許漢榮：是否推行中學小班教學 還需社會討論

學者研究指小班教學可更全面照顧學生學習

在中學教育階段推行小班教學,國際學者早有研究。Finn及Achilles於1990年的研究已指出,「小班規模使教師能夠花更多時間與個別學生相處,提供更多回饋,並調整教學以滿足學生需求」。Mosteller的1995年研究亦指出,「小班教學中,教師可更容易留意學生的進度並適時介入」。2003年Blatchford的研究也指「小班教學有助於進行更多的形成性評估(formative assessment)和回饋,這對於個人化學習至關重要」。這些例子都表明,小班教學可以讓教師有更多空間處理學生的學習差異,令學生的學習得到更全面照顧。

此外,亦有研究表明小班教學可提高學生的學習投入度、增加師生互動,學生也更積極參與課堂討論及提問(Finn & Achilles, 1990; Hattie, 2009)。當然,推行小班教學是否「必然」有正面效果?這當中涉及的問題很複雜,一如其他教育問題,難以一概而論。然而研究都證明,在合適情况下推行中學小班教學,學生能夠取得更好學業成績的機會確實更大,特別是在初中階段(Finn & Achilles, 1990; Krueger, 1999)。

學生成長問題趨複雜 需教師更細緻留意

除了學業成績,推行小班教學更重要的原因,是能夠照顧學生的成長問題。近期英國影集《混沌少年時》(Adolescence)掀起了青少年成長問題的探討。劇中一個在普通家庭成長、在校亦算乖巧的年輕人,最終卻成了殺人犯,當中牽涉的問題極其複雜,包含了師生關係、朋輩關係、網絡科技、校園問題、行為偏差等。

面對日益複雜的學生成長問題,需要教師更細緻地留意,才能夠及時介入,期望問題可以得到解決。可以預期,當教師要面對大班的學生,在時間、空間、資源等條件都有限之下,必然會有學生較少被留意到,出問題的可能便會更大了。

有研究指出,推行小班教學有助建立更緊密、更正面的師生關係,亦更能夠讓教師有效地執行學校規則,並有助於處理學生問題(Blatchford, 2003),從而減少學生的破壞行為(Finn & Achilles, 1990)。因着小班規模,師生間可以有更頻繁和有意義的互動,以建立更好師生關係。Hamre和Pianta在2001年的研究也顯示,正面積極的師生關係亦與學生成績的提升正面相關。

可見,就「國際經驗」而言,中學小班教學至少並不負面。香港是否應把小班教學由小學延至中學,至少是一個值得深入探討的問題,並非如管氏所言般要一刀切否定。

管氏在文中認為「學生的利益永遠都應該重於教師和校長的就業利益;同時,也應該凌駕學校的生存意義」。我們不禁要問:當教師和校長的就業欠缺保障時,又有誰可以照顧學生在學時的需要?管氏為什麼要把教師和校長的就業利益,與學生利益,這兩個本來關聯性不大的概念對立起來?

教師和校長的就業,與其他的專業性質不同;提供教育的責任大部分都在政府,教師和校長的就業多少都直接與政府政策和規劃有關。不檢視政府政策與規劃,反而立即將矛頭指向教師和校長,管氏的批評亦欠公允。

不應在未充分討論下就完全否定

小班教學的推行,與眾多教育政策與措施一樣,其有效與否,取決於多種不同因素。資源與成本當然要考慮,惟同時教師培訓、教學策略、學生學習需要等都必須詳加考慮。

事實上不同學者都指出,小班教學的推行並非一道簡單是非題,更不應該立即與教師和校長的就業問題連上關係。我們要討論的是,在現時香港社會脈絡下,究竟教育要朝哪個方向行進,才是對年輕人最有利、最能夠令他們可以面對未來挑戰。沒有人說過小班教學必須在中學推行,但也不應在未有充分討論下就完全否定。

作者是教大社會科學與政策研究學系博士候選人、前中學校長

