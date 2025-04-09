劉銳紹：三分春色描來易 一段傷心畫出難——中國抗美霸凌和治內策略的民間觀察

至於會否有其他國家或國際群體上升，甚至逐步取代美國地位？目前言之尚早。中國有乘勢而上的意圖，惟能否如願？還要看內部如何改革、綜合國力如何提升、官民力量如何凝聚？觀乎近期內地策略和宣傳口徑，忽然想起明代湯顯祖《牡丹亭．寫真》的曲詞：「三分春色描來易，一段傷心畫出難。」正合眼前光景，故引為今天標題。

（1）中國抗美霸凌 合理和具操作性

──簡略回顧美國「亂槍掃射」後的國際形勢：它的多個盟友已集體反彈（例如歐盟也準備回擊）；美國內部危機湧現，來得比預期快（例如各大行紛紛調高美國經濟衰退機率、反對特朗普和馬斯克的抗議冒起）。中國是美國首要針對對象，必須盡力還擊。中國雖未能在「反美戰役」中領軍，惟所持理據和引導力量與西方陣營裏的多國相同。

──從實力而言，美國可以大程度傷害中國（《人民日報》也說短期內中國經濟下行壓力不可避免會加大）。不過從中國的政治性格和歷史經驗看，中國1950至1970年代在西方封鎖下仍挺得過去（如沒有文革和內耗，效果將更好）；1980年代改革開放，綜合國力明顯上升，只要策略得宜，至今尚可發力。可見中國有持久戰的能力。

──再看美國的政治性格。它能欺壓的自然不斷欺壓，但欺壓之後不能得逞，它就會戰略性退卻或暫停進攻，採取其他方法達到目的。近期典型例子就是TikTok：中國堅持不批准出售，美國只有延遲限期。可見中國仍可抓住美國軟肋，用時間換空間，待美國的倒行逆施出現惡果，徐圖後計。

上述角度都是現實中的可能。不管是否「三分春色描來易」，在某程度上我也贊成，不會一概否定。

（2）批美之餘 反思內部政策

──凡事須內外兼顧，中國很多批評美國的理由都可以成立，但外界會看更廣闊角度。例如中國批評美國違反商業規律、用強權欺壓或吞併民營企業，人們就很容易想起馬雲和「螞蟻金服」。容或具體情况各有不同（在此不贅），不能簡單比較，惟總會引起民間對多重標準的質疑和思考。

──有內地傳媒和親北京輿論批評特朗普及馬斯克亂政、搞個人主義，指美國「民主光環已失」；又引述特朗普打壓異己傳媒，在白宮記者會上曾驅逐「亂發問」的記者；又利用「反猶」名義，撤銷「挺巴勒斯坦」留學生的簽證。這類批評近期不絕於耳，直接或間接已引伸為美國「民主已死」。

我從來不迷信執政者的「仁慈和民主」，更不相信美國會因為民主而義無反顧協助各地民間社會，包括香港。但上述引伸又會令民間思路與官方宣傳保持距離，甚至易向而行。人們對比現實情况，就會思考：中國官方的民主定義（以至內涵）與民間普遍接受的標準，是否一致或接近？

以香港為例，「完善選舉制度」後的政制能否真正發揮為民發聲和監督作用？最近有傳媒披露，有33名區議員去年在超過八成的大會會議無發言；當中6人全年大會「零發言」，全屬委任或當然議員。官員急忙為他們解畫，但未能停止尸位素餐的質疑，反而引起護短的聯想。

再以台灣為例，最近有「陸配」（大陸新娘）因發表「武統台灣」言論、違反台灣法例而被送回大陸；內地輿論譴責台灣「沒有言論自由」。同時，台灣「八旗文化」總編輯富察（本名李延賀）在內地因「煽動分裂國家」而被判刑3年。外界不知詳情，一般相信與某種言論或行為有關。兩者雖無法簡單對比，或性質有異，但案中人均涉及違反對岸法律，這就必然引起兩岸如何處理言論自由的比較了。所以，指摘一方而不反求諸己，只會減低自己公信力。

──提出上述的民間觀察，不是為了挑剔，而是想說明：中國不能依靠「三分春色描來易」，或單憑批評對手的錯來顯示自己的對；而是要用實際行動讓公眾感到自己的好，既要富強，也要開明，向民間要求的現代化方向進發。想達到這個目標，除了身體力行、興利除弊，還要明白：思想可以引導，惟不能領導。否則，民眾只會感到「一段傷心畫出難」。

（3）美國的錯足以引起全球警惕

──特朗普回朝不到半年，已把全球弄得天翻地覆，實在有很多教訓值得人類警惕。從美國政客的表現可見，人治是多麼可怕，濫權是多麼可惡，不聽外界意見又是多麼自傷。中國有一句古語：「一言可以興邦，一言可以喪邦！」看今天美國，特朗普真有可能「一人可以興邦，一人可以喪邦」。所有為政者必須引以為戒。

──特朗普的行徑也預示一種可能：創業經年可以毁於一旦！美國有言論認為，喬治布殊年代是美國由興漸衰的分界線，他恃着美國強大，承襲美國霸權主義，到處樹敵，終積累禍根，發生「9．11事件」。美國民主黨兩名總統奧巴馬和拜登，後來雖有所調整，但仍是另一種「美國優先」政策，暴露了「裝強、恃強、逞強就是強者的最大弱點」。如今其他國家雖礙於美國威勢，惟已各謀出路，不再相信美國的領導作用。這就說明：強者可以因勢利導，但不可因勢誤導！更不能因勢領導！所有從政者必須警惕。

──美國號稱有「民主制度監督」，可制約有權的人濫權，防止執政者亂政。但特朗普的行徑告訴世人：即使有公認的制度，惟也要看如何執行、如何落實監督？失衡時如何減輕禍害？監督失效後如何善後？這是現代化政治的系統工程，不可缺少任何一部分。西方最近也有言論浩嘆：美國尚且如此，其他地方如何呢？美國人竟選出這樣的總統，又豈是制度本身問題，民間的失智和反智也是問題。這不是值得全人類反思嗎？

──外界有言論認為，美國削減大部分對外功能的項目，包括國際開發署、「美國之音」和「自由亞洲電台」，中國和俄羅斯可借勢而上、取而代之。這也許是「三分春色描來易」的盤算。中國雖有強大的海外宣傳隊伍，惟關鍵是宣傳的內容與價值觀是否人們的需要和選擇？中國可以用西方慣用手法積累效果，但最終能否建立對中國有向心的力量？不得而知。這說明：到底是中國繼續投放力量，努力宣傳和吸引世人認同？還是中國走向國民和世界民心，同路同向，才能更好發揮大國作用呢？

──上述各點均肯定中國對外務實，但不要對內愚頑；希望中國對外理智，但不要對內強橫。更不要五十步笑百步，令人類的傷痛互相傳染；中國人民努力醫治痛楚，美國如今又患上類似的病。中國只有努力減少「一段傷心畫出難」的現實，才能實現「三分春色描來易」的宏圖！

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]