姚志勝：談談香港落實兩會精神的基本面

其一，基本指導思想：香港落實兩會精神，需以習近平主席的治港方略為指導，兩會關於香港工作的部署也是落實習主席重要論述的具體安排。其二，基本港情：一國兩制實踐已進入新階段，香港落實兩會精神需建基於對基本港情的深刻把握。其三，基本着力點：鞏固提升三大中心、對接粵港澳大灣區。

基本指導思想：習主席治港方略

我們都知道，習近平新時代中國特色社會主義思想是當今中國發展的指導思想；香港特區的一國兩制實踐，也要以習主席關於香港問題的論述為指導。正如港澳辦主任夏寶龍解讀習主席香港七一講話和澳門講話所強調的那樣，是港澳工作的「根本遵循」、「行動指南」。兩會期間，丁薛祥副總理參加香港人大代表團審議和港澳地區全國政協委員聯組會，夏主任專門看望港澳地區代表委員。他們所提出的希望，貫穿其中的核心要求就是貫徹習主席有關講話精神。鄭主任在座談會提出，要從7個方面重點把握全國兩會精神，其中第一條就是要全面把握習主席重要講話精神。

今年政府工作報告強調支持香港「深化國際交往合作」。有些輿論分析說，這是中央對港的新要求，希望香港在國家高水平開放中發揮更大作用。這種理解雖有其道理，但準確性不夠。鄭主任在座談會有一個權威解釋。他在「深刻把握兩會對香港工作的重要部署」部分，專門用PowerPoint圖解方式，將政府工作報告中「深化國際交往合作」、「更好融入國家發展大局」兩句話，分別用「外通」和「內聯」來突顯兩者之間的辯證關係，並在圖解說明中將這兩句話界定為：對習主席要求香港「發揮獨特優勢、強化內聯外通」重要指示精神的精準解讀和具體落實。由此可看到政府工作報告關於香港的工作部署，與習主席治港方略之間的邏輯關係。

李特首去年施政報告強調，繼續貫徹習主席七一重要講話的「四點希望」，說明李特首準確把握了部署特區施政的指導思想和基本遵循，可謂是綱舉目張、思路正確、落實有方。這種思想方法，應在香港貫徹落實兩會精神中發揚光大。

基本港情：一國兩制進入新階段

基本國情主要是指一個國家的社會性質，及其所處的社會發展階段。中國的現代化建設，必須從本國基本國情出發。中國現在的最基本國情，就是我國仍處於並將長期處於社會主義初級階段。香港的發展佈局，也必須從本港基本港情出發。香港現在的基本港情，就是一國兩制實踐已進入新階段。

一國兩制實踐進入新階段，是習主席對當今一國兩制歷史方位與時代意義作出的重要論斷，具豐富內涵，對香港特區的一國兩制實踐有重要指導意義。鄭主任於座談會特別強調，要深刻把握一國兩制實踐進入新階段的重要判斷。那麼，應如何掌握這個重要論斷？筆者認為，雖然新階段的具體內涵會隨着實踐發展而不斷豐富，但就當下來說，最重要是以下4點：

一是新階段的重要使命。實現香港更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻，這是習主席澳門講話的界定，是強國建設歷史進程的必然要求。

二是新階段的主線要務，即推動高質量發展、實現由治及興。一國兩制實踐新階段始於香港由亂到治的歷史性轉折，這個新階段開啟後的發展主線，就是實現由治及興。當然，新階段所說的發展，不局限於「保持」既有繁榮，而是要高質量發展，「不斷塑造新動能新優勢」。這也是習主席澳門講話提出的要求。

三是新階段的時代標識，即勇於變革、敢於創新。改革是當代中國的最顯著時代標識，去年三中全會精神的核心就是改革。香港於現階段要「銳意改革」，用夏主任的話說，就是「要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展」。

四是新階段的六大工作，即發揮制度優勢、堅持改革創新、推動高質量發展、強化內聯外通、完善特區治理、嚴密防範風險。這是鄭主任結合中央要求和香港實際列出的6個重點。

顯然，深刻把握一國兩制實踐進入新階段的重要判斷，就是準確把握香港的基本港情、工作部署和發展方向。這對於香港特區在一國兩制實踐中守正創新、由治及興、行穩致遠，具重要意義。

基本着力點：三大中心與大灣區建設

香港落實兩會精神，不是走過場，而需講實效，需準確抓住國家發展機遇和兩會對港工作的重要部署，為香港發展注入新動力。李特首和鄭主任在講話中，都談到香港時下的主要工作：大力發展新質生產力，加快建設國際創新科技中心，鞏固提升三大中心，積極打造國際高端人才集聚高地，對接粵港澳大灣區，推進北都和河套深港科創合作區發展等。這些領域都很重要。筆者還想特別強調，有兩個基本着力點最值得重視：一是鞏固提升三大中心；二是對接大灣區。抓住這兩個着力點，就抓住了香港經濟發展的牛鼻子。

我們務必切記：國際金融、航運、貿易中心地位是香港經濟的立足之基、發展之本，是其他產業發展乃至香港繁榮的重要經濟基礎。基礎不牢，地動山搖。鞏固提升三大中心，是支撐和帶動新產業的基本着力點，切不可「喜新厭舊」，必須緊緊抓住。面對美國發動的貿易大戰和金融戰，香港更需大力鞏固提升三大中心。這是香港自身所需，更是國家利益所在。

粵港澳大灣區建設是香港新階段、新動能的基礎動力源。香港融入大灣區，人口數量將增至8000多萬，地域空間延伸至5.6萬平方公里，經濟體量逾14萬億人民幣；發展現代化產業，也會得到珠三角城市強力支撐。大灣區蘊藏巨大經濟潛力，將為香港新階段發展注入源源不斷的新動能。大灣區建設現在面對的最大困難，是如何實現粵港澳體制規則深度銜接。據了解，中央對此高度重視，已專門組織調研、探討方案，估計會在不太長的時間內訂出決策，大灣區建設將出現重大突破。

作者是全國政協常委

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[姚志勝]