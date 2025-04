陳帆川：貿易戰如火如荼 中國另一戰場成大贏家

英國牛津大學路透新聞研究所發表報道(註),指特朗普把「美國之音」消音之際,俄羅斯和中國馬不停蹄重整非洲新聞業。報道引述非洲一家非牟利新聞機構的數據分析師表示:「在許多非洲國家,由政府操控或資助的媒體是主要資訊來源。如果沒有『美國之音』的獨立報道,這些媒體將加強輿論控制和官方宣傳,壓制反對聲音。」

「美國之音」消音下 中國擴非洲媒體版圖

「美國之音」以40多種語言向全球近百個國家提供新聞服務;單在撒哈拉以南非洲,已坐擁9000多萬受眾。該分析師說,俄羅斯和中國或趁國際新聞機構的真空期,把握機會擴展在非洲的影響力。

報道指,中俄過去數十年來一直在非洲擴大新聞版圖,俄羅斯的國營媒體甚至在去年於非洲開辦新聞學院,培訓記者。據英國廣播公司報道,該學院的課程充斥俄國官方宣傳、假新聞,以及抵制西方媒體的內容。

新華社亦在非洲開設多達37家分社,並提供記者培訓計劃。據一名專攻非洲數碼媒體的研究員指,雖然中俄都在當地宣傳本國,但方式截然不同:「俄羅斯鼓吹反西方,將非洲人面對的問題歸咎於西方或法國;中國則更傾向表達『我們是你們的朋友』,展示中國文化和生活方式,以及中國能夠為非洲帶來什麼。」

上述報道引述受訪者指,有兩項議題常被利用來引導輿論。第一是「西方不道德論」,批評西方國家試圖將一些跟非洲文化相悖的價值觀,強加給非洲人民,例如對LGBTQIA+群體(性小眾)的支持。第二是殖民主義歷史,及當今的新殖民主義,強調一些國家從未殖民過非洲,但有殖民歷史的西方國家,至今仍然控制着非洲國家的政府不放。

特朗普和馬斯克都是「反公關」的狂人,後者早在2020年將Tesla的公關部門解散,成為創舉。如今兩人的治國之道,就是無視公關災難、我行我素。俄羅斯受侵烏影響,國際形象難以翻身。中國似乎成為最大贏家,人棄我取,在媒體戰場上攻城掠地。祖國成為公關大國,香港亦步亦趨,難怪搞公關最容易飛黃騰達。

註:"As Trump silences Voice of America, Russia and China seize the opportunity to reshape Africa's news ecosystem", 1 April 2025.

作者是新聞工作者、文化評論人

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[陳帆川]