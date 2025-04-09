李兆波：啟德七欖的成功原因和意義

兩大企業贊助 交亮麗成績表

七人欖球賽的成功，對比之前一些體育賽事的亂局，如「美斯之亂」、費高簽名會、桌球賽趕走觀眾等，有着一個重要因素：七欖的冠名贊助是匯豐和國泰，兩間都是本港頂級大型企業，也是有關行業即金融業、航空業的領導者之一。相信在職場也知道，要加入國泰、太古或匯豐，水平一定不會差，或者一定是頂級人才。在此背景下，一項兩大企業冠名贊助的重要活動，一定不會有閃失，而事實也是如此。

當然，公平點說，七欖舉辦了多年，當然「出事率」低。但啟德是個新場館，由大家期待在開幕時有直播，到桌球賽趕客，都是怪事連篇。幸好，國泰、匯豐和欖球總會交了亮麗成績表。

如果要找可以改善的地方，是啟德體育園泊車位大大不足，只有不到300個，而且在特別交通措施中會停用。相比香港迪士尼樂園和亞洲國際博覽館，兩者皆有過千個車位，方便有需要的用家。有去過啟德體育園的朋友也知道，坐港鐵是方便的，離場時也有巴士；但由宋皇臺站或啟德站步行往主場館，距離頗遠。有需要駕車以減少步行的人，如有長者的、行動不便的，便無選擇了。還有，各大商場也爭取駕車人士，因為他們的平均消費會較高，惟啟德體育園在設計的細節上有不足。

廣告不夠國際化 令人擔心

七欖雖然成功，但也暴露了香港面對的一些問題。疫前、2019年前是全場滿座的，一票難求；疫後包括今次，單日入場人數不到4萬，可以看到有空座位。

此外，場內廣告不夠國際化，都是本地大型企業。香港常說自己是國際城市、國際金融中心，但最國際化的體育盛事七欖坐不滿，廣告又不夠國際化，確實令人擔心。對比新加坡，它們國際化得多，原因大家都明白。2019年後、疫後不少外資不是減了規模便是走了，這點由國際學校學生到寫字樓空置率，到七欖觀眾數目，都可以解釋到。

香港是商業城市、金融中心，有很多頂級人才。政府內部應該有多些這些人才，令香港恢復活力。還有，行政會議應該有多點商界領袖，不論是中資、港資。匯豐銀行（不是匯豐控股）是本地的，國泰航空是香港的home carrier。商界人士除了為股東爭取回報，也創造就業、為政府帶來稅收。多一些頂級人才在政府，相信垃圾徵費的亂局、美斯事件等不會發生。他們的觸覺較快，對很多事情的反應會快些，香港也可望重回一直以來的角色。

作者是經濟學者

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[李兆波]