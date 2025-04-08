尹瑞麟：特朗普「MAGA」背後的Lee Iacocca影子

亞科卡在其熱銷自傳的最後一章，題目為「Making America Great Again」（MAGA）。這與特朗普在2016、2024年競選總統的口號一致。再者，以往用過此口號的，還有於1980年代以積極態勢對抗蘇聯的美國時任總統列根，其口號是「Let's Make America Great Again（讓我們使美國重新成為偉大國家）」。

佳士拿前總裁的政府削赤計劃

事實上，亞科卡在1988年也曾一度認真考慮參選美國總統。今天重提亞科卡，絕不覺是明日黃花，因為經過對特朗普上任以來數月的觀察，其經濟和關稅政策有着濃厚的亞科卡影子。在亞科卡自傳中「使美國重新成為偉大的國家」一章裏的起始部分，首句是「目前，人人在談國民經濟赤字，由於幾年前我們幾乎喪失佳士拿汽車公司，我比大部分人稍微早一點就擔心這問題」（見該自傳中譯本《拯救沉船》）。

當年美國政府赤字為1200億美元（2024年美國聯邦財赤1.8萬億美元，相當於國內生產總值的6.4%）。亞科卡在書中稱，1982年夏天他寫了一篇文章發表於《新聞周刊》（Newsweek），提出一個削減半額財赤的辦法。他的計劃包括大幅減省政府開支300億美元（當中150億美元為國防開支，佔當年美國國防預算2.5%）；同時，增加進口石油附加稅以增加政府收入，估計為150億美元；然後，對加油站的油加15美分稅款，這樣又可使政府收入增加150億美元。

讀過該書這部分，對比特朗普對解決政府財赤的決心，及日前簽署的「對等關稅」行政命令，即宣布美國對其全球貿易伙伴設立10%「最低基準關稅」，以及對若干貿易伙伴徵收更高關稅，其意念與亞科卡的建議相似。不同的是，特朗普這次關稅措施，除了是為填補政府赤字，還有地緣政治及吸引外資到美投資設廠等其他考量。

「我們是靠民意調查治理國家嗎？」

對於後者，以關稅作為手段，吸引外來投資和鼓勵本地製造業，上述書本也有提及。亞科卡在書中還透露，在其文章發表後不久收到白宮來電，表示時任總統列根希望與他見面，地點是白宮。

列根在橢圓形辦公室迎接亞科卡時，手裏拿着《新聞周刊》的文章，表示：「李！我欣賞你在這裏所寫的東西。我也正為赤字過於龐大發愁。但我負責民意測驗的幕僚告訴我，對進口石油徵稅會是我所做的事情中，最不得民心的事情。」對此，亞科卡回應：「我們是靠民意調查來治理國家的嗎？難道領導能力（leadership）盡在於此？」

事隔多年，美國今天政府財赤到了不能不認真面對的階段。在公布「對等關稅」時，特朗普稱「國家已進入緊急狀態」，提高美國競爭優勢、保護美國主權並加強國家和經濟安全，是美國當前最重大挑戰和任務，以此來展示決心。

針對中國的對美出口，是這次特朗普加徵關稅的主要地緣政治目標。當然，在列根時代，美國地緣政治對手是蘇聯，今天則是中國。為規避美國關稅，部分中國企業已將生產線轉移至墨西哥、南美和其他亞洲國家；今次的關稅則限制了中國內地廠商轉移生產線到海外的途徑。

同時，美國加徵關稅的另一個效果是鼓勵美國本土製造業發展。在亞科卡書中，他一再強調製造業對於成就美國作為「偉大國家」的重要：「拿掉美國製造業時薪10至15美元的職位，這等同削去美國整體製造業的根基，中產階層也因此被打垮。」

還有，這些基礎性的產業，也是與高科技、高技術的發展相輔相成，「我們用的機械人、我們所用的計算機輔助設計和製造（computer-aided-design and manufacture）設備比任何人多，美國計算機部門最大的客戶，除國防工業外，便是汽車業，每部汽車上至少一台計算機，因此，『沒有底特律，就不可能有矽谷』」。亞科卡打趣道，「你不能把硅片放進紙袋便在零售店出售，它必須有一種用途」，因此不是要犧性基礎性的產業來發展高科技、高技術產業，兩者要一起發展。

綜上，我們不難從中理解特朗普強調製造業回歸美國本土的用心，也可看到特朗普政策背後的亞科卡影子，亦看到特朗普期望利用關稅收入所得，減少對個人入息稅和利得稅之依賴，以削減政府財赤。

於目前階段，如以成績來衡量，過去多月在關稅陰影下，台積電、韓國現代汽車先後表示增加到美國投資建廠、提高本地就業，現代汽車董事長更獲特朗普接見，被視為後者的部分政績。

由於時勢和客觀環境不同，亞科卡建議將削減政府財赤的矛頭指向國防開支，而特朗普則是通過馬斯克，將矛頭指向聯邦政府及其下屬機構的「冗員」和「不合理開支」。手法雖各異，但削減財赤的目標一致。

特朗普「新政」 當下只是開端

特朗普的「新政」，特別是最近公布的徵稅計劃，衝擊全球大小國家。各國研究其影響及對策的同時，也應審視其施政對於改善自身治理，能否有所啟迪。就削減財赤而言，特朗普的「bite the bullet」，即硬着頭皮、勇敢面對執政難題的硬朗作風，與香港特區政府對於財赤的近乎放任施政，何者為優？擴大一點而言，美國通過民意和共識推動改革，與中國通過內部的「自我完善」，又如何比較？但無論如何，特朗普推動的改革，稱得上是百年巨變，目前只是開端。

最後，亞科卡是於2019年在美國洛杉磯離世；對他的高尚人格與熱忱，筆者致以崇高敬意。

作者是前策略發展委員會成員，曾長期任職國際政府組織、國際會計師事務所

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[尹瑞麟]