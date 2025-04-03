明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
陳帆川

陳帆川：媒體反擊Google 愈反愈尷尬

【明報文章】上周四拙文談及Google向歐洲用戶做實驗，刪除搜尋結果的新聞內容，結果發現對Google業務影響近乎零。很多媒體人在該結果公布後，猛烈批評Google，認為該實驗是一場「公關騷」，並不可信。這一波批評，令筆者想起美國國會議員2018年質詢facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）時，自暴其短成為國際笑話的新聞。

據專門分析媒體行情的Press Gazette報道，其律師行正代表英國媒體對Google提起集體訴訟的Thomas Höppner表示，Google的實驗結果「僅印證它根深柢固的壟斷地位：即使質素暴跌，用戶也不會轉會。相反，用戶會接受並且點擊不相關的搜尋結果，不自知錯過了什麼，亦不懂轉會至其他搜尋平台」。

該報道亦指，《金融時報》前公共事務總監David Buttle與很多評論員一樣，質疑Google沒有通知實驗用戶其正在接受實驗。他的意思是，如果用戶明顯意識到Google沒了新聞，相信很多人會因而棄用Google，令實驗結果反轉。一些媒體前高層則說，實驗僅包括1%用戶，只能有限地量度新聞對Google的重要。

Google回覆Press Gazette查詢時，罕有地單刀直入：「一些媒體因為不喜歡這個實驗結果，而選擇分享虛假陳述，這並不令人感到意外。我們設計了一個紮實，而且在經濟上合理的實驗，以提供媒體和監管機構所要求的客觀及準確數據……我們並非說歐盟新聞不重要，只是它不能夠為Google創造可觀收入。」Google更指，一些研究表明新聞對Google有巨大價值，如今已被「識破（debunked）」。

媒體無法提出數據 雙方各說各話

Google之所以不留情面，因為很多批評的論點確實站不住腳。以科學實驗設計來說，目的就是在用戶不知情下做實驗，以準確地測試一項功能是否真正有效。情况就如臨牀試藥時，用藥者不知道自己吃的是真藥還是假藥，以免他們知悉後會影響心情、左右藥物真實功效。而在統計學上，小量實驗人數已可足夠代表全人口，跟大學民意調查只問數千人便能夠代表千萬人口，如出一轍。

丹麥媒體分析師Thomas Baekdal最近的撰文，跟筆者上周提出的觀點相似，認為Google是次技術性擊倒媒體。該實驗設計屬行業標準，沒什麼好挑剔，反而媒體一直無法搬出數據，令雙方各說各話。明顯地，Google可以沒了媒體，但媒體不能沒了Google。

惟值得留意的是，這實驗不能夠證明Google可以肆無忌憚地推進AI（人工智能）搜尋，因為AI將大量而直接地採用新聞文章，不能跟現時新聞對搜尋結果頁的重要性相提並論。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

上 / 下一篇新聞