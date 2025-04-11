王冲：看清特朗普關稅戰的本質

從特朗普首個總統任期開始，世界各國就開始研究他；但第二任期開始後，其所作所為還是超越了許多觀察家的想像空間。專家能夠說的一句話是：唯一能確定的，就是特朗普的不確定性。然而各種不確定性背後，還是要看清特朗普關稅戰的本質究竟為何。

關稅戰三大目的

很多人堅持認為特朗普是商人治國，一切都是為了金錢，一切都可交易，但這樣想顯然低估了特朗普。他現在所做一切是出自多年來的執念、對經濟的認知，及管理公司形成的直接且簡單粗暴風格。

特朗普關稅戰有三大目的。第一，製造業回歸。煙囪林立、工廠轟鳴、產業工人都是中產，這是他年輕時看到的場景。然而上世紀八九十年代，他在紐約目睹帝國大廈被日本人買走，目睹日本汽車逼得美國三大汽車製造商舉步維艱，那時他就產生了重振美國製造業雄風的志向。其這一想法與「鐵鏽帶」美國白人的失落結合一起，構成了他得以當選總統的選民基礎。從俄亥俄到賓夕法尼亞，從亞利桑那到密歇根，製造業能否回歸，是檢驗他總統成就的試金石。在這方面的訴求，特朗普是堅定、不可動搖的。他希望通過關稅迫使各國企業（包括美國企業）到美投資設廠，從而實現製造業回歸之目的。

第二，追求貿易平衡。美國政府面對兩大赤字：36萬億美元債務和每年約1萬億美元貿易逆差。特朗普是傳統商人，奉行傳統重商主義政策，其邏輯很簡單：貿易順差才能賺錢，逆差就是虧本；美國的貿易逆差，是全世界都在薅美國的羊毛。因此其對等關稅邏輯也隨之而來：你收我多少關稅，我就收你多少關稅；最後還假意大大方方打了個五折。

第三，增加政府收入。美國政府債務壓力大，2025年政府須為9.2萬億美元到期債務再融資，其中約6.5萬億美元將於6月到期。若不違約，美國就必須尋找財源。在國內減稅下，錢從哪裏來？特朗普看中了關稅：收關稅可讓製造業回歸、可增加政府財政收入，在他看來是一招妙棋。至於全球化受創、世界經濟波動、美國民眾生活成本上升這些，不在其考慮範圍內。

各國有兩種選擇

這是特朗普的基本訴求。不過，基於他的不確定性和極限施壓的特點，其關稅戰並非鐵板一塊、不可更改。如他自己所言，他要的是各國排隊懇求他高抬貴手的場景。面對特朗普關稅戰，各國有兩種選擇：

第一種是服軟。目前看，有些國家怕特朗普更大力度的關稅，選擇不報復；有些國家選擇打電話給白宮，希望協商解決。看到這些，特朗普估計在偷着樂。第二種是強硬。對特朗普讓步，可能面對更進一步壓榨；與其步步退讓，還不如一開始就奮起鬥爭。

於服軟與強硬之間，無太多猶豫空間。這就像玩「炸金花」遊戲，要麼牌不好，開始就放棄；要麼跟到底。

在決定如何選擇之前，需看清特朗普發動的這一輪關稅戰本質。製造業回歸、追求貿易平衡、增加財政收入是表象，是技術問題；其本質是國際貿易體系的重構和中美國運之戰。

從國際貿易體系重構角度而言，特朗普所作所為，破壞了1946年的布雷頓森林體系，使世貿組織的權威蕩然無存、全球化受重創。二戰後形成的一系列貿易規則都被打破，美國作為世界最大採購商，決定另起爐灶，打造以美國利益為核心的貿易體系，一切按美國規則行事：要麼到美投資設廠，要麼對美國產品降低關稅，要麼就面臨巨額關稅懲罰，其邏輯極其簡單暴力。倘把美國當成沃爾瑪超市，就相當於一切採購重新談，要麼跟，要麼走。

從中美國運之戰角度而言，特朗普貿易戰雖然表面上面向全世界，但對中國、越南、柬埔寨、印尼下手尤其狠，顯然是不僅打壓中國對美出口，就連中國「繞道」的途徑也要一併打壓。這令中美脫鈎斷鏈愈來愈近。

中國佔全球30%的製造業份額，2024年美國對華貿易逆差達2704億美元，緊隨其後是墨西哥的1572億美元和越南的1131億美元。在特朗普看來，墨西哥和越南的對美順差也是來自「中國製造」。他的邏輯鏈條裏沒有雙贏概念，認為國際貿易就是零和遊戲，製造業也是零和遊戲，你多了我就少了。這跟過去幾十年通過全球化把蛋糕做大的理念截然相反。因此特朗普在經貿方面對華打壓，不會輕易退縮，也不會輕易放棄。

中國有多招應對

狹路相逢勇者勝。對特朗普的關稅戰，中方也有諸多牌可以打。

第一，耐心。關稅令中國製造業遭遇阻力，會影響就業，有專家估計可能拉低中國產值達0.5到1個百分點。然而美國也同樣遭遇壓力，美媒認為關稅戰使美國家庭年均支出多6000美元。根據美國人口普查局數據，2024年美國從中國進口約4400億美元商品。根據聯合國和世貿組織數字，2023年美國進口的鋼鐵產品中有五分之一來自中國，進口電子產品中有逾四分之一來自中國，進口鞋類中有三分之一來自中國，進口玩具有四分之三來自中國，進口雨傘中有91%來自中國。這些物美價廉的商品，多年來對美國物價穩定起到非常重要作用；一旦大幅減少、失去或價格暴漲，美國民眾生活壓力也隨之增大。若到2026年中期選舉還不能改善，特朗普就可能失去參眾兩院，變成「跛腳鴨總統」。

第二，多元化。的確，美國是個巨大市場，但這個世界不是只有美國一個市場。從中日韓談判中的自貿區到歐盟大市場，從蓬勃發展的東南亞到「全球南方」，處處都有機會。從2008到2023年，中國對美出口在總出口的佔比從17.7%降到13.9%，這反映中美貿易關係的變化及中國出口市場多元化趨勢。

第三，反思出口導向模式。過去多年來，投資、房地產和出口是中國經濟「三駕馬車」。出口創匯固然重要，惟對國際市場依賴過大。中國辛辛苦苦製造那麼多物美價廉的產品賣到世界各地，付出了一定的環境代價，工人工資也不高，還被嫌棄、被抱怨。這種模式需要反思了。賣方是永遠沒有地位的；擴大內需、盤活市場，在國際上會更有話語權。

最後，要發揮香港的獨特作用。香港是個自由港，對絕大部分商品不徵關稅；利用好這個跳板，給世界做出「中國開放」的樣板，可緩解來自美國關稅的壓力。另外，關稅戰後美國會壓迫人民幣升值。人民幣無論升值、貶值還是國際化，都離不開香港的獨特金融助力。從貿易緩衝到金融中介，香港都可以發揮獨特作用。

作者是浙江外國語學院美國研究中心主任

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