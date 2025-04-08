林緻茵：Z世代整頓職場，還是AI整頓職場？

如今，有哪些事情是只有人類做到，而AI做不到的？這問題在AI發展至極成熟的階段時，可能更難回答；暫時為止，我們還是說得出兩者的分別。以「吉卜力」的AI生成作品為例，如果沒有「吉卜力」的原創和IP（知識產權），「吉卜力風格」根本就不會存在，這些AI作品也沒有「瘋傳」的價值。

筆者主要想探討的，並非太遙遠的問題，而是社會當下處境——AI至今的發展，對知識型經濟帶來了怎樣的影響？對於剛進職場，或只工作了一段短時間的人而言，又會產生怎樣的衝擊？

知識型經濟下 誰最受AI影響

工業革命前，工匠生產模式強調個人技術和品質；工業革命時期，隨着機械的引入，生產方式轉向大規模生產和專精分工。「後工業」社會強調知識和信息的價值，對高專業技能和高教育水平的人力資源有高需求。那麼，AI的出現，會如何影響知識型經濟的生產模式？

以設計為例，10多年前做專業平面設計的人，很多都會以Adobe Illustrator為設計軟件。由於要學會Adobe Illustrator需時，軟件本身也不便宜，所以當一些公司或個人需要製作宣傳品、廣告或帖文時，都會找人做設計。但隨着AI製圖能力提升，加上市面出現更易入門的軟件，要自製一些看來不俗的設計，門檻已大大降低。當然，這些設計與專業設計師做出來的作品，仍有一段距離。惟AI的出現，卻拉近了沒受過正式訓練，與掌握一定技能的人之間的距離。

同樣情况，也出現在筆者身邊。學者找研究資助，有一部分的錢會用在聘請研究助理上。研究助理正是掌握一定技能，但又未能獨當一面的研究人員。他們的工作有時是很沉悶——找資料、構建資料庫、把訪問錄音轉成文字紀錄等。隨着ChatGPT等工具普及，不少研究助理的日常工作也能夠透過AI完成，甚至做得更快。

不是說今後學者或設計師等再不需要助理，而是只要有AI協助，他們只需要很少人力就能夠完成工作。可見，初階的、非體力勞動型的崗位，最受AI影響。

生產所帶動的學習模式轉變

AI改變了生產模式，人類的學習模式及所需技能亦會因而轉變。知識型經濟運作的條件之一，是高等教育的普及化。當中，個人寫作是大學訓練所要求的核心能力之一。以筆者修讀的政治學為例，亞里士多德（Aristotle）被稱為「政治學之父」，是因為他以正式和系統化方法表述了政治學所涉及的重要主題。他的著作《政治學》以「論文」形式呈現，可視為一部哲學論著或教學材料；他的老師柏拉圖（Plato）的作品，則主要以「對話錄」形式呈現。

有趣的是，人類啟動AI模型生成回答的「prompt」，就是一種透過「對話」學習的模式，這反而有點像「對話錄」的結構。為適應AI，有大學甚至是中小學教師，也開始透過看學生與AI的對話，了解他們的學習進度和思想。可以想像，擅長透過與AI對話學習的人，學習速度會倍升，學習也會變得更個性化（personalized）。

這過程中，人類或會質疑自己的主體性：就算是有研究經驗的人，都會質疑是AI在協助自己工作，還是自己在協助AI工作。研究者會先找有用資訊、收窄分析範圍，再讓AI分析這範圍內的資訊，這就像是人類擔任了研究助理，找來有用資訊，讓AI得出更準確答案。

隨着時間演化，「論文」以外，以「對話體」形式呈現的文本，將來會否成為重要的學術產出之一？這些學術產出，又能夠視為「個人」對知識體系的貢獻嗎？

在工作層面而言，運用「prompt」的能力將影響個人在職場上的發展。目前公開試制度仍能分辨出學生的成績，是因為學生在應試那刻不能夠用AI工具。進入職場後，這限制將大大降低。那麼，現時由大學傳統教育方法訓練出來的畢業生，將來又能否適應AI帶來的變化？筆者認識的大學教師，也坦言學生仍未完全懂得「prompt」的運用，需有更多專門訓練。

付出與收益的轉變

說到職場，所謂「Z世代特質」與AI普及化，可說是有點「相剋」。假如「Z世代特質」是指很自我、不受約束、重視生活與工作平衡，那麼AI的特質正好是與之相反——不會跟老闆談勞工權利、不需休息、可隨時隨地工作。當不少老闆正在為「Z世代整頓職場」而煩惱時，AI又會否成為另一選擇，讓老闆不必跟「Z世代特質」妥協？最終，Z世代及「α世代」會否從此改變習慣以求工作，還是會選擇「躺平」？

必須指出：AI衍生的問題，有些是無法循個人層面解決。第一，部分人的工作會被AI取代，但需要工作的人依然存在。去年百度推出的全自動無人駕駛計程車「蘿蔔快跑」，在失業率上升的背景下崛起，就加劇了失業焦慮。第二，在AI加乘下，個人付出與效益的計算，已經有別於AI未普及的年代。如上文所及，沒受過正式訓練，與掌握一定技能的人之間的距離，會因為AI而拉近。這對年輕人的價值觀和目標，又會產生哪些影響？問題的答案不止牽涉個人成就，還會影響勞動力供應和配置。

由誰審視AI的社會影響

於AI發展未完全成熟的今天，我們的確可說得出人與AI的分別——人仍要獨立判斷AI答案的準確性。惟如果到了某天，情况就像電影《星際啟示錄》（Interstellar）那樣，AI的準確性已是極高水平呢？觀乎各國和企業對AI的資源投放及競爭，AI要有更多突破，可能會比我們想像的來得更早。

近來有人以「相機出現了，有人就說畫師會失去工作，但最終還是沒有出現」來反駁AI將會帶來的巨大影響。不過，AI的用途和躍進速度，都是以往科技不能比擬的，絕不能簡單地把AI視為「大勢所趨」，而無視當中衍生的道德、權利、價值觀和實質經濟問題，或輕視它對知識型經濟帶來的衝擊。當局揚言要投放資源於AI發展的同時，又由誰審視AI對社會的影響？

作者是公共政策顧問

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[林緻茵]