孫興杰：特朗普、普京與帝國世界的圖景

美俄同樣轉向帝國主義

在21世紀第三個10年，美俄兩個世界強國居然攜手朝「帝國主義」轉向。不同的是，俄羅斯是領土帝國主義，美國則是經濟帝國主義。然而，帝國時代已經遠去。在人工智能時代，公平正義的道義倫理與主權領土的國際規範已深入人心，人類社會秩序還是要向前邁進。

特朗普是普京的「超級粉絲」。早於2007年，特朗普就致信普京表達仰慕。時過境遷，普京在克里姆林宮，特朗普則再次入主白宮。特朗普原以為打個電話就可以令普京停戰。於2024年美國大選期間，他曾放言可24小時解決俄烏衝突問題。上任後，特朗普政府單方面對烏方施壓，打消了烏國收復領土和加入北約的希望。早前在白宮的「口水仗」，顯示出特朗普及其團隊犧牲烏克蘭以換取俄羅斯之停火回應的企圖。

特朗普上台後採取的新政策，讓俄羅斯得到喘息並反攻的機會窗口。俄方在庫爾斯克等地加強攻勢，直至普京提出要在聯合國主持下，與美國、歐洲及俄羅斯盟友共同討論在烏克蘭實行臨時管理，以便在烏國舉行民主選舉，「建立一個有能力的、受信任的政府」。換句話說，俄國是要推翻烏克蘭現政府，建立一個聽話的基輔政權。在這點上，特朗普政府也曾釋放類似信息，認為烏克蘭總統澤連斯基不好打交道，想要推動烏國舉行大選。

從理念來說，特朗普和普京都成長在冷戰時期；尤其上世紀80年代，是美蘇冷戰的重大轉換時期。特朗普接受和信奉列根主義的以實力求和平、迷信自己的交易藝術，同時信奉叢林法則。普京則經歷蘇聯解體及俄羅斯轉型時期的混亂，在21世紀第二個10年重新接續俄羅斯帝國的戰略傳統。從俄羅斯與格魯吉亞的衝突開始，普京通過「小戰爭」重塑「前蘇聯空間」，直至俄烏衝突。

美國「斷然」戰略收縮

回到「多極」世界體系

特朗普上台後，他對普京的崇拜之情，加上冷戰期間對美蘇博弈的記憶，令他將俄方視為與美國一樣的世界大國。事實上，於3年俄烏戰爭過程中，俄國戰略資源損傷巨大，尤其是核威懾可信度大為下降。在「核戰爭打不得、打不贏」的國際輿論下，俄方只能進行痛苦的常規消耗戰。而特朗普上台後呼籲美俄實行核裁軍，客觀上激活了俄國核武器的戰略能量，至少成為可以與美國博弈和談判的籌碼。未來不排除美俄關係僵化時，俄國以核武器恐嚇特朗普。

特朗普政府近期一系列外交舉措，標誌着美國「斷然」的戰略收縮，如同上世紀70年代的尼克遜主義。從國家身分來說，美國回到「多極」世界體系內，放棄了擴張念頭。

不容忽視的是，美國剛結束長達20年的反恐戰爭，國際政治經濟格局已發生劇烈變動，美國不再一家獨大，而要建立多極格局，如同美國國務卿魯比奧所宣稱的。俄方亦宣稱「多極化」多年。仔細比對會發現：美國的多極化是要重建大國均勢、劃分勢力範圍。美國試圖固守北美大陸，這是特朗普要收回巴拿馬運河、購買格陵蘭島、吞併加拿大的原因，即構建一個巴拿馬運河、北冰洋、大西洋、太平洋環繞的巨型島嶼帝國。而普京追求的「多極化」，核心目標是實現俄羅斯的世界大國地位，要與美國旗鼓相當。

值得一提的是，普京在啟動「特別軍事行動」之前發表的演講中，指摘烏國政府對人民不好，沒有充分利用豐富資源。而美國副總統萬斯強行訪問格陵蘭島時表示，丹麥對格陵蘭島不好。此時的萬斯，儼然化身領土帝國主義者。不過，即便丹麥沒有治理好格陵蘭島，美國就可將格陵蘭島收入囊中？萬斯的邏輯，其實是帝國理論中「蠻族論」的生動體現。

特朗普回歸北美大陸，提出領土訴求，強化邊境管理，其實是延續美國的戰略傳統。但美國從立國起，就是大西洋國家。只不過從19世紀開始，美國通過「西進運動」開展了長時間的大陸擴張。1898年美國與西班牙戰爭之後，美國成為太平洋國家；開鑿巴拿馬運河之後，美國則成為真正的「兩洋」（太平洋、大西洋）國家，其戰略需要在「兩洋」平衡。

普京的歷史自信

當下特朗普在歐洲和中東收縮，是為了於亞太重新部署，這是接續奧巴馬政府從2009年提出的「亞太再平衡」戰略。但是美國在中東的反恐戰爭，加上俄烏衝突，令其難以實現「兩洋」戰略平衡。

美國在相當程度上繼承了英國的海權大戰略，在陸海邊緣地帶遏制大陸強國，是其一貫邏輯。黑海海峽便是海權與陸權國家博弈的邊界。19世紀中期的克里米亞戰爭，正是英國圍堵俄國衝出黑海、進入地中海之戰。美國前國安顧問布熱津斯基（Zbigniew Brzezinski）有句名言：沒有烏克蘭，俄羅斯就不是歐亞帝國了。就此而言，普京的「特別軍事行動」本質也是重建帝國之舉。普京於一場閉門會議裏，表示願意打一場「百年戰爭」。從歷史傳統來看，黑海北岸並非海權國家勢力範圍。俄羅斯可以以拖待變，最終實現自己目標，這可能是普京的歷史自信所在。

重新帝國化 不是可行之選

在特朗普與普京領導下，美俄兩大國同步「帝國主義轉向」，烏克蘭成為帝國博弈和交易的「籌碼」——普京要的是烏國領土及基輔的服從；而特朗普要的是烏克蘭稀土等礦產，及對其經濟命脈的控制。處於美俄兩國夾縫下的烏克蘭，的確陷入「左右為難」的窘境中。然而，20世紀以來的民族主義重新改寫了世界政治版圖。二戰後殖民帝國瓦解，去殖民化運動興起，殖民帝國退回歐洲，前殖民地紛紛構建現代國家和區域國際秩序。冷戰期間美國介入越南，阻礙去殖民化進程而陷入泥潭。

從波羅的海到黑海，經中東到南亞和東南亞，這一歐亞大陸陸海邊緣地帶，構成18世紀以來陸海權的大博弈帶——帝國時代，各帝國競相爭奪；二戰後進入後帝國時代，這一地帶的國家構建和區域秩序構建，成為國際秩序的難題。

雖矛盾衝突不斷，但重新帝國化卻不是可行之選。烏國雖處於美俄夾擊下，歐洲卻已被動員起來。這個開創現代殖民帝國體系的地區，將不得不在烏克蘭消化「後帝國」遺產。

更重要的是，於美俄之外，還有近200個主權國家。主權獨立、領土完整是現代國家生存和發展的基礎，也是現代國際秩序基石。特朗普也好，普京也罷，都難以逆轉這一世界歷史潮流。

作者是中山大學國際關係學院教授

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[孫興杰]