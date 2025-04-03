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藍筠雅、鄧鍵一

藍筠雅、鄧鍵一：淺談香港流行音樂中的「真實性」

【明報文章】這篇文章的背景，來自筆者兩人某次討論共同進行關於本港流行文化的研究時，發現不少粉絲都會說，喜歡自己熱愛的偶像為人「好真」。

當然，他們也會喜歡偶像的各種才藝，但「好真」這個讚譽，似乎是不分年紀，無論是哪個偶像的粉絲都會說：「我覺得佢好real。」

「真實性」非一成不變

由此出發，引起了我們討論關於音樂人或偶像的「真實性」（authenticity，或「本真性」）的問題。似乎不論任何年代，「真實性」都是構成粉絲熱愛偶像的重要元素。

惟同時我們又不難理解，不同年代的偶像文化，因應科技、音樂生產方式、大眾傳播技術變化，人們對「真實性」的理解並非一成不變。

例如在幾十年前大眾傳播的年代，受眾跟偶像的距離較遠，他們或者會用自己方式想像或判斷，偶像的公眾面孔（或「人設」）跟他們的真實性格是否一致。一些「人設」是清純路線的偶像，如果被發現私生活混亂，可能會被視為在公眾面前「好假」、「扮晒嘢」。

後來，隨着受眾厭倦了罐頭式生產的偶像「人設」，加上分眾趨勢初現，人們開始更重視偶像的原創性。「唱作人」令人感覺比純粹的表演者更多了一份真誠，畢竟他們可以講自己創作背後的故事。

十幾年來，隨着社交媒介滲透，加上Instagram（Ig） story、網上直播等技術配合，傳統意義下的「前台」（即公眾面前的形象）、「後台」（即在私人空間表現的自己）分野變得模糊。例如有偶像會直播自己的化妝過程，不是以一般理解「最完美」的狀態出現；也有偶像會「收工後」在家以普通打扮直播分享一天工作；又或者開Ig story展示各種後台工作環境。

當然我們可以說，這種「後台」展示也有可能是經過計算才讓人看見的「真實感」。但重點是，隨着社會文化和技術發展，粉絲喜歡偶像關於「真實性」的維度，也不斷擴展。

4種「真實性」

因應上述所講，「真實性」涉及不同維度。我們嘗試以「親密度」和「創作度」兩方面的「真實性」，區分4種偶像形態。「親密度」即偶像有多經常在社交媒介或其他方式，分享自己的私人生活狀况；「創作度」則在於偶像傾向是純表演者，還是「唱作人」。

（1）傳統偶像型（低創作、低親密）：過去大眾傳播時代的偶像都傾向是這一種，例如「四大天王」。他們傾向是純表演者，也甚少公開私人生活，跟粉絲距離較遠。

（2）親密偶像型（低創作、高親密）：這類型偶像也傾向是表演者，惟某程度上由於社交媒介成為了與受眾維繫關係的重要工具，他們很樂意於社交媒體分享日常生活，拉近與粉絲距離，建立「真實性」。例如呂爵安（Edan）不算是「唱作型」藝人，但他很擅用社交媒介展示日常生活及與粉絲互動。

（3）獨立創作型（高創作、低親密）：如方大同及部分獨立音樂人，專注音樂創作，或甚少與大眾互動，惟其作品本身承載強烈的個人風格與世界觀。

（4）親密創作型（高創作、高親密）：例如Serrini、張敬軒，除了創作音樂，也積極經營社交媒體形象，與粉絲建立情感連結。

當然，上述劃分的類型並非絕對；在現實世界涉及的「真實性」維度，也不止兩個。不過正如剛才所說，「真實性」的涵意正在不斷擴充，惟同時「好真」、「好real」、「好真誠」是很抽象的論述。而這4個類型旨在提出分析框架，梳理偶像與粉絲關係的不同形態。

更重要的是，這個分析框架有助我們就偶像與粉絲關係，提出跟進研究的提問和方向。例如上述4種類型偶像，各自的粉絲分別有什麼特質？他們理解的「真實性」有什麼分別？

於不同事業階段 偶像或會轉型

第二，偶像類型不是固定不變。個別偶像可以因應自己的事業階段，由傾向某個類型轉向另一個類型，例如由「傳統偶像型」轉變為「親密偶像型」。

另一方面，我們也不能忽略，偶像本身也是社會裏的一部分，在某種氣氛下，他們會特別因應社會環境，創作出特別令人有共鳴的作品。例如Dear Jane的《銀河修理員》、C AllStar的《集合吧！地球保衛隊》、Serrini以自身情緒及經歷寫成《樹木真美》，均令聽眾產生「我們一同經歷過」的共鳴。這方面的「真實性」，因應時空氣氛而來，又或者會超越偶像本身的定位。

作者藍筠雅是香港大學持續進修學院兼任講師，鄧鍵一是香港恒生大學公共政策研究中心副主任

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[藍筠雅、鄧鍵一]

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