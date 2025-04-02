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馮沛賢

馮沛賢：從物流到低空旅遊：香港低空經濟的無限可能

【明報文章】低空經濟是國家大力推動的戰略新興產業，是發展新質生產力的典範。低空經濟產業鏈長，需強大技術支持，應用場景廣泛，帶動創科發展，發展潛力巨大。上月特區政府公布低空經濟「監管沙盒」首批試點項目，共38個項目獲批，包括物流、緊急救援、醫療物資、外賣配送服務等。為配合低空經濟發展，最近政府表示會修例放寬無人機應用規定，例如載重負荷，重量上限由目前25公斤放寬至150公斤，以作更多測試和應用，包括可進一步試行載人等。

3個方向看低空經濟可行性

不少市民提出疑問，到底在香港人口及高樓大廈密集的地方如何實現低空飛行？筆者綜合三大方向，期望可解答坊間對低空經濟可行性的疑問。飛行方面，在「監管沙盒」試驗期間，項目首先會在郊區範圍先行先試，例如離島的長洲醫院、鄉郊地方試驗，也會先以外賣配送方式測試飛行路線。以內地為例，即使市民身在山上或郊野公園，也可訂購外賣服務，靠的不是車行或人行配送，而是用無人機飛到山上的外賣服務，一來可節省時間，二來外賣員不用冒險到偏遠地區，高危地區使用科技更能保障外賣員人身安全。

無人機安全問題方面，有意見擔心若無人機在飛行途中出現意外，無故墜下而傷人，可以如何處理。事實上低空經濟於內地已發展得相當成熟，當無人機發生意外時，例如機翼有問題或信號出現故障，可以想像無人機是一個機械人，無人機會發送信號到中央監控平台，表示出現故障，此時無人機便會先分配機身電量，並在空中保持平衡；若偵測到確定不適宜飛行，無人機便會選擇適當位置避險。同時，無人機本身附有降落傘，當出現問題時便會打開降落傘，不至於突然下降而誤傷途人，民航局也會要求承辦商需有應急預備方案。

至於無人機衍生的私隱問題，無人機搭載光學鏡頭，當其從室外經過，或會拍攝到市民活動的影像，市民擔心會因而泄露私隱。其實並非所有無人機都會搭載光學鏡頭，搭載雷達鏡頭亦能夠達至避障效果；即使搭載光學鏡頭，系統亦不會連結人面識別系統。而無人機飛行高度問題，未來無人機實踐商用之後，飛行高度將增加到1000米以下的空域，甚至是3000米以下，遠高於一般大廈；無人機飛行期間亦會對人車船距離有要求，所以能夠拍攝到私人地方的機會就會減少。政府的發展低空經濟工作組中，私隱專員也是成員之一，專員會對無人機收集到的數據提出關於私隱方面的限制，故市民也不需過分憂慮。

擴展模擬場景 完善法規基建

除了物流、緊急救援、醫療物資、外賣配送服務，無人機可以帶來的服務還有很多。內地早已使用無人機協助城市管理，例如日常巡查是否有人非法傾倒廢料，導致河道污染令魚類死亡；海岸線會否有漂流的垃圾，亦會收集污水樣本等。另一方面，更可發展出低空旅遊，內地早於2018年開始了載人飛行。當然，香港仍需一段時間才有望成事。

推動低空經濟已是大勢所趨，低空經濟不單會帶來經濟效益、提高香港競爭力，更可改善民生。低空經濟有條件創造一系列產業、帶來實際效益。筆者期望試點項目可讓政府及業界模擬更多場景、更多航線及低空空域管理佈局，累積數據和經驗，以便完善法規、基建、應用等不同層面的工作，完成在港實行低空經濟的拼圖，帶動產業研究發展，以創新科技提升工作效率及市民生活質素和消費體驗。

作者是香港青年時事評論員協會會董、屯門區議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[馮沛賢]

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