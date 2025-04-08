明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
林緻茵

林緻茵：Z世代整頓職場，還是AI整頓職場？

【明報文章】近一個星期，網絡充斥着大量仿日本動畫創作室「吉卜力」風格的人工智能（AI）生成作品，引起了關於知識產權、AI將如何影響創作等討論。也不知道大家有否看過一段以AI生成的、影星Will Smith吃東西的片段：幾年前由AI生成的片段非常「崩」，Will Smith的臉都變形了；但隨着科技日漸成熟，近期同一片段的仿真度已相當高。除了創作，較早前機械人在內地「春晚」舞蹈表演中所展示的學習、執行和活動能力，也令人嘖嘖稱奇。

如今，有哪些事情是只有人類做到，而AI做不到的？這問題在AI發展至極成熟的階段時，可能更難回答；暫時為止，我們還是說得出兩者的分別。以「吉卜力」的AI生成作品為例，如果沒有「吉卜力」的原創和IP（知識產權），「吉卜力風格」根本就不會存在，這些AI作品也沒有「瘋傳」的價值。

筆者主要想探討的，並非太遙遠的問題，而是社會當下處境——AI至今的發展，對知識型經濟帶來了怎樣的影響？對於剛進職場，或只工作了一段短時間的人而言，又會產生怎樣的衝擊？

知識型經濟下 誰最受AI影響

工業革命前，工匠生產模式強調個人技術和品質；工業革命時期，隨着機械的引入，生產方式轉向大規模生產和專精分工。「後工業」社會強調知識和信息的價值，對高專業技能和高教育水平的人力資源有高需求。那麼，AI的出現，會如何影響知識型經濟的生產模式？

以設計為例，10多年前做專業平面設計的人，很多都會以Adobe Illustrator為設計軟件。由於要學會Adobe Illustrator需時，軟件本身也不便宜，所以當一些公司或個人需要製作宣傳品、廣告或帖文時，都會找人做設計。但隨着AI製圖能力提升，加上市面出現更易入門的軟件，要自製一些看來不俗的設計，門檻已大大降低。當然，這些設計與專業設計師做出來的作品，仍有一段距離。惟AI的出現，卻拉近了沒受過正式訓練，與掌握一定技能的人之間的距離。

同樣情况，也出現在筆者身邊。學者找研究資助，有一部分的錢會用在聘請研究助理上。研究助理正是掌握一定技能，但又未能獨當一面的研究人員。他們的工作有時是很沉悶——找資料、構建資料庫、把訪問錄音轉成文字紀錄等。隨着ChatGPT等工具普及，不少研究助理的日常工作也能夠透過AI完成，甚至做得更快。

不是說今後學者或設計師等再不需要助理，而是只要有AI協助，他們只需要很少人力就能夠完成工作。可見，初階的、非體力勞動型的崗位，最受AI影響。

生產所帶動的學習模式轉變

AI改變了生產模式，人類的學習模式及所需技能亦會因而轉變。知識型經濟運作的條件之一，是高等教育的普及化。當中，個人寫作是大學訓練所要求的核心能力之一。以筆者修讀的政治學為例，亞里士多德（Aristotle）被稱為「政治學之父」，是因為他以正式和系統化方法表述了政治學所涉及的重要主題。他的著作《政治學》以「論文」形式呈現，可視為一部哲學論著或教學材料；他的老師柏拉圖（Plato）的作品，則主要以「對話錄」形式呈現。

有趣的是，人類啟動AI模型生成回答的「prompt」，就是一種透過「對話」學習的模式，這反而有點像「對話錄」的結構。為適應AI，有大學甚至是中小學教師，也開始透過看學生與AI的對話，了解他們的學習進度和思想。可以想像，擅長透過與AI對話學習的人，學習速度會倍升，學習也會變得更個性化（personalized）。

這過程中，人類或會質疑自己的主體性：就算是有研究經驗的人，都會質疑是AI在協助自己工作，還是自己在協助AI工作。研究者會先找有用資訊、收窄分析範圍，再讓AI分析這範圍內的資訊，這就像是人類擔任了研究助理，找來有用資訊，讓AI得出更準確答案。

隨着時間演化，「論文」以外，以「對話體」形式呈現的文本，將來會否成為重要的學術產出之一？這些學術產出，又能夠視為「個人」對知識體系的貢獻嗎？

在工作層面而言，運用「prompt」的能力將影響個人在職場上的發展。目前公開試制度仍能分辨出學生的成績，是因為學生在應試那刻不能夠用AI工具。進入職場後，這限制將大大降低。那麼，現時由大學傳統教育方法訓練出來的畢業生，將來又能否適應AI帶來的變化？筆者認識的大學教師，也坦言學生仍未完全懂得「prompt」的運用，需有更多專門訓練。

付出與收益的轉變

說到職場，所謂「Z世代特質」與AI普及化，可說是有點「相剋」。假如「Z世代特質」是指很自我、不受約束、重視生活與工作平衡，那麼AI的特質正好是與之相反——不會跟老闆談勞工權利、不需休息、可隨時隨地工作。當不少老闆正在為「Z世代整頓職場」而煩惱時，AI又會否成為另一選擇，讓老闆不必跟「Z世代特質」妥協？最終，Z世代及「α世代」會否從此改變習慣以求工作，還是會選擇「躺平」？

必須指出：AI衍生的問題，有些是無法循個人層面解決。第一，部分人的工作會被AI取代，但需要工作的人依然存在。去年百度推出的全自動無人駕駛計程車「蘿蔔快跑」，在失業率上升的背景下崛起，就加劇了失業焦慮。第二，在AI加乘下，個人付出與效益的計算，已經有別於AI未普及的年代。如上文所及，沒受過正式訓練，與掌握一定技能的人之間的距離，會因為AI而拉近。這對年輕人的價值觀和目標，又會產生哪些影響？問題的答案不止牽涉個人成就，還會影響勞動力供應和配置。

由誰審視AI的社會影響

於AI發展未完全成熟的今天，我們的確可說得出人與AI的分別——人仍要獨立判斷AI答案的準確性。惟如果到了某天，情况就像電影《星際啟示錄》（Interstellar）那樣，AI的準確性已是極高水平呢？觀乎各國和企業對AI的資源投放及競爭，AI要有更多突破，可能會比我們想像的來得更早。

近來有人以「相機出現了，有人就說畫師會失去工作，但最終還是沒有出現」來反駁AI將會帶來的巨大影響。不過，AI的用途和躍進速度，都是以往科技不能比擬的，絕不能簡單地把AI視為「大勢所趨」，而無視當中衍生的道德、權利、價值觀和實質經濟問題，或輕視它對知識型經濟帶來的衝擊。當局揚言要投放資源於AI發展的同時，又由誰審視AI對社會的影響？

作者是公共政策顧問

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林緻茵]

上 / 下一篇新聞