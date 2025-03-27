陳帆川：翻牆也Google不到新聞的時代會降臨嗎？

歐盟對Google着着進逼，指控Google既然在搜尋結果頁呈現新聞內容，便應向新聞機構付錢。Google上周公布一項實驗結果反擊，在新聞稿直指：「我們看到許多不準確的報道，這些報道大大高估了新聞內容對Google的價值。」

該實驗是一個在科技公司極為常見的A/B測試，由去年11月至今年1月進行。他們選擇了比利時、克羅地亞、丹麥等8個歐盟成員國，抽樣了1%的用戶，將1.3萬多個被歐盟定義為新聞網站的網頁內容，從這批用戶的搜尋結果頁移除，以驗證歐盟對Google透過新聞內容賺錢的指控。

突顯新聞機構困局

結果發現，Google向用戶刪除新聞後，每日活躍用戶數微跌0.8%，廣告盈利則保持不變。Google解讀指：「這表示任何流量下跌，都來自於產生極少收入或沒有收入的搜尋。」這句話意思是，其實用戶在Google搜尋很多東西，都不一定會為他們帶來收入。例如用戶搜尋「突發新聞」、「啟德體育園」等字眼，由於沒有公司會「買」這些關鍵字，因此就算我們搜尋，Google也不賺分文。

至於什麼是賺錢的關鍵字？例如「最好用iPhone」、「最平碩士」、「最平電話月費」等字眼，商戶會向Google競投，「買起」這些字眼，希望用戶搜尋時會搜到自己的產品，Google也就從中獲利。

這突顯了新聞機構的困局，就是所謂的用戶價值和軟實力，其實無從量化。像Google這樣的科技公司，只要搬出數據來反駁，新聞機構很容易處於下風，只能繼續透過溝通和政治斡旋，跟掌握資源的大公司角力。

這亦令人聯想到美國總統特朗普最近停止資助「美國之音」和「自由亞洲電台」等媒體。其實在對岸的英國，同樣自稱是軟實力表現的英國廣播公司國際頻道，亦是年年被削資。歸根究柢，大家面對的困境都一樣——我們都說打擊媒體會讓極權坐大，但數據呢？

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]