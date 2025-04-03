洪雯：需求驅動vs.願景驅動：走向雙輪驅動的發展模式（一）

而這一屆政府提出「以結果為目標」、「基建先行，創造容量」，並相繼提出一系列藍圖。我認為這是一個發展邏輯的重大轉變，意味着我們開始嘗試接近另一種發展邏輯——願景驅動（vision-driven）發展模式，儘管目前我們離該模式尚有相當距離。在該模式下，政府會制訂發展的長遠願景，並主動引導和塑造市場需求，以達至願景。

兩種模式，各有利弊。但在今日百年未有之大變局下，香港已不可能再單靠需求驅動模式去贏得國際競爭。我們的城市發展模式，乃至公共政策制訂，需走向長遠願景與現實需求相結合的雙輪驅動模式，短期結合市場需求，長期指向願景，才能夠既解決眼前的現實問題，又確保我們能走到一個理想之地。

需求驅動：跟着需求走，目標是供需平衡

長期以來，在市場主導的管治哲學下，香港城市發展乃至整體公共政策制訂的最典型思維，是「需求驅動」模式——立足當下市場和社會的實際需求（例如土地、基建、房屋等方面需求），根據目前發展趨勢和各種預設參數，預測未來需求，政府則提供適當硬件和軟件去滿足未來需求。

這種模式的邏輯，是從現在推導到未來；政府的角色是「順勢而為」，不會提出未來發展的願景，並引領社會走向這個願景，而是以現實需求為出發點、以未來需求為目標，跟着需求走。簡單來說，市場和社會需要什麼、需要多少，決定了政府會提供什麼、提供多少，最終目標是達至供需平衡。

例如在產業發展方面，如果市場已經出現對某產業的需求，並形成了趨勢，政府便會順應這種趨勢，提供相關基礎設施和政策支援，協助產業發展。在住房、醫療、教育等公共服務方面，政府依據社會不同群體的當前和未來需求，作相應資源投入和分配，盡力滿足這些需求，力求供需平衡。

願景驅動：引導和塑造需求，走向願景

「願景驅動」發展模式，則是一種具前瞻性和導向性的發展路徑。於這種模式下，政府基於對地區或國家在全球格局中的戰略定位、自身資源與潛力的挖掘，以及對未來趨勢的預判，提出未來經濟、社會發展的長遠願景，並制訂達至願景的總體策略和政策框架，引導社會和市場朝着共同願景前行。

需要指出：願景驅動的發展模式並非單純提出一個宏大目標，而是必須同時提出實現願景的頂層設計，包括路線圖和時間表。在該模式下，金融、城市規劃、基建建設、人力資源等，均成為實現願景的工具和手段，成為路線圖裏的重要內容；每個政策範疇均在共同願景指引下去發展，而非各行其是。

例如在產業發展方面，如果政府提出成為全球科創及高端製造業中心的願景，當局就應該提出一套實現這一願景的頂層設計，包括規劃專門的產業用地、提供完善基礎設施建設，吸引創科和高端製造企業入駐；同時出台鼓勵科技創新和高端製造投入的政策，提供補貼、投資或稅收優惠，制訂人才培養計劃，確保有足夠科研人員和技術工人滿足產業發展需求等，引導產業在各階段的發展，以達至願景。就住房、醫療、教育等方面，資源的分配、配套設施的建設，並不是被動地跟着需求走，而是朝向預先設定的、關於城市居住和生活模式的願景，主動引導和塑造需求。

兩種模式 孰優孰劣？

比較這兩種模式，可以見到根本邏輯上的三大區別：

其一，需求驅動是從現實推導到未來，找到路徑去滿足未來需求；而願景驅動是從未來願景倒推回現在，找出路徑去達至願景。

其二，需求驅動是資源分配跟着需求走；而願景驅動是主動引導和塑造需求，用資源分配來帶領需求走。

其三，需求驅動以供需平衡為目標，但具體會走到哪裏，則不在考慮範圍；而願景驅動模式則是清晰指明經濟和社會發展方向，凝聚各方力量，達至預設的願景。

孰優孰劣？難以簡單一言蔽之。以需求驅動模式來說，當然有其可取之處，包括實際、靈活、能夠回應市場和社會需求，充分發揮市場在資源配置中的作用，不太會出現沒有足夠需求支撐的「大白象」工程，或者口號式的「願景」。

事實上，香港從一個轉口貿易港演變為今日的國際金融中心，所經歷的多次轉型，均不是政府制定之願景所引導的結果，而是市場根據國際發展趨勢和本地條件而做的選擇。政府所做的是順應市場選擇、提供所需條件、彌補市場的不足。一次次轉型，在香港這個小地方創造了奇蹟，使香港社會長久信奉市場導向、需求驅動發展模式。

但今時今日，這種模式的缺陷也日益明顯。於這種模式下，我們很少思考，市場或社會出現的需求合不合理、有沒有遠見？被動地跟着需求走，我們會走向何方？這些需求應不應該改變？應朝哪個方向改變？如何引導需求、塑造需求，以實現這種改變？

「願景驅動」可補缺陷 但也有內在不足

由於是回應性的被動應對，忽視了長遠的發展願景，政策制訂缺乏前瞻性和主動性，不僅限制了政府和企業的創新能力，容易導致發展滯後，難以應對未來的變化和挑戰，還可能導致社會發展的不平衡。另外，缺乏共同願景，各持份者往往只從自身利益和需求出發來看待問題，較少從全體社會長遠發展視角來思考，導致難以凝聚社會共識，常常陷入「議而不決、決而不行」的困境。

正是因為需求驅動模式的上述邏輯缺陷，今日之香港在取得眾多成就的同時，也出現諸多深層次矛盾，包括產業結構單一化、空心化，新的經濟增長點難以形成；土地和房屋問題盤根錯節，長期限制經濟發展、改善居民生活；社會兩極分化，青年向上流動空間狹窄等等。

比較而言，願景驅動模式能夠彌補以上缺陷，卻也有其內在不足。舉個例：在基礎設施建設方面，於願景驅動模式下，有可能在出現明確的市場需求之前，就投入大量資源建設基礎設施，從而直接改變一個區域的區位條件和營商、生活環境，帶動產業發展，推動願景的達成；惟同時，這種投資模式的風險無疑比需求驅動模式要高很多，甚至可能出現「大白象」工程，造成資源浪費。

那麼，未來香港應如何選擇自己的發展路徑？下周續談。

作者是立法會議員

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[洪雯]