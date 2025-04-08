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狄志遠

狄志遠：籃球博彩無助遏非法賭博 規管市場恐令賭風更熾

【明報文章】特區政府最近就籃球博彩合法化展開諮詢，建議由馬會經營和管理相關業務。初看這項建議，似乎有其道理，畢竟非法籃球博彩市場規模已達900億元，透過合法化來規管市場，聽來很實際。但這個政策並不可取，原因有幾點值得商榷。

賭博合法化 解決不了問題

先說足球博彩的經驗。2003年政府以打擊非法賭波為由，開放足球博彩；但20年過去，馬會足球博彩投注金額由160億元飈升至1600億元，惟非法賭博依然興旺。這說明合法化根本解決不了問題，反而令更多人投入賭博。

現在連英國、新加坡這些開放博彩多年的地方，都在收緊管制。我們反其道而行，恐怕不會有好結果。

其次是社會現實問題。香港貧富差距大，年輕人向上流動困難，不少人把賭博看作「翻身」機會。於基層社區中，經常可見因賭債而破碎的家庭；有的典當家當，有的變賣物業，最後仍是債台高築。開放籃球博彩，只會讓更多基層市民把血汗錢投進去，最後只會愈陷愈深。

而且，現時科技非常方便，用手機就能夠隨時隨地投注。特區政府說要限制未成年者參與博彩，又要禁止信用卡支付，但這些措施根本難以落實。NBA籃球賽橫跨大半年，這種持續誘惑，加上投注方式的便利，將容易令更多人染上賭癮。

單看美國的例子就知道當中危險——2018年該國開放體育博彩後，市場規模在5年內從10億美元暴漲到千億美元。香港如果重蹈覆轍，情况可能更嚴重，畢竟香港人煙稠密、工時冗長，市民承受的壓力已經很大，開放博彩無異於火上加油。

特區政府提出的規管措施看似周全，包括禁止未成年人投注、限制賽事種類等，但在網上支付方式層出不窮的今天，這些限制形同虛設。而且，籃球是香港年輕人的最愛運動之一，一旦當局開放博彩，很可能令新一代更容易接觸賭博活動。

從足球博彩汲取教訓 勿重蹈覆轍

政府或許認為，與其讓非法賭博市場橫行，不如將其納入監管。惟這種想法本末倒置——合法化不單無助打擊非法賭博，反而會令整體賭博活動更加普及。我們應該從現有的足球博彩經驗汲取教訓，不要重蹈覆轍。

要處理賭博問題，政府應該加強打擊非法賭博的執法力度，並投放更多資源於預防教育和輔導服務。籃球博彩合法化這個建議，弊多於利。當局應該審慎考慮當中的社會影響，以免日後後悔莫及。

作者是新思維主席、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠]

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