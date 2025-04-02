劉銳紹：花霧夜來天明去 去似朝雲無覓處——從胡德華逝世與「長和事件」發展看中國凝聚力

（1）言論引起思考 但不構成威脅

──胡德華上月30日逝世，與父親胡耀邦一樣死於心臟病。其實，他1986年開始以科學事業為主，曾任中國科學院軟體中心副主任；1994年組建北京泰利特科技公司，開發金融、銀行和辦公室等軟體系統，已跟政治疏離。不過，他對中國改革開放抱着濃厚熱誠，時有發言。2013年他在井岡山表示「改革需要大智慧、大氣魄、大胸懷、大慈悲」，「我們不能躺在30年前的改革成果上睡大覺，而是要在此基礎上不斷創新、開拓思路」。這些言論與官方今昔語境和大方向，也如出一轍。

2014年他擔任《炎黃春秋》副社長，其實只是掛名而已。但因該刊被視為「自由派和開放派（有稱『開明派』）的言論基地」，所以他也被視為「同路人」。當年該刊負責人杜導正，曾任國家新聞出版署長，後來協助趙紫陽在海外出版回憶錄。2016年《炎黃春秋》被要求改組，工作人員不能進入辦公室；胡德華與守在門口、沒證件的人理論，最後也不能改變該刊被整頓的命運。

2015年胡耀邦誕辰100周年，中共按慣例舉行紀念活動，稱這是「重要紀念日」，似有「平反」味道（1987年胡耀邦被指「反對資產階級自由化不力」而下台）。惟胡德華認為，指摘和定性是黨的文件，但轉調則是網上言辭，這不能算是「平反」。如今看來，這些言論頂多只是家人的意願，而不能視為「異見人士的反對聲音」。

──胡德華逝世，象徵敢言的「紅二代」進一步式微，有人甚至形容為「斷代」。至於「紅三代」，多數已效「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」（唐代劉禹錫《烏衣巷》）。即使薄熙來之子薄瓜瓜在台灣結婚時備受關注，但也難以形成滔天巨浪。所以，對「紅二代」、「紅三代」的關係，不宜以古代「防範皇叔子侄謀反」的隱患角度視之，才能發揮廣泛凝聚力。

──胡德華逝世令人想到胡耀邦生前的主張，也可以成為今天繼續改革開放的動力。例如胡耀邦在改革開放時期曾提出「新聞八二開」說法，即新聞改革可以報道負面新聞，初時佔兩成，正面新聞佔八成；然後隨着社會開放，正負新聞比例可再調整。這也是後來出現的趨勢，令社會更透明，人民對國家事務的投入感更強、建設性的意見更多。

1976年胡耀邦還提出：「我相信我們的黨總有一天會作出這樣的歷史決議：永遠永遠地嚴禁個人崇拜。因為一搞個人崇拜，就根本談不上什麼民主，談不上實事求是，談不上解放思想。」1978年9月他再次說過同樣的話。所以，對於這些跟今天的原則和方向一致的內容，有則改之，無則加勉，毋須視為洪水猛獸，才可以使凝聚力更集中。

（2）長和事件起伏的懸念

──長和集團出售港口一事，仍是起伏不定。上周五，有消息指它不會在外傳的今日（4月2日）與美資貝萊德為首的財團簽約。在此期間，中國官方機構和建制言論仍不斷施壓，指必須照顧國家安全和利益。無人能預測未來，在此只想提一些觀察角度，然後等待事態發展和結果。例如：

．目前狀態可視為各方的策略戰和輿論戰，所以必須多點了解「風從哪裏來」及「基於什麼原因放這樣的消息」。

．「誰放消息」也值得研究。轉彎放風有時比直接放風更有效，可增加「獨立言論的可信性」。坊間最近出現一個配對遊戲：對比米飯班主與食客、官府與官員及退休官員的想法和言行。一切沒有答案，作為街談巷語夠了。

．什麼時候放什麼消息，也很有意思。例如為什麼會傳出「4月2日簽約」的消息？早前不是說過，有關方面的談判時限有100多天嗎？還有，每一個消息傳出來相隔的時間距離，也很有學問。

．為什麼到今天為止，官方只是引用傳媒的批評內容，而未有由官方機構名義撰寫的指摘內容？官方機構（例如國家市場監督管理總局）只是說「依法進行審查」。

．特區政府的批評語言仍留有餘地，會不會有戲劇性的發展？不知道，這至少反映也許有些事情正在進行中。這也是正常的政治和經濟規律，變數常在，利害永恒，外界無從了解。

我強調上述只是觀察點。我完全不懂箇中奧妙，更沒有答案，只是作為茶餘飯後「剝花生」的談資而已。

──正因為變數無限，再看今天中美和國際形勢，不是更應該想辦法因勢利導、化被動為主動嗎？美國「亂槍掃射」，與諸國的關稅戰剛起，一般估計美國通脹將於短期內上升，看美國人能忍耐多久？去年美國政府赤字連續兩年超過生產總值的6%，是歷來第三高紀錄；債務也突破36萬億美元，利息支出佔政府收入23%。內地近期有一句話：「讓美國繼續瘋下去，也讓它繼續崩壞下去！」在這樣的大氣候和大趨勢下，不是應更注意發揮凝聚力嗎？

──美國也有輿論指出：美國今天犯的弊病，就是中國過去犯的弊病；例如美國在有意無意間樹敵，引起別國警惕和抗拒，對內則弄得神憎鬼厭，只顧管治集團及其成員（例如馬斯克）的私利，才導致自己進退失據，早晚黔驢技窮。美國甚至有輿論認為「特朗普的亂政救了中國一命」。是耶非耶？不用多管，只要自己真正興利除弊、減少失誤，不再製造敵人，凝聚更多民間認同的力量，不愁戰火紛飛之下無出路。

（3）從胡德華及長和想到的

──胡耀邦愛國愛黨，至今未正式平反。胡家後人接到「不可妄議中央」的傳達後，選擇平靜生活。胡德華由2016年起已少公開發言，只說「黨中央說什麼意義就什麼意義」，最後與父親同因心肌梗塞而死，誠為憾事。另一名敢言的「紅二代」、有「任大炮」之稱的任志強，早年被控貪污、受賄、挪用公款等罪，被判入獄18年。

凡此種種，均反映意識矛盾如不嫻熟地駕馭，也許會導致憂慮和恐懼無限擴張，因人廢言，因噎廢食，把不是實質的威脅變成對凝聚力的破壞。

──對於商界，或許有更多利害衝突的因素需要考慮。但不妨同時想想：出現問題和困難，是否單方面造成的？有權人駕馭形勢，辦法會多一點，倒不如運用高明和技巧的方法，掌握張弛之道，既防止富可敵國，同時疏導淤塞的民間渠道。這樣才不會令難能可貴的凝聚力，變成「花霧夜來天明去，去似朝雲無覓處」。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]