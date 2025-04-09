明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
劉銳紹

劉銳紹：三分春色描來易 一段傷心畫出難——中國抗美霸凌和治內策略的民間觀察

【明報文章】中美角力和美國掀起的全球經濟動盪，瞬息萬變，無法在一時三刻有明顯形勢。這不僅是貿易戰、關稅戰誰勝誰負的問題，還涉及世界未來會否出現影響力和國力版圖重新劃分的問題。具體地說，就是美國現時仍一霸獨大，但經此一役外傷、內傷和自傷，它的綜合國力還能否維持今天的絕對優勢？

至於會否有其他國家或國際群體上升，甚至逐步取代美國地位？目前言之尚早。中國有乘勢而上的意圖，惟能否如願？還要看內部如何改革、綜合國力如何提升、官民力量如何凝聚？觀乎近期內地策略和宣傳口徑，忽然想起明代湯顯祖《牡丹亭．寫真》的曲詞：「三分春色描來易，一段傷心畫出難。」正合眼前光景，故引為今天標題。

（1）中國抗美霸凌 合理和具操作性

──簡略回顧美國「亂槍掃射」後的國際形勢：它的多個盟友已集體反彈（例如歐盟也準備回擊）；美國內部危機湧現，來得比預期快（例如各大行紛紛調高美國經濟衰退機率、反對特朗普和馬斯克的抗議冒起）。中國是美國首要針對對象，必須盡力還擊。中國雖未能在「反美戰役」中領軍，惟所持理據和引導力量與西方陣營裏的多國相同。

──從實力而言，美國可以大程度傷害中國（《人民日報》也說短期內中國經濟下行壓力不可避免會加大）。不過從中國的政治性格和歷史經驗看，中國1950至1970年代在西方封鎖下仍挺得過去（如沒有文革和內耗，效果將更好）；1980年代改革開放，綜合國力明顯上升，只要策略得宜，至今尚可發力。可見中國有持久戰的能力。

──再看美國的政治性格。它能欺壓的自然不斷欺壓，但欺壓之後不能得逞，它就會戰略性退卻或暫停進攻，採取其他方法達到目的。近期典型例子就是TikTok：中國堅持不批准出售，美國只有延遲限期。可見中國仍可抓住美國軟肋，用時間換空間，待美國的倒行逆施出現惡果，徐圖後計。

上述角度都是現實中的可能。不管是否「三分春色描來易」，在某程度上我也贊成，不會一概否定。

（2）批美之餘 反思內部政策

──凡事須內外兼顧，中國很多批評美國的理由都可以成立，但外界會看更廣闊角度。例如中國批評美國違反商業規律、用強權欺壓或吞併民營企業，人們就很容易想起馬雲和「螞蟻金服」。容或具體情况各有不同（在此不贅），不能簡單比較，惟總會引起民間對多重標準的質疑和思考。

──有內地傳媒和親北京輿論批評特朗普及馬斯克亂政、搞個人主義，指美國「民主光環已失」；又引述特朗普打壓異己傳媒，在白宮記者會上曾驅逐「亂發問」的記者；又利用「反猶」名義，撤銷「挺巴勒斯坦」留學生的簽證。這類批評近期不絕於耳，直接或間接已引伸為美國「民主已死」。

我從來不迷信執政者的「仁慈和民主」，更不相信美國會因為民主而義無反顧協助各地民間社會，包括香港。但上述引伸又會令民間思路與官方宣傳保持距離，甚至易向而行。人們對比現實情况，就會思考：中國官方的民主定義（以至內涵）與民間普遍接受的標準，是否一致或接近？

以香港為例，「完善選舉制度」後的政制能否真正發揮為民發聲和監督作用？最近有傳媒披露，有33名區議員去年在超過八成的大會會議無發言；當中6人全年大會「零發言」，全屬委任或當然議員。官員急忙為他們解畫，但未能停止尸位素餐的質疑，反而引起護短的聯想。

再以台灣為例，最近有「陸配」（大陸新娘）因發表「武統台灣」言論、違反台灣法例而被送回大陸；內地輿論譴責台灣「沒有言論自由」。同時，台灣「八旗文化」總編輯富察（本名李延賀）在內地因「煽動分裂國家」而被判刑3年。外界不知詳情，一般相信與某種言論或行為有關。兩者雖無法簡單對比，或性質有異，但案中人均涉及違反對岸法律，這就必然引起兩岸如何處理言論自由的比較了。所以，指摘一方而不反求諸己，只會減低自己公信力。

──提出上述的民間觀察，不是為了挑剔，而是想說明：中國不能依靠「三分春色描來易」，或單憑批評對手的錯來顯示自己的對；而是要用實際行動讓公眾感到自己的好，既要富強，也要開明，向民間要求的現代化方向進發。想達到這個目標，除了身體力行、興利除弊，還要明白：思想可以引導，惟不能領導。否則，民眾只會感到「一段傷心畫出難」。

（3）美國的錯足以引起全球警惕

──特朗普回朝不到半年，已把全球弄得天翻地覆，實在有很多教訓值得人類警惕。從美國政客的表現可見，人治是多麼可怕，濫權是多麼可惡，不聽外界意見又是多麼自傷。中國有一句古語：「一言可以興邦，一言可以喪邦！」看今天美國，特朗普真有可能「一人可以興邦，一人可以喪邦」。所有為政者必須引以為戒。

──特朗普的行徑也預示一種可能：創業經年可以毁於一旦！美國有言論認為，喬治布殊年代是美國由興漸衰的分界線，他恃着美國強大，承襲美國霸權主義，到處樹敵，終積累禍根，發生「9．11事件」。美國民主黨兩名總統奧巴馬和拜登，後來雖有所調整，但仍是另一種「美國優先」政策，暴露了「裝強、恃強、逞強就是強者的最大弱點」。如今其他國家雖礙於美國威勢，惟已各謀出路，不再相信美國的領導作用。這就說明：強者可以因勢利導，但不可因勢誤導！更不能因勢領導！所有從政者必須警惕。

──美國號稱有「民主制度監督」，可制約有權的人濫權，防止執政者亂政。但特朗普的行徑告訴世人：即使有公認的制度，惟也要看如何執行、如何落實監督？失衡時如何減輕禍害？監督失效後如何善後？這是現代化政治的系統工程，不可缺少任何一部分。西方最近也有言論浩嘆：美國尚且如此，其他地方如何呢？美國人竟選出這樣的總統，又豈是制度本身問題，民間的失智和反智也是問題。這不是值得全人類反思嗎？

──外界有言論認為，美國削減大部分對外功能的項目，包括國際開發署、「美國之音」和「自由亞洲電台」，中國和俄羅斯可借勢而上、取而代之。這也許是「三分春色描來易」的盤算。中國雖有強大的海外宣傳隊伍，惟關鍵是宣傳的內容與價值觀是否人們的需要和選擇？中國可以用西方慣用手法積累效果，但最終能否建立對中國有向心的力量？不得而知。這說明：到底是中國繼續投放力量，努力宣傳和吸引世人認同？還是中國走向國民和世界民心，同路同向，才能更好發揮大國作用呢？

──上述各點均肯定中國對外務實，但不要對內愚頑；希望中國對外理智，但不要對內強橫。更不要五十步笑百步，令人類的傷痛互相傳染；中國人民努力醫治痛楚，美國如今又患上類似的病。中國只有努力減少「一段傷心畫出難」的現實，才能實現「三分春色描來易」的宏圖！

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]

上 / 下一篇新聞