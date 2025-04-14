趙文宗：資本主義已死，真的

早於2023年，瓦魯法基斯（Yanis Varoufakis；歐洲左翼經濟學家、希臘前財長，下簡稱瓦氏）便在Technofeudalism一書預視「雲科技封建霸權」（cloudalism；下簡稱雲霸權）的來臨，並鄭重宣布當下資本主義已遭殺死。雲霸權把資本主義的兩大支柱——市場及由市場競爭產生的盈利——邊緣化（瓦氏，頁x、xi、124）。瓦氏認為雲科技企業迅速崛起，全因2008年量化寬鬆，因它們不再需像以往資本家一樣，要集資就得出售大部分生意，或生成大量盈利來購買新資本股票（瓦氏，頁109）。

雲霸權滾財之道：建立大數據，替用家做決定

有論者堅持：雲霸權與傳統資本家沒本質上分別，他們都是大額投資在研究及發展上（瓦氏，頁132）。但瓦氏指出，雲霸權投資的並非傳統資本主義眼中的貨品、服務，這些產品不再純粹是賺錢工具，而是蒐集資料的渠道——你用「滴滴出行」在什麼時候（譬如黃昏）從哪兒（工作地點）到哪處（餐廳），在YouTube看過什麼食物推介、旅行地點，雲霸權都一清二楚。

雲霸權藉此建立中央大數據庫，並向科技用家推介合意的貨品服務（瓦氏，頁67、132、133、136、137）。由此，雲資本家利用用家一剎那閃過的好奇，努力擴大掘深其自身不自覺的欠缺，創造連綿不絕的消費欲望。用家上網尋資料、找娛樂，換來的，卻是不自覺地逐漸喪失主體性及決定力。

過去，資本是用來生產貨品，所以資本家都以控制生產資源致富（瓦氏，頁61、65）。但雲霸權主並不這樣操作——生產商（及服務提供者）等資本家已淪為雲霸權封建主的「封臣」（vassal）。現在，資本家需依靠雲霸權封建主建立的大數據庫來推銷、競爭、生存；他們愈賺錢，競爭愈激烈，雲霸權封建主的收費（「雲」租(cloud rent)）收入自然愈高（瓦氏，頁124、125）。

民主化可以反抗雲霸權？

我們可以對抗雲霸權，並重建主體性嗎？傳統資本主義建構了資本家與無產階級兩個對立陣營。惟雲霸權並無製造對抗；為雲霸權提供內容的創作者（譬如YouTuber），即使只從封建主掙取微薄收入，縱然偶有投訴不滿，依然努力創作（關於如何利用心理分析解釋此種彷彿是被指令的自發行為，請見參考書目筆者著作）。雲霸權世界中，消費者亦不互相認識，無法組成傳統的消費者同盟監察雲資本運作。

哲學家齊澤克說得極對：左翼的任務不止建議新秩序，更需改變的可能性的展望（Žižek，頁14）。所以，我理性上絕對認同論者對左翼（在美國）失敗的分析——他們就是輸在不夠左，也就是說未能帶來、建築新未來和新方向。

那瓦氏又創造什麼顛覆雲資本封建霸權的戰略及視點呢？他在書中建議把公司（譬如雲科技超大型企業）民主化，也就是每名員工受聘都可獲一股，而此股不可轉讓、售賣；工資與股份並無關係，所有股東投票決定公司收入如何分配。他同時建議取消股票市場，令公司營運與財務估算脫鈎。他就是希望藉員工平衡雲霸權資本家的獨裁權力（瓦氏，頁198至206）。

先不說這種天馬行空的想法，能否如瓦氏所願運作和達至預期效果，這些計劃根本在雲霸權內無法落實——若可以實施，雲霸權早已瓦解崩潰。或者我們先還原基本步——瓦氏的建議可否解決他在書中提出的主要問題，即重奪或再造各人的主體及決定力？我們怎知股東會否理性投票？投票支持唯利是圖的計劃，繼續雲資本封建霸權也沒有違反規則呀？換言之，相信民主能有效挑戰宰制、保護各式各樣弱勢社群，是否太天真呀？

放棄傳統人本主體

由「後人類」再出發

既然雲霸權已建立，（絕）大部分人類亦已習慣，甚至盼望與科技更融合地生活（看看多少人在等iPhone新型號？為了不記不改密碼，多少人已改用Face ID？大數據就是可以推介更精準的個人化服務），人類根本不能返回未有雲科技的good/bad old days（瓦氏，頁76、124）。我們何不就勇敢一次，斷捨離傳統的人本主義主體觀，就在當前前所未見的經濟、社會、科技脈絡機器下，討論可如何創造一個跨越人類vs.科技二元的「後人類（posthuman）主體」及文明？

以此角度出發，我們固然必須尊重，決定繼續以人本主義主體生活的人可以尊嚴地生活（不是每個人都想或可跟貼並學會新科技），更要在保障私隱的同時，預設各人須向科技提供何種資料——尤其是可以大力協助改善眾生生活質素的資料數據（譬如哪裏哪時塞車、傷健人士新產品的使用情况）。由此，我們不用再疑慮究竟那個軟件那款手機是否在「偷聽」對話，及知道了什麼資料秘密，因為如果不在法律規定內，得到的資料亦不可儲存、運用。

重中之重當然是以此為契機，立法要求各雲霸權資本巨頭公開資料——不單是公開如何運用、蒐集資料，更要把演算法的制訂和運作徹底透明化。

「後人類主體」引起的討論辯論當然何其多。學者波爾斯基（Stephanie Polsky）認為「後人類主體」代表人性被盜竊、人類被科技殖民化（Polsky，頁155）。這些擔心、批評源自對人本社會的執著，堅持人類應控制科技，看不到兩者融合帶來的新可能。

當AI已可自我學習、生長，它又會否發展自我意識，成為地球另一族群（瓦氏，頁69、80）？以心理學家弗洛伊德／拉康對意識的定義出發，齊澤克的答案是「不」（Žižek，頁56）。AI科技超理性、超勤力、超記憶；但定義人類（或者定義人類差別）的正是遭常理世界遺棄、閹割的小物（無以名狀的欲望源頭），而不是理性／勤力和記憶力。試想，可以與你在無聊時講無厘頭說話，而你又不討厭的，是否你最親知己？每日只懂與你冷靜分析辦公室政治、全球經濟的，一定不會是你的深愛。

只要AI科技仍只懂計算分析，不懂自我製作並享受越規「暗爽」，它斷不會成為人類。至於「後人類」如何建立意識，或AI科技會否製作屬於自己的意識，那就唯有拭目以待了。

參考書目：

（1）趙文宗，《書影伴我行》，2025年

（2）Stephanie Polsky. The Dark Posthuman: Dehumanization, Technology, and the Atlantic World. Earth, Milkyway: Punctum Books, 2022.

（3）Yanis Varoufakis. Technofeudalism : what killed capitalism. Brooklyn: Melville House, 2023.

（4）Slavoj Žižek. Like a Thief in Broad Daylight: Power in the Era of Post-human Capitalism. New York: Seven Stories Press, 2019.

作者是北京師範大學法學院嚴元浩講席教授

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[趙文宗]