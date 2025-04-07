冼永寧：審慎調整基建項目 維護公共工程原則

為達收支平衡，政府考慮從控制經常開支和按緩急推出工務工程，並調整推行時間着手，此舉引起各界關注。有學者建議政府考慮減少基建項目數量，或與私人發展商合作，嘗試降低持續的財赤；亦有議員指應該放緩、延遲或分階段完成某些工程。這些建議看似為政府提供減輕財政負擔的途徑，但實際是否可行，仍待深入探討。

更有議員提出政府考慮檢討現行基建工程招標程序，仿效私人工程實行多輪議價，以促進發展商競爭。這種片面的建議，實在過度簡化政府現行招標程序，只視作單純的價格競爭，不僅顯示有關議員對政府公共工程招標的認知不足，完全漠視既定公平、公正、公開的招標原則，也未充分了解工務工程與私人工程的本質區別。

理解公共工程的核心價值

香港工務工程招標程序一直遵循「承建商表現評核機制」，不單考慮標價，還包括承建商過往的項目經驗、財務標準、技術及管理能力，還有工地安全往績紀錄、環保表現、科技應用等資源投放，旨在選擇最合適的承建商，在既安全又符合成本效益的方式下動工和依時完成，並達至標準質素與水準。由於所有公共工程開支均屬公帑，政府在招標事宜上必須向公眾負責。這種全面的評核體系，確保工程質量和落實社會責任，標價不僅涉及經濟因素，還要維護社會公共利益。

相比之下，私人工程更多基於商業考量、追求利潤最大化，因此通過多輪議價來降低成本，無可厚非。然而，工務工程卻承載着改善社會基礎設施、提升公共服務水準的重要使命。在工程標價中，除涵蓋基本建造成本，所有投標者還須按法定要求，投入大量資源用於保障工地安全、環保和職業培訓等多個方面。這些資源投放，都是政府作為公共部門所應承擔的社會責任，而非單純追求削減成本。

向中標承建商施壓、以多輪議價迫使減價，都是違背公共工程原則。因此，任何以降低成本為名、犧牲社會責任的行為，都是對公眾利益的極大不負責任。為此而達至的成本降低，可能導致工程質量下降或安全事故頻生，對社會帶來巨大風險，得不償失。

建築成本高昂的多因素分析

當然，面對財赤壓力，政府確實需審慎調整基建項目規模和進度，但並不意味要犧牲工程品質和公共安全來換取短期的財政平衡。相反，當局更應着重工程項目的整體規劃和合理佈局，確保每一分錢都用得其所。

筆者已多次強調，高昂建築成本是一個複雜問題，涉及行政程序效率、招標要求、工程規格、建築材料、設計標準、勞工成本（包括外勞工資）、安全環保的法定要求等多個方面。這需要政府和業界從多角度綜合研究，而非單純依靠多輪議價降低成本來解決；反而應更積極尋求在維持現有招標原則的基礎上，通過深層次改革以提高行政效率、簡化審批流程、加強部門協調、檢討過時設計標準和要求等方式來降低成本，同時確保落實工程質量和社會責任。

在這個充滿不確定性的年代，我們呼籲各界攜手合作，共同探索既能應對當前財政挑戰，又不會犧牲公共工程質量的方法，而非單純為批評而批評。最終受影響的，將是廣大市民以至香港整體利益。

作者是香港建造商會執行總監

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[冼永寧]