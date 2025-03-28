林森：吸收啟德經驗 打造科創北都

令筆者驚喜的是，啟德新區的雛形已然呈現。體育園周邊數個新樓盤已建成並入伙，大型購物廣場拔地而起，屯馬線的宋皇臺站和啟德站連通全城，簡約公屋建設如火如荼，而舊跑道區陸續竣工的住宅與不遠處的郵輪碼頭，則共同勾勒出休閒、浪漫的假日風情。自2007年啟動啟德發展計劃以來，昔日的願景已部分成為現實。如今的啟德，融合體育、藝術、娛樂與旅遊元素，煥發出獨特的時尚氣息，與毗鄰的九龍城舊區形成鮮明對比。在獅子山下，過去與未來在這裏交匯，香港街區的多元性因啟德之前沿設計而愈發鮮明。

啟德只是香港整體發展藍圖的一部分。近年政府相繼推出多個區域發展計劃，除了啟德新區，還包括北部都會區和「明日大嶼」交椅洲人工島等。儘管上述計劃因地理位置、土地規模不同而無直接的可比性，但其共同點在於通過整合土地資源，重新配置和定位特定區域的功能與產業。

循區域化策略 北都可分區發展產業

「片區發展」的關鍵不僅在於選址，更在於明確的整體定位和產業規劃。北都的願景是成為香港未來發展「新引擎」，推動本港「南金融，北創科」產業佈局。現時除新田科技城和河套區外，北都其他區域的產業定位和戰略協同可進一步突出。筆者同意德勤提出的北都「區域化發展策略」，明確界定北都不同區域的資產分佈、發展主題和商業模式。這將為有興趣投資北都建設的本地和國際投資者，就可投資項目提供更清晰資訊。本港居民和新人才移民也可根據這些資訊，更好地規劃其在本港生活和工作的首選區域。

同時，本港已有數碼港、科學園等創新科技園區，因此新田科技城和河套需要跟現有創科園區形成差異化，才能夠更好地被公眾認識和接受。3月21日特首出席河套港深創科園8號及9號大樓平頂儀式時致辭就指出，河套有「一河兩岸」、「一區兩園」的獨特區位優勢，會重點發展包括生命健康科技、人工智能、數據科學等支柱產業。

貴精不貴多 聚焦特色產業

北都除了突出其鮮明的創科定位，更重要的是吸引重點科技企業入駐。這既包括香港本土的明星科技企業，也應積極引進內地及海外科技巨頭。然而，海內外科技園區對國際龍頭企業的招商競爭愈趨激烈。筆者最近與德勤中國合伙人江偉軒先生就北都規劃深入交流，江先生認為明確的產業導向政策，將有效助力龍頭企業投資北都，為整體發展提速提量；在強調政策透明度的同時，應探索如何保留適度靈活性，以營造適合龍頭科技企業落地生根和發展壯大的創科營商生態。

啟德的成功，為北都提供了珍貴經驗。比如，啟德為香港首個採用區域供冷系統的新區，而根據最新財政預算案，洪水橋／厦村和新田科技城或會採用類似系統。就洪水橋、新田科技城的發展，政府現時亦積極考慮引入戰略投資者，打破傳統發展模式，以商業化投資模型為主導，讓私人企業與政府攜手共同開發相關區域，深度參與北都建設。

筆者希望北都可以在借鑑啟德經驗的同時，深耕某一個或一系列的創科細分領域，吸引相關領域的龍頭科企入駐，或培育和扶持本土初創公司，以成為啟德之外，香港另一個有清晰產業定位和高度辨識度的發展新區。

作者是香港大學專業進修學院課程主任、中國及美國加州執業律師

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[林森]