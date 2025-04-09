田方澤：香港的「混沌少年」

上周，美國網紅IShowSpeed（Speed）到香港直播，引來年輕人哄動。可惜在娛樂多元且分眾的網絡時代——無意貶抑——區區身為一個阿叔，既不認識Speed，也不理解其「無厘頭」、瘋瘋癲癲的風格有什麼好看，但年輕人卻津津樂道。近年香港有所謂「白卡聯盟」，行徑瘋瘋癲癲，在網上博流量，亦是如此。

一代新人勝舊人 世界不斷向前

早於10多年之前，區區初從事教職，已深感學童受網絡文化所害。當時流行高登討論區，相信不需要我多解釋。從網上討論區到社交媒體，刻意「派膠」、網絡欺凌、散播「厭女」文化、對少數族裔的歧視，大家「貪過癮」、一時「口爽」，少有深究，卻潛移默化接受，或對網上假資訊照單全收。尤其是隨着智能手機普及，人手一機，在碎片時間接收網絡資訊，更沒有深入反思的空間和餘暇，影響力更大。培養學童的資訊素養，成為近10年社會的關注焦點。

當然，追溯向前，世界永遠都說下一代的娛樂不知所謂。過去是武俠小說，後來是電子遊戲，流行曲和潮流偶像也在被批評「一代不如一代」之下後浪迭起。成年人認為俗不可耐，對年輕人卻是潮流瑰寶。世界仍然在不斷向前，一代新人勝舊人，我們如何判斷如今「看不過眼」的新潮流，就是對「未來」有害呢？一如上文提到，當年我認為受網絡文化所害的學生，如今已是有所成就的成熟青年。

不過網絡對青少年的影響，無疑比過往的潮流廣闊而深遠。成年人在學校、在家庭、在教育，如何支援和培育年輕人？年輕人是「真癲」還是「假傻」？喜歡看人的「白卡」行徑，是泄憤渠道，抑或真心被影響？這些問題，可能比過去更重要。

是網絡抑或是世界「黐咗線」？

瘋瘋癲癲，是否就必然世界大亂？上世紀六七十年代，日本有被成年人認為不知所謂的、反體制的「全共鬥運動」，後來大學生卻集體一變成為「企業戰士」；美國有影響世界的嬉皮文化，卻在1970年代後漸漸平息，世界始終沒有實現「愛與和平」。在擔憂年輕人「非主流」的同時，無法忽略其社會背景。

筆者的老友談起兩晉時期「竹林七賢」，天下無道，無事可為，不如癲癲喪喪、飲酒唱歌作樂。《莊子．人間世》有楚國狂人，對孔子說，在亂世談道德，盡是危險；勸聖人「慳番啖氣」，保存生命，避免刑害。

我國傳統文化不愧是瑰寶，道盡人間智慧。近年社會有人批評年輕人「躺平」，或不知所謂。不如說，不止是香港，在全球經濟下滑、新科技為未來帶來無數變數的時代，新一代還可以做什麼？前路迷茫，家庭、學校保守，憤怒和迷惑無處宣泄，就唯有瘋狂、唯有癲喪。無處可逃，不如遁身網絡。眼看直播主賺大錢，「博流量」是年輕人目前可以尋找前途和自我認同的途徑。就難怪大家隱身網絡，並以偏鋒言辭爭取認同。

與其說是網絡文化問題，不如問是否世界「黐咗線」？世界看不見未來，社會看不見出路，演算法帶給我自信，正如年少時的我沉迷武俠小說和網上論壇，只是換了一個媒介。正是「混沌少年時」——成人不放下自己，如何理解年輕人？

作者是教育及時政評論人

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[田方澤]