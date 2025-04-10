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陳帆川

陳帆川：貿易戰如火如荼 中國另一戰場成大贏家

【明報文章】特朗普寧願放棄美國在全球經營多年的影響力，也要縮減多項被他和馬斯克視為「無無謂謂」的國際開支，包括對「美國之音」和「自由亞洲電台」等的資助。中美貿易戰如火如荼之際，中國已悄悄在發展中國家的媒體戰場上大幅擴展版圖，成為大贏家。

英國牛津大學路透新聞研究所發表報道（註），指特朗普把「美國之音」消音之際，俄羅斯和中國馬不停蹄重整非洲新聞業。報道引述非洲一家非牟利新聞機構的數據分析師表示：「在許多非洲國家，由政府操控或資助的媒體是主要資訊來源。如果沒有『美國之音』的獨立報道，這些媒體將加強輿論控制和官方宣傳，壓制反對聲音。」

「美國之音」消音下 中國擴非洲媒體版圖

「美國之音」以40多種語言向全球近百個國家提供新聞服務；單在撒哈拉以南非洲，已坐擁9000多萬受眾。該分析師說，俄羅斯和中國或趁國際新聞機構的真空期，把握機會擴展在非洲的影響力。

報道指，中俄過去數十年來一直在非洲擴大新聞版圖，俄羅斯的國營媒體甚至在去年於非洲開辦新聞學院，培訓記者。據英國廣播公司報道，該學院的課程充斥俄國官方宣傳、假新聞，以及抵制西方媒體的內容。

新華社亦在非洲開設多達37家分社，並提供記者培訓計劃。據一名專攻非洲數碼媒體的研究員指，雖然中俄都在當地宣傳本國，但方式截然不同：「俄羅斯鼓吹反西方，將非洲人面對的問題歸咎於西方或法國；中國則更傾向表達『我們是你們的朋友』，展示中國文化和生活方式，以及中國能夠為非洲帶來什麼。」

上述報道引述受訪者指，有兩項議題常被利用來引導輿論。第一是「西方不道德論」，批評西方國家試圖將一些跟非洲文化相悖的價值觀，強加給非洲人民，例如對LGBTQIA＋群體（性小眾）的支持。第二是殖民主義歷史，及當今的新殖民主義，強調一些國家從未殖民過非洲，但有殖民歷史的西方國家，至今仍然控制着非洲國家的政府不放。

特朗普和馬斯克都是「反公關」的狂人，後者早在2020年將Tesla的公關部門解散，成為創舉。如今兩人的治國之道，就是無視公關災難、我行我素。俄羅斯受侵烏影響，國際形象難以翻身。中國似乎成為最大贏家，人棄我取，在媒體戰場上攻城掠地。祖國成為公關大國，香港亦步亦趨，難怪搞公關最容易飛黃騰達。

註："As Trump silences Voice of America, Russia and China seize the opportunity to reshape Africa's news ecosystem", 1 April 2025.

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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