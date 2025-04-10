藍天銘：回應《明報》就加沙戰爭之社評

到現在為止，仍然有59名人質被哈馬斯恐怖分子扣押在加沙，生存在不人道的條件下，生死未卜。他們近乎全部都是平民，在2023年10月7日在家中被綁架。以色列有道德責任和義務，盡一切可能讓他們每一個人回家，或妥善安葬。

在哈馬斯恐怖組織多次拒絕就釋放人質問題達成協議的前提下，以色列再次在加沙進行激烈戰事。哈馬斯恐怖組織一再拒絕美國總統特使威特科夫和其他調解國家的提議。以色列將針對哈馬斯恐怖組織而增強軍事行動，以達到戰爭目標，包括將所有人質——不論生死——都要帶回家；消滅哈馬斯恐怖組織的軍事和政府的能力，使它不能再危害以色列；消除加沙地帶對以色列公民的恐怖威脅。

哈馬斯拒絕釋放人質、拒絕解除武裝，持續地促使戰爭重燃。

此外，同樣重要的是，要提及和關注早前加沙人民自發針對哈馬斯的示威行動，他們高呼：「哈馬斯滾出去！」加沙人民知道真相——就是因為哈馬斯拒絕釋放人質，而令戰爭和他們的苦難加劇。他們冒着生命危險反抗哈馬斯的殘酷統治。22歲巴勒斯坦男子Uday Al Rabay因抗議哈馬斯、要求哈馬斯結束戰爭並離開加沙，而被綁架、折磨、殺害。最後他的遺體被棄置在他的家門前。

沉默助長恐怖主義擴張。國際社會必須譴責哈馬斯針對以色列人的殘暴行為，及對加沙人民的暴戾統治和壓迫。

以軍繼續行動 消除對公民威脅

在北部方面，以色列不會容忍在黎巴嫩違反停火協議的事情。連日來，真主黨恐怖分子在黎巴嫩南部多次進行挑釁行為，違反以色列與黎巴嫩之間的協議。以色列最近的打擊，是針對真主黨對以色列公民發動大規模襲擊的計劃。對我們來說，這是一個計時炸彈。

以色列國防軍將繼續採取行動，消除來自黎巴嫩危及以色列國防軍和以色列公民的威脅。我們期望黎巴嫩採取行動，剷除在黎巴嫩境內針對以色列的恐怖組織。

以色列亦不會容許恐怖組織在敘利亞建立據點，並變成伊朗的陣地。我們不會容忍敘利亞南部出現可能威脅以色列公民，或以色列軍隊的軍事裝備存在。

（編者按：文章標題為本報編輯所擬；文內分題為本報編輯所加）

作者藍天銘（Amir Lati）是以色列駐香港總領事

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[藍天銘]