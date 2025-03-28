徐小曼：共築防線抗毒控煙 為青年打造健康未來

「太空油毒品」自去年起在本港青少年群體中肆虐，情况令人憂心。雖然2024年被呈報的整體吸毒人數較2023年下降約9%，至5068人，但其中有226宗是21歲以下青少年吸食「太空油毒品」個案。「太空油毒品」在短短兩年間，上升為21歲以下青少年吸食毒品裏排名第三的毒品，僅次於大麻及可卡因，蔓延速度驚人，絕對不可忽視其帶來的威脅。

「太空油毒品」主要成分為依托咪酯，有麻醉效果，吸食「太空油毒品」者會產生嚴重後遺症，包括手震、肌肉抽搐、流口水、失去平衡等；極端個案甚至會出現「斷片」，容易發生不幸事件。曾有青年吸食「太空油毒品」後，疑誤把窗口當門口攀爬而墮樓身亡；也有女性吸食者因而遭性侵犯甚至強姦，年齡最細僅14歲。

自2024年起香港青年協會青年違法防治中心關注「太空油毒品」問題，積極支援相關青年個案、推行戒毒輔導計劃並加強預防教育。2024年下半年至2025年1月間，中心已處理逾100宗相關個案。我們曾接觸一個輔導個案是17歲的阿賢，他曾受同學引誘而吸食含「太空油毒品」的電子煙。他誤以為「太空油毒品」成癮性低，並受其「快來快去」特性吸引而深陷其中。阿賢曾因過量吸食導致失去知覺，險些被車撞倒。在社工輔導下，他逐漸認識到毒品危害，戒除毒癮，修復人際關係，遠離不良朋友，重新踏上正軌。

多管齊下助青少年脫離成癮困境

幫助誤入歧途的青少年重回正軌，固然重要；但若要保護好他們遠離毒禍，整個社會必須採取更全面措施。一方面須着力「斷供應」：隨着今年2月政府刊憲將依托咪酯及其3種類似物列為毒品，執法部門已加強對「太空油毒品」的打擊力度，並展開多次針對相關販運活動的行動。筆者相信，未來政府將進一步推行更嚴厲和全面的執法措施，以更徹底切斷其危害本港青少年的渠道，為青少年打造更安全的成長環境。

另一方面，則須着眼「降需求」：青少年正值人生重要階段，面對升學、就業及情感等多方面轉變，壓力因此倍增；不少青少年為紓解壓力而選擇吸食「太空油毒品」，誤以為吸食後可放空思緒、逃避現實。同時，社會上充斥大量關於各類毒品的錯誤資訊，進一步削弱青少年警覺性，甚至誘發他們對毒品的好奇心。上述阿賢正是一個因誤信錯誤資訊而受害的典型例子。青協將與家長、學校和社會各界攜手合作，幫助青少年建立正確的生活態度和習慣，提高對毒品禍害的認識，加強他們的「抗毒」能力，助其遠離毒品侵害。

「控煙十招」守護未來社會棟樑

除了毒品，煙草產品亦對青少年構成深遠威脅。其中加味煙和另類吸煙產品（包括電子煙、加熱煙、草本煙）是令青少年跌入陷阱的糖衣毒藥，尤需整個社會提高警惕。加味煙因為添加了味道，掩蓋煙草原本臭味，對青少年吸引力特別大，增加他們開始吸煙、成癮和持續吸煙的可能。同時，相比傳統原味煙，加味煙和電子煙往往被誤以為危害較低。青少年極易受到煙草商宣傳誤導，誤墮煙草陷阱，其過程與誤入「毒網」無異。

統計處調查顯示，近70%年輕吸煙者吸食的第一口煙為加味煙。港大調查發現，近四成吸加味捲煙的青年達中度至重度上癮，比率較吸原味捲煙的青年高一倍。港大調查又發現，加味煙易令青少年繼續吸煙，曾吸捲煙的中學生當中，第一口煙為加味捲煙的學生，相比第一口煙為原味捲煙的中學生，日後成為每日吸煙者的機率增加2.7倍。

保護青少年免受煙草產品禍害，其方式其實跟「抗毒」別無二致。隨着孩子成長，他們難免有更多機會接觸煙草產品及錯誤資訊。因此作為成年人，我們應多走一步，全方位了解青少年的需要，並適切地向青少年講解吸煙禍害，預防他們吸食任何煙草產品，讓他們能夠在健康活力的環境中成長。

政府即將就10項短期控煙措施提交立法會審議，當中涵蓋多項旨在減少青少年接觸及取得煙草產品的具體措施，包括禁止管有另類吸煙產品、禁止加味煙等。筆者認為能夠有效預防青少年養成吸煙習慣，對保護這群未來社會棟樑的身心健康發展，十分重要。筆者期望有關措施能夠在立法會取得支持、全速落實推行，為青少年締造一個遠離煙害的健康未來。

作者是香港青年協會總幹事

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[徐小曼]