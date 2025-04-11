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2025年4月11日星期五
呂大樂
筆陣
筆陣：賭博規範化做法實際 但策略被動 ／文：呂大樂
聞風筆動：外交公署表明不打電話 中美溝通渠道「未接通」 ／文：李先知
王冲：看清特朗普關稅戰的本質
徐英偉：特朗普「玩火自焚」
羅健熙：由區議員「零發言」到「四個第一次」
郭家衛：議員不發言可以議政嗎？
周永新：公營醫療收費改革：誰付出更多？誰得益更大？
姚志勝：談談香港落實兩會精神的基本面
筆陣：賭博規範化做法實際 但策略被動 ／文：呂大樂
【明報文章】究竟怎樣才算是把政府政策的諮詢工作做好？市民反應熱烈？討論氣氛活潑？得出社會共識？政府順利取得它希望見到的結果？無論它的過程、結果如何，政策諮詢從來都不是一個容易工作。
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筆陣：賭博規範化做法實際 但策略被動 ／文：呂大樂
聞風筆動：外交公署表明不打電話 中美溝通渠道「未接通」 ／文：李先知
王冲：看清特朗普關稅戰的本質
徐英偉：特朗普「玩火自焚」
羅健熙：由區議員「零發言」到「四個第一次」
郭家衛：議員不發言可以議政嗎？
周永新：公營醫療收費改革：誰付出更多？誰得益更大？
姚志勝：談談香港落實兩會精神的基本面
聞風筆動：外交公署表明不打電話 中美溝通渠道「未接通」 ／文：李先知
王冲：看清特朗普關稅戰的本質
徐英偉：特朗普「玩火自焚」
羅健熙：由區議員「零發言」到「四個第一次」
郭家衛：議員不發言可以議政嗎？
周永新：公營醫療收費改革：誰付出更多？誰得益更大？
姚志勝：談談香港落實兩會精神的基本面
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