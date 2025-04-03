陳帆川：媒體反擊Google 愈反愈尷尬

據專門分析媒體行情的Press Gazette報道，其律師行正代表英國媒體對Google提起集體訴訟的Thomas Höppner表示，Google的實驗結果「僅印證它根深柢固的壟斷地位：即使質素暴跌，用戶也不會轉會。相反，用戶會接受並且點擊不相關的搜尋結果，不自知錯過了什麼，亦不懂轉會至其他搜尋平台」。

該報道亦指，《金融時報》前公共事務總監David Buttle與很多評論員一樣，質疑Google沒有通知實驗用戶其正在接受實驗。他的意思是，如果用戶明顯意識到Google沒了新聞，相信很多人會因而棄用Google，令實驗結果反轉。一些媒體前高層則說，實驗僅包括1%用戶，只能有限地量度新聞對Google的重要。

Google回覆Press Gazette查詢時，罕有地單刀直入：「一些媒體因為不喜歡這個實驗結果，而選擇分享虛假陳述，這並不令人感到意外。我們設計了一個紮實，而且在經濟上合理的實驗，以提供媒體和監管機構所要求的客觀及準確數據……我們並非說歐盟新聞不重要，只是它不能夠為Google創造可觀收入。」Google更指，一些研究表明新聞對Google有巨大價值，如今已被「識破（debunked）」。

媒體無法提出數據 雙方各說各話

Google之所以不留情面，因為很多批評的論點確實站不住腳。以科學實驗設計來說，目的就是在用戶不知情下做實驗，以準確地測試一項功能是否真正有效。情况就如臨牀試藥時，用藥者不知道自己吃的是真藥還是假藥，以免他們知悉後會影響心情、左右藥物真實功效。而在統計學上，小量實驗人數已可足夠代表全人口，跟大學民意調查只問數千人便能夠代表千萬人口，如出一轍。

丹麥媒體分析師Thomas Baekdal最近的撰文，跟筆者上周提出的觀點相似，認為Google是次技術性擊倒媒體。該實驗設計屬行業標準，沒什麼好挑剔，反而媒體一直無法搬出數據，令雙方各說各話。明顯地，Google可以沒了媒體，但媒體不能沒了Google。

惟值得留意的是，這實驗不能夠證明Google可以肆無忌憚地推進AI（人工智能）搜尋，因為AI將大量而直接地採用新聞文章，不能跟現時新聞對搜尋結果頁的重要性相提並論。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]