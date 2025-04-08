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歐陽五

歐陽五：如何應對不確定的美國

【明報文章】本月2日，美國宣布對所有進口商品徵收10%基礎關稅，對大多數國家加徵10%到50%不等的關稅。除了宣布高額關稅，美國還明裏暗裏給出關稅談判條件。比如近日，美國不斷向中國釋放「達成TikTok交易有助於緩解關稅」的信號。特朗普最終還向所有國家喊話，如果能夠開出一些「驚人」的交換條件，他對降低關稅持開放態度。

隨着特朗普真真假假、虛虛實實的關稅表述愈來愈多，其關稅政策思路倒是愈來愈清晰——除了打破現有全球貿易現狀、推動貿易平衡和實現製造業回流，以關稅作為談判籌碼來實現貿易以外之目的，同樣重要。特朗普的兒子埃里克（Eric Trump）還警告各國：「應盡快與特朗普政府展開貿易協商，否則將輸得徹底。」

美國戰略轉向 「休克療法」攪亂世界

眾所周知，穩定性‌對關稅制度十分重要。一國關稅政策的連續性和可預測性，能夠降低交易成本，並‌保證其國際貿易持續而順暢地進行。如今，特朗普卻隨意將關稅政策作為談判交易條件，不但單方面破壞既定貿易規則，也對整個國際貿易環境造成極大的負面影響。特朗普曾在其回憶錄《交易的藝術》（The Art of the Deal）這樣總結自己的談判經驗：「激化矛盾、極限施壓，將局勢推向災難邊緣，試圖在最後一刻達成交易。」這一思路，如今正指導着美國包括關稅在內的所有對外政策。

愈來愈多迹象表明，美國正在經歷一個戰略轉向：不再事事做「大佬」，從霸主地位退回普通競爭者；不再承擔大國責任，更傾向把世界拉回叢林社會。

這種角色的變化，也包括美國如何看待美元。從其全球「對等關稅」計劃來看，美國似乎也準備放棄美元在全球金融中的特殊角色。特朗普認為，當前全球貿易格局對美國非常不利：美元價格過高，不利美國產品出口，掏空了美國製造業。然而，實行高關稅等於放棄美國在各國的貿易逆差；而貿易逆差是美國向海外輸出美元，進而操縱匯率、低成本取得全球資源的前提。貿易平衡意味着放棄美元霸權。

在美國這種戰略轉向下，特朗普的「休克療法」正給世界造成極大混亂。近年來，美國政府無論是在國內政治還是對外政策中，總是扮演秩序的破壞者、混亂的製造者。比如在特朗普看來，當前關稅戰是場「經濟革命」，是打破美國當前產業路徑依賴、建立製造業回流機制，緩解產業空心化，令美國成為真正有實力之國家的重要途徑。而這場所謂「經濟革命」，所有人都要為其買單——美國國內要過一段難日子、美股下跌、通脹高企，可預期的經濟衰退概率增加；國際社會則要過一段亂日子，特朗普對外政策多變，實行「交易式外交」，不斷破壞國際秩序，攪亂全球資本預期，進而出現全球範圍的經濟衰退。

各國應抱團取暖 以確定性對冲不確定性

有觀點認為，特朗普挑起的這場關稅戰，或許令1930年代全球大蕭條的歷史重演。當年美國因國內經濟衰退，出台《斯穆特-霍利關稅法案》（Smoot–Hawley Tariff Act），試圖通過貿易保護主義來自保，最終導致其他國家以報復性的關稅回應，全球貿易規模萎縮66%，經濟衰退在全球加劇蔓延。這場危機，後來也被視為二戰的主要導火索之一。歷史會重演嗎？

當前，特朗普關稅的「子彈」仍在飛，各國也都在尋求因應之策。就在特朗普宣布「對等關稅」前3日，中日韓時隔5年重啟經貿部長會議，承諾要加強自由貿易、加快全面三邊自貿協定談判。此外，中歐之間、歐盟內部也在深化和重組貿易關係。有觀點認為，若一些國家因關稅而中斷對美貿易，未來一個時期，非美的自願同盟會自然而然地形成。當下各國應該相互合作、抱團取暖，攜手以確定性來對冲美國加徵關稅給全球貿易帶來的不確定性。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]

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