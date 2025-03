梁家權：新聞研究與實踐

故此,若新聞學界和業界攜手合作、相互交流,對促進新聞事業發展,理論上絕對是相得益彰。不過現實上,兩者又能否衷誠合作呢?合作的效果如何?當中又會有什麼摩擦和矛盾呢?

最近,學術期刊《新聞:理論、實踐及評論》(Journalism: Theory, Practice & Criticism)出版了一系列文章,討論新聞研究與實踐之間的關係。當中有幾篇文章充滿真知灼見,值得與讀者分享。

學界與業界交流的苦和樂

首先,3名美國大學學者J. L. Nelson、A. Wenzel和L. Crittenden夫子自道,以自身經驗訴說跟新聞業界合作交流的苦與樂(註1)。據學者們觀察,近年新聞學界比以往更積極與業界聯繫,甚至渴望利用研究促進業界發展,箇中原因包括:不少新聞學者前身是記者,故十分關顧業界發展;近年新聞行業面對極大生存危機,包括新聞信任度下降、假新聞的威脅、新科技衝擊,故不能坐視不理;另外,一些國際性的學術組織近年不約而同設立獎項,表揚學者對業界的貢獻,提高了相關意識。

這3名學者多年來一直嘗試扮演美國新聞學界與業界之間的「超級聯繫人」,由接受傳媒採訪、出版面向業界和公眾的研究著作、出席業界分享會,到直接向傳媒機構提供諮詢,當中有成功、有失敗。

他們指出,因為金錢、資源和時間的局限,兩者的交流很多時候都是十分短暫。這個情况不難理解,皆因學者和記者的工作均十分繁重。當自身工作都兼顧不下,更遑論與外界交流。在一個缺乏持久交往的情况下,學界難以監測自己的研究成果能否長遠影響記者日常工作。另外,他們也發現,業界之間存在差異。以他們的經驗所得,較積極與學界交流的新聞工作者,大都是一些來自中小型地區性的媒體,惟少有來自大型著名機構。欠缺業界中流砥柱的參與,交流成果成疑。

學術研究實用價值的局限

至於從記者角度,又如何看待學界與業界的關係呢?在另一篇文章中,4名美國大學學者透過訪問16名美國記者,去了解他們眼中學術研究的實用價值,以及研究與實務之間的落差(註2)。受訪者大致認為,閱讀學術文章的確能夠有助他們開闊眼界、了解行業趨勢,並取得實際數據協助他們決策。

不過他們也表示,整體而言,學術研究成果對於他們日常工作的實用啟示卻不大,原因有三。首先,研究問題和方法太「離地」,因為學者的研究往往偏向理論性,又或選題與新聞機構日常工作議題不對焦。例如有受訪記者表示,與其研究傳媒機構的廣告收益(因爭廣告並不是記者工作),倒不如研究新聞受眾的需求,這會有助記者掌握技巧跟他們建立信任、互動。另外,也可研究記者本身的心理健康問題。上述才是記者日常需面對和解決的困難。

至於方法學上,一些樣本太少的質化研究,或只聚焦個別新聞機構或國家的個案研究,都局限了研究啟示的普遍性。新聞機構和記者斷不會純粹因為外國某一間傳媒機構,或某一小撮記者的經驗,就會更改自身做法。他們渴望得知的是業界普遍趨勢,這才有借鑑價值。

第二,寫作風格太苦澀、可讀性低。受訪者認為,有別於新聞文章,學術文章充斥抽象詞彙、篇幅長、公式化,難以掌握重點和引起共鳴。

第三,學術研究提出的建議,忽略了新聞機構的實際困境,難以落實。例如有受訪者指出,當學者提出傳媒要報道多些女性體育新聞,立意固然是好,但就無視了傳媒近年經營困難,資源和人手短缺,有何能耐再開拓新內容。

除了上述原因,另一個阻礙業界跟學界交流的根本原因,是記者甚少有機會接觸到學術著作。記者工作繁忙,日常跑新聞已經舟車勞頓,又何來閒情閱讀苦悶的學術文章?再加上購買學術書籍和期刊收費不菲,也令記者卻步。

不過在數碼時代,資訊愈趨普及,記者又能否循數碼平台得到學術知識呢?就此,復旦大學學者趙鹿鳴和周葆華做了一個有趣研究(註3)。在中國內地,不少學術出版商會利用微博公眾號發布學術文章,同時亦有不少學者和有心之士透過此渠道分享研究數據、研究筆記、翻譯文章。

學術出版趨「平台化」 有助接觸知識

兩名學者訪問了26個中國記者,受訪者大都認為,學術出版的「平台化」(platformization)趨勢,的確有助他們主動或被動地接觸到學術知識。不過接觸之後會否吸收,進而轉化成具體實務指引,又是另一回事。一如美國的同儕,中國記者對學術研究抱持相似的懷疑態度——容易「入口」兼有實用價值的研究只佔部分,其餘的都是難以理解、超前(只有理論推測,未有實證)或滯後(待文章出版,題目已變成舊議題)。

不過有別於美國,中國內地的學術出版面對一個獨特困境。由於中國學術界更大程度受到政府主導,故學術期刊時常會出版一些政治正確的官樣文章,大大減低了研究成果的實用價值。

香港的情况又如何?多年來業界組織如新聞教育基金一直聯繫學界,致力促進新聞業發展。在學界,中大新聞與傳播學院和浸大新聞系分別設有「卓越傳媒人駐校計劃」及「新聞工作者訪問學人計劃」,定期邀請業界表表者與師生交流。

上述計劃成效如何?這有待本地學者和業界人士共同思索。

註1:Nelson, J. L., Wenzel, A., & Crittenden, L. (2024). Impact through engagement? A critical self-reflection on the engaged journalism exchange. Journalism.

註2:Wilner, T., Clements-Housser, K., Bélair-Gagnon, V., & Sridharan, N. (2025). Journalists' views on the research-practice gap. Journalism.

註3:Zhao, L., & Zhou, B. (2025). How does the platformization of journalism scholarship contribute (or fail) to practice? Chinese Journalists' views. Journalism.

作者是香港樹仁大學新聞與傳播學系助理教授

