狄志遠：大增公營醫療收費，然後呢？

政府高補貼模式 暴露結構問題

本港醫療系統高度依賴公營醫療服務，政府對醫療系統的補貼高達97%。這種高補貼模式，保障了市民的基本就醫需求，惟同時也暴露多個結構性的問題，包括公私營醫療資源分配失衡、自願醫保成效有限，及基層醫療發展不足。

（1）公私營醫療資源分配失衡。香港部分私營醫院長期享有政府提供的優惠政策，包括由慈善團體營辦的醫院獲政府免稅，而不少私家醫院則以極低地價獲批土地。但這些私營醫院的高昂收費令大多數市民卻步，未能有效吸引病人分流。公營醫院急症室平均成本達2400元，但現時市民只需支付180元，這樣使輕症病人更傾向選擇公營醫療，加劇資源錯配。

（2）自願醫保計劃的局限。自願醫保旨在鼓勵市民利用私營醫療服務，以減少對公營醫療的依賴。然而該計劃並未設立「高風險池」或「必定承保」條款，導致長期病患者及高風險群體難以受惠，部分人甚至無法購買醫療保險，這使計劃成效受到質疑。政府亦未有考慮借鑑其他國家的全民醫保系統，以分級制方式供款。

（3）基層醫療發展不足。基層醫療是醫療體系的第一道防線，能夠有效緩解住院和急症室壓力。然而本港基層醫療服務使用率偏低，市民對地區康健中心的認識不足；預防性的醫療服務如定期身體檢查的利用率，更是極低。

加重市民負擔 健康風險增

上述問題未解決的情况下，提高公營醫療收費將進一步加重市民負擔，尤其是對基層市民、中產家庭及長期病患者。

（一）基層市民無法負擔醫療費用。調查顯示，近六成受訪者反對提高公營醫療收費。如果政府調高急症室及門診服務收費，基層市民可能因經濟壓力而延誤求醫或選擇放棄治療。這不僅違背公營醫療的宗旨，更可能導致市民健康問題惡化，最終增加社會整體醫療成本。

（二）市民「因病致貧」風險增加。在現行制度下，夾心階層面對重大疾病仍需承擔高昂醫療費用。例如癌症標靶藥物的月費高達2萬元，即使是中產家庭也難以承擔。提高公營醫療收費將進一步加重中產家庭負擔，增加「因病致貧」風險。

長期病患者需要定期接受治療及檢查，若相關服務費用提高，他們將面對更大經濟壓力，可能因無法支付而減少檢查次數，影響其病情的及時診斷和治療。

在未有全面醫療融資方案前，政府應優先解決現行醫療體系的結構問題，並採取多方面應對措施，確保市民能夠得到公平、可負擔的醫療服務。

應訂全面醫療融資方案

（A）制定全面醫療融資方案。醫療融資是解決公共財政壓力及保障公營醫療質量的關鍵。政府應考慮設立全民健康保險計劃，將保費與市民收入掛鈎，並設立高風險池，以覆蓋長期病患者及高風險群體。此外，引入「錢跟病人走」模式，讓市民無論選擇公營還是私營醫療服務，都能夠得到一定比例的資助，實現資源的公平分配。

（B）強化基層醫療服務及改革分級系統。基層醫療的發展，是解決醫療資源錯配的根本途徑。政府應加大對地區康健中心的投入，推廣使用基層醫療服務，例如提供更多免費或低費用的健康檢查，提升市民健康意識。

（C）改革私營醫療系統。政府應重新檢討私營醫院運作模式，要求其提供一定比例的廉價或補貼服務，並設立透明的收費標準，以增強透明度，避免出現「因病致貧」情况。

若在未有全面醫療融資方案前貿然推行公營醫療收費改革，將加重市民負擔。當局應以市民健康福祉為核心，制定全面的醫療融資方案，強化基層醫療服務及改革私營醫療系統，確保本港醫療體系能夠實現公平、可持續的發展，維持「不讓市民因病致貧」的初心。

作者是新思維主席、立法會議員

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[狄志遠]