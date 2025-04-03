吳永嘉：針對短板改進 金融中心更上層樓

香港能繼續穩居全球第三、亞太第一，反映出在國家支持下，特區政府和各界善用一國兩制優勢，積極招商引資，持續保持國際競爭力。不少朋友笑說，香港只要再加把勁，說不定排名很快變成「紐港倫」。筆者也認為並非不可能，但要「超英趕美」，我們還要認真審視短板、針對改進、提速發展。

參看最新GFCI競爭力五大指標，紐約取得「大滿貫」；香港在「人力資本」、「基礎設施」和「金融業發展水平」3項取得第二名，「營商環境」和「聲譽」則排在倫敦之後。單計「局數」，香港比倫敦還「多勝一局」，但總得分卻稍微落後。我們有必要在「營商環境」和「聲譽」多下工夫。

有評論認為香港法治體制穩健、經貿高度自由，若能持續深化國際交往合作，「營商環境」定能更上一層樓。然而歐美金融市場發展歷史悠久、主導國際市場多年，香港欲進一步提高「聲譽」（名氣），確實有點難度。

幸好，由中國領軍的新經濟引擎全速推進，全球大格局呈現「東升西降」。筆者深信只要香港乘着東風，絕對有能力、有機會突圍而上。

做大做強專業服務

細看GFCI競爭力次級指標，香港也有3項居首，分別是「投資管理」、「保險業」和「融資」；惟有幾項排位較低，其中「金融市場交易」排第六，「金融科技」和「專業服務」均排第七。值得留意的是，新加坡在「專業服務」排第一，拋離香港。至於「金融科技」，雖然紐約和倫敦分別排第一及第二，但新加坡也位列第三。

香港擁有多元化專業服務，要進一步提升國際形象，離不開創新產業、增強投資吸引力。我們要更大膽引入創新工具和科技，開拓更多元化金融產品。

經民聯早前召開「落實兩會精神，塑造香港新動能」記者會，倡議強化香港雙向貿易投資功能，向內地及海外企業提供各種跨境業務，並為港資和外資製造業到內地發展，提供金融安排、保險、法律等高質量服務，做大做強「國際專業服務中心」。

四大建議激活市場

今年港股開局良好，有利帶動整體經濟穩中求進。我們應抓緊契機激活股市，加大力度吸引投資。筆者提出4項建議。

（1）壯大人民幣資金池，促進本港人民幣離岸業務擴容增量：增加人民幣計價股票產品的選擇和成交量，包括容許在港上市的本地股票以人民幣計算，吸引更多資產管理業務來港發展。

（2）加強推廣，吸引中概股及新興市場企業來港上市：對有意從美國退市的中概股，應主動爭取優先選擇回流香港上市；同時多到中東、東盟地區推介港股市場優勢。

（3）適度放寬上市監管和限制：廢除、修訂不合時宜及過於複雜的監管條例和程序；簡化上市流程和縮短審批時間，減低上市及相關費用；借鑑降低「特專科企」上市門檻的經驗（註2），把措施擴展至不同產業和領域。

（4）推動股市改革，下調股票印花稅：加快落實完善新股定價機制、檢討股票買賣單位安排，增加股票市場流動性；建議下調股票印花稅，由0.1%減至0.05%，刺激交投。

最後，筆者提醒一句：香港爭取更高排名，必須加快優化有關措施，皆因倫敦和其他競爭對手也不斷求進。

註1：Global Financial Centres Index由英國商業智庫Z/Yen與中國（深圳）綜合開發研究院共同發布，每半年一次。

註2：聯交所於2023年3月31日起在《主板上市規則》新增為特專科技公司提供新上市途徑，指定5個行業為新一代信息技術、先進硬件及軟件、先進材料、新能源及節能環保、新食品及農業技術。

作者是全國人大代表、立法會議員

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[吳永嘉]