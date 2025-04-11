徐英偉：特朗普「玩火自焚」

特朗普政府此輪關稅升級，可能帶來幾種結果：一是談判策略，以高壓逼迫其他國家妥協；二是中國和其他主要經濟體堅決反制，形成排斥美國的聯盟，美國在通脹及民意壓力下被迫收手；三是部分依賴美國市場的國家率先妥協，但中國、歐盟等大型經濟體繼續強硬反制，形成混合局勢，美國難以達成全部目標。

特朗普的貿易政策，與過去幾任總統形成鮮明對比。克林頓、小布殊及奧巴馬3名美國總統，儘管政策細節不同，但基本上都倡導以規則為基礎的全球化自由貿易。他們透過談判、多邊合作解決貿易問題，而非單邊主義的貿易戰。特朗普或許真心相信其貿易戰將「使美國再次偉大」，惟目前看來，這場貿易戰更像是一場昂貴的「政治真人騷」，買單的卻是美國經濟與全球股民。特朗普總統最大成就，是令全球投資者重新認識「風險」兩個字，毋須看韓劇《苦盡柑來遇見你》也能夠讓你淚流滿面。

去年中美商品貿易總額約5850億美元，美國進口中國商品達4400億美元，出口僅1450億美元，美方貿易逆差明顯。特朗普自首個總統任期以來持續推動高關稅政策，拜登政府亦延續強硬路線。然而美國彼得森國際經濟研究所指出，美方從中國進口比重已從2016年21%，降至去年約13%，但製造業並未回流美國，而是轉至越南、墨西哥等，顯示關稅未解決製造業流失問題。特朗普此次關稅措施卻將這些國家也列為目標，反而給中國提供機會，在這些國家進一步拓展影響力，美國最終可能處於更不利局面。

極端政策忽視自身利益 激化矛盾自招災禍

特朗普政府這種以交易式手法處理貿易問題，還要「重組全球經濟」，正引發全球貿易秩序「大地震」。2022年美國國家經濟研究局研究顯示，在特朗普與拜登時代關稅政策下，美國消費者每年平均額外支付約800億至1000億美元，實際上成為貿易戰最大輸家。絕大多數宏觀經濟學家早已有共識，關稅無法有效減少美國貿易逆差，因貿易逆差本質是美國國內支出收入失衡所致。關稅措施可引發經濟衰退，屆時美國貿易逆差縮小的主因將是國內消費大幅萎縮，這絕非特朗普政府樂見。

特朗普的關稅戰，恐怕美國連「殺敵一千，自傷八百」都已是過於樂觀的最佳情景。歷史上當權者若將打擊對手置於全域利益之上，往往因失去道德正當性、激化矛盾而自招災禍。商朝末代君主紂王殘暴荒淫，以酷刑鎮壓異己，甚至殺害忠臣比干，最終激起諸侯與民眾反抗，導致周武王聯合各方勢力伐商，紂王自焚於鹿台，身敗國亡。特朗普政府此輪極端關稅政策，正是忽視全球經濟規律及美國自身利益，任意妄為，恐步紂王後塵，最終陷入「玩火自焚」結局。

作者是原民政事務局長

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[徐英偉]