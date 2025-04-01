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阮穎嫻

阮穎嫻：網約車立法 應保障市場自由

【明報文章】當大家去旅行時會用不同網約車平台，中國大陸城市網約車亦非常盛行。反觀香港，網約車玩了10年有多，仍然並非合法。而香港政府終於肯制訂網約車平台規管框架，目標是令網約車服務合法化，為市民提供更安全、便捷的交通選擇。

藉供求彈性 令市民得最大利益

香港政府長期下不了決心，導致落後全球，成為其中一個已發展地區中最落後的城市，原因是港英時代一直留下來的管治機制。考政務官時一定要考的面試題目，是如何平衡各方利益，要透過協商諮詢慢慢「搓波」，「搓」到大家接受到那個改變，才去推行以維持社會穩定；推行的方法多數是漸進式，不會是革命式，導致改革緩慢。因此啟德跑道區發展了20年，河套區發展又20年。網約車只是傾了10年，開始有改變，原來已經不算慢。

所謂平衡利益，社會的最大利益就是市民利益。政府早前表示，約見持份者後，政府與的士業界一致認為網約車規管應以乘客利益為最大考量 。最有效率的做法一定是全面開放、擁抱自由市場，任何可以達到政府要求的車都可以做網約車，才能夠利用網約平台的最大優勢——供求彈性，令市民得到最大利益。

自由市場增資源分配效率

有人提出要為網約車牌照訂出數量限制，好像的士一樣。現在，的士因為數量有限制，繁忙時間找不到的士，非繁忙時間卻有太多的士。網約車可以令市民提高價錢，在繁忙時間找到車坐，價高自然吸引網約車司機駕駛；非繁忙時間無客時，司機可以下班，不用因為付了該時段車租而必須上班掙回來。如果限制網約車數量，供應有限，繁忙時間則供應不足，車費亦會非常昂貴，不利出行。

可以自由進出市場，是自由市場一大重要原則。自由市場不受進出限制，可以提高資源分配效率。於自由市場中，企業可以自由進入或退出市場，使資源流向最有效率的方向。這意味着只有那些能夠最有效提供商品和服務的企業，才能夠在競爭中存活下來。而且，自由市場環境鼓勵創新和技術進步，因為企業必須不斷改進自己產品和服務以保持競爭力，有利消費者。

除此之外，當市場沒有進出限制，服務提供者會面對激烈價格競爭，導致價格下降，消費者可以更低價格得到商品和服務。

由於服務提供者可以自由進入市場，這將創造更多就業機會，從而提高整體就業率。自由市場環境通過鼓勵創新和效率，能夠積極推動經濟增長。

讓市場與政府發揮各自作用

交通運輸如同餐飲，日常生活中不可或缺，亦是衡量一個城市活力的重要指標。在香港，餐飲業的發展並沒有受到配額限制，而是通過市場力量自行調節供需。任何有意開設餐廳的人，只需要確保其業務符合食品安全、衛生和消防安全等相關規定，便可取得牌照。政府並未對餐廳數量設限，因為市場具有自我調節功能。並非沒有配額就人人都會開餐廳，而是只有那些能夠滿足市場需求、提供優質服務的餐廳才能夠生存下來。

這種模式不僅促進了競爭，也提升了服務質素，最終惠及消費者。正因如此，香港餐飲業蓬勃發展，為市民和遊客提供了多樣化選擇。同樣的原則，應適用於網約車牌照發放，讓市場在供需方面發揮作用，而政府則專注制訂安全和保險相關的規範。

限制牌照量的問題

如果未來網約車採取嚴格配額限制，不僅限制了市場競爭，也無法靈活應對市民對於「點對點」出行需求的變化。這種僵化的管理模式可能導致供需失衡，重蹈的士問題之覆轍。參考餐飲業模式，政府應考慮不限制網約車牌照數量，而是制訂一套與安全和保險相關的必要條件，例如要求司機有一定駕駛經驗、需要登記及驗證身分；規定定期驗車；確保每輛車均購買保險，以保障乘客和司機安全。在此基礎上，允許市場根據需求自行調節供應。這不僅能吸引更多合資格司機加入，也可以提高服務質素。

限制牌照數量的另一個問題，就是有人像炒的士牌一樣，走去炒網約車牌。司機很大機會要租牌，為了回本，只好長時間駕駛，而非因應市場需求。若政府之後多發牌照，會影響既得利益者之利益，又會遭受反對。既然如此，一開始就不應限制數量。

社會對網約車的需求持續增長，尤其在高峰期，市民需求十分明顯。做好網約車立法、不設配額限制，不僅能夠更好地滿足市民需求，也能促進行業競爭和創新。筆者希望政府制訂相關政策時，能夠以市場為導向，同時保障安全與公平競爭，為香港創造更高效、更靈活的出行環境。

作者是香港大學經管學院講師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[阮穎嫻]

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