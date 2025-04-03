明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
洪雯

洪雯：需求驅動vs.願景驅動：走向雙輪驅動的發展模式（一）

【明報文章】香港一直被譽為「自由經濟的楷模」。過往多年，政府奉行「大市場，小政府」和「積極不干預」的管治哲學，由市場主導發展方向，政府所做的是回應及滿足市場和社會在各方面的需求，是典型的需求驅動（demand-driven）發展模式。

而這一屆政府提出「以結果為目標」、「基建先行，創造容量」，並相繼提出一系列藍圖。我認為這是一個發展邏輯的重大轉變，意味着我們開始嘗試接近另一種發展邏輯——願景驅動（vision-driven）發展模式，儘管目前我們離該模式尚有相當距離。在該模式下，政府會制訂發展的長遠願景，並主動引導和塑造市場需求，以達至願景。

兩種模式，各有利弊。但在今日百年未有之大變局下，香港已不可能再單靠需求驅動模式去贏得國際競爭。我們的城市發展模式，乃至公共政策制訂，需走向長遠願景與現實需求相結合的雙輪驅動模式，短期結合市場需求，長期指向願景，才能夠既解決眼前的現實問題，又確保我們能走到一個理想之地。

需求驅動：跟着需求走，目標是供需平衡

長期以來，在市場主導的管治哲學下，香港城市發展乃至整體公共政策制訂的最典型思維，是「需求驅動」模式——立足當下市場和社會的實際需求（例如土地、基建、房屋等方面需求），根據目前發展趨勢和各種預設參數，預測未來需求，政府則提供適當硬件和軟件去滿足未來需求。

這種模式的邏輯，是從現在推導到未來；政府的角色是「順勢而為」，不會提出未來發展的願景，並引領社會走向這個願景，而是以現實需求為出發點、以未來需求為目標，跟着需求走。簡單來說，市場和社會需要什麼、需要多少，決定了政府會提供什麼、提供多少，最終目標是達至供需平衡。

例如在產業發展方面，如果市場已經出現對某產業的需求，並形成了趨勢，政府便會順應這種趨勢，提供相關基礎設施和政策支援，協助產業發展。在住房、醫療、教育等公共服務方面，政府依據社會不同群體的當前和未來需求，作相應資源投入和分配，盡力滿足這些需求，力求供需平衡。

願景驅動：引導和塑造需求，走向願景

「願景驅動」發展模式，則是一種具前瞻性和導向性的發展路徑。於這種模式下，政府基於對地區或國家在全球格局中的戰略定位、自身資源與潛力的挖掘，以及對未來趨勢的預判，提出未來經濟、社會發展的長遠願景，並制訂達至願景的總體策略和政策框架，引導社會和市場朝着共同願景前行。

需要指出：願景驅動的發展模式並非單純提出一個宏大目標，而是必須同時提出實現願景的頂層設計，包括路線圖和時間表。在該模式下，金融、城市規劃、基建建設、人力資源等，均成為實現願景的工具和手段，成為路線圖裏的重要內容；每個政策範疇均在共同願景指引下去發展，而非各行其是。

例如在產業發展方面，如果政府提出成為全球科創及高端製造業中心的願景，當局就應該提出一套實現這一願景的頂層設計，包括規劃專門的產業用地、提供完善基礎設施建設，吸引創科和高端製造企業入駐；同時出台鼓勵科技創新和高端製造投入的政策，提供補貼、投資或稅收優惠，制訂人才培養計劃，確保有足夠科研人員和技術工人滿足產業發展需求等，引導產業在各階段的發展，以達至願景。就住房、醫療、教育等方面，資源的分配、配套設施的建設，並不是被動地跟着需求走，而是朝向預先設定的、關於城市居住和生活模式的願景，主動引導和塑造需求。

兩種模式 孰優孰劣？

比較這兩種模式，可以見到根本邏輯上的三大區別：

其一，需求驅動是從現實推導到未來，找到路徑去滿足未來需求；而願景驅動是從未來願景倒推回現在，找出路徑去達至願景。

其二，需求驅動是資源分配跟着需求走；而願景驅動是主動引導和塑造需求，用資源分配來帶領需求走。

其三，需求驅動以供需平衡為目標，但具體會走到哪裏，則不在考慮範圍；而願景驅動模式則是清晰指明經濟和社會發展方向，凝聚各方力量，達至預設的願景。

孰優孰劣？難以簡單一言蔽之。以需求驅動模式來說，當然有其可取之處，包括實際、靈活、能夠回應市場和社會需求，充分發揮市場在資源配置中的作用，不太會出現沒有足夠需求支撐的「大白象」工程，或者口號式的「願景」。

事實上，香港從一個轉口貿易港演變為今日的國際金融中心，所經歷的多次轉型，均不是政府制定之願景所引導的結果，而是市場根據國際發展趨勢和本地條件而做的選擇。政府所做的是順應市場選擇、提供所需條件、彌補市場的不足。一次次轉型，在香港這個小地方創造了奇蹟，使香港社會長久信奉市場導向、需求驅動發展模式。

但今時今日，這種模式的缺陷也日益明顯。於這種模式下，我們很少思考，市場或社會出現的需求合不合理、有沒有遠見？被動地跟着需求走，我們會走向何方？這些需求應不應該改變？應朝哪個方向改變？如何引導需求、塑造需求，以實現這種改變？

「願景驅動」可補缺陷 但也有內在不足

由於是回應性的被動應對，忽視了長遠的發展願景，政策制訂缺乏前瞻性和主動性，不僅限制了政府和企業的創新能力，容易導致發展滯後，難以應對未來的變化和挑戰，還可能導致社會發展的不平衡。另外，缺乏共同願景，各持份者往往只從自身利益和需求出發來看待問題，較少從全體社會長遠發展視角來思考，導致難以凝聚社會共識，常常陷入「議而不決、決而不行」的困境。

正是因為需求驅動模式的上述邏輯缺陷，今日之香港在取得眾多成就的同時，也出現諸多深層次矛盾，包括產業結構單一化、空心化，新的經濟增長點難以形成；土地和房屋問題盤根錯節，長期限制經濟發展、改善居民生活；社會兩極分化，青年向上流動空間狹窄等等。

比較而言，願景驅動模式能夠彌補以上缺陷，卻也有其內在不足。舉個例：在基礎設施建設方面，於願景驅動模式下，有可能在出現明確的市場需求之前，就投入大量資源建設基礎設施，從而直接改變一個區域的區位條件和營商、生活環境，帶動產業發展，推動願景的達成；惟同時，這種投資模式的風險無疑比需求驅動模式要高很多，甚至可能出現「大白象」工程，造成資源浪費。

那麼，未來香港應如何選擇自己的發展路徑？下周續談。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[洪雯]

上 / 下一篇新聞