化落實維護國家主權、安全、發展利益的最高原則。

第二，深入理解「總體國家安全觀」，統籌發展和安全，防範化解重大安全風險，鞏固提升應急處變能力，切實維持社會穩定。

第三，不斷完善維護國家安全的法律制度和執行機制，修訂《職工會條例》，進一步優化公務員紀律機制，更新《香港國家安全教育課程框架》。

第四，深入推廣全民國家安全教育，以新穎方法，通過跨媒體應用，配合科技，鼓勵家庭共同參與，提升社會自覺維護國家安全的意識和氛圍。

總結

中國式現代化正以堅實步伐全面推進強國建設、民族復興偉業，「一國兩制」實踐進入新階段，香港要把握好背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，深化國際交往合作。在全面拼經濟、謀發展、惠民生的同時，我們要竭力維護國家主權、安全、發展利益，持續築牢國家安全屏障，夯實高質量發展的安全根基，為國家更高水平對外開放，作出更大貢獻。

作者是香港特別行政區行政長官

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[李家超]