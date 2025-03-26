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田方澤

田方澤：「殺校」應無法避免 當局宜未雨綢繆

【明報文章】早前教育局公布文件，提及適齡學童人口「結構性下降」，預測由今年至2031年間，小一適齡人口將減少兩成多。消息一出，社會嘩然，教師擔憂未來「殺校」、飯碗不保。本地出生率低，並隨近年移民潮而加劇，學校無學生的現象，短期無法改變。教育局應如何面對這個改變，同時確保教育質素？

「殺校」同時提升教育質素

教育局提出「軟着陸」目標，希望「適度有序地減少學校數目，集中資源，提升教育質素，回應時代轉變」；具體措施包括減少小學「叩門位」、建議學校合併及停辦、對收生不足的學校停止資助等。

適齡學童人數大減，「殺校」似是無可避免的做法。問題是如何「殺」？「殺」多少？現時政策鼓勵自願合併及讓收生不足的學校逐步關閉，是可取做法。不過「殺校」如何有助「提升教育質素」？局方似乎未有清楚指出。

「殺校」的原因是學校沒有足夠學生「開班」。對於收生過少的學校，局方已有彈性措施寬限。不過現時普遍維持25人一班的小學「小班教學」，是否可以更加進取？業界多年爭取小班教學，去年局長曾在訪問中重申，每班學生人數太少或有礙學生發展、學校資源難以有效率地運用；亦曾有與政府關係友好的學者反過來支持「大班教學」，認為無研究證明小班教學更好。

現時香港每班人數是「小班教學」的小學25人、中學31至32人。2024年經濟合作暨發展組織（OECD）發布研究，在其成員國當中，小學平均每班人數是21，中學是23。港人熱門留學的國家如澳洲、英國和美國，分別是小學23人、26人和20人；中學則是20人、24人和21人。過去大家趨之若騖的芬蘭，更只有各19人。

當然，小班不代表學校多人。學校太少人，如教育局所說，在安排課外活動和高中選修科等方面，可以提供的選擇也少，對學生未必有好處。讀者可以想像：學校運動會只有寥寥數十人坐在看台，項目不多人參加，也很「無癮」。OECD在同一報告中總結：大校有更多資源，減少教師行政負擔，可以專心教學；資源多為學生提供多元化學習經驗，但未必有效支援低社經地位和有學習困難的學生。在小校，學生更有歸屬感、更投入課外活動；家校合作緊密，師生關係更好，有助支持學生個人成長和減少輟學率。

換言之，大校雖好，但小班小校對教育質素亦有好處。香港的班級規模，與其他發達地區比較仍然略大。學童人口減少，在不需額外資源的情况下，有沒有加強小班的空間？未來中學每班人數會否隨之下調？局方應與業界探討。

保教師團隊穩定 考驗政治手腕

另一方面，教師團隊又會如何？過去業界爭取保留教師編制，是以適齡學童人口回升為前提；如今長遠人口下降，縮小教師編制又是無可避免。

近幾年移民潮，不少教師離職，團隊老化、急需培養新人是普遍現象。未來12年，有多少中小學教師自然流失、有多少超額教師？超額教師當中，年齡和科目分佈如何？未知當局內部是否已有數字，惟規劃宜早不宜遲。

千禧年的「殺校潮」，教育局採用「遲來先走」原則，保留較有經驗的教師，不無爭議，但有助維持教師團隊穩定，既保留有經驗教師，亦減少校內惡性競爭。近年情况不同，中層離職、團隊老化、青黃不接。除了加強對年輕團隊的培訓，未來是否要反過來保留較年輕教師，以在資深教師退休後，長遠維持教育質素？因此，一旦有「超額」，如何釐定合理準則，在保持教師團隊穩定和可持續發展的同時，避免教師之間為了生存的惡性競爭和辦公室政治？近年教育局常稱交由校本決定，但局方宜在徵詢業界後有具體指引，減少爭拗。

雖然近年政府財政預算案偏向樂觀，卻連年赤字。如此財政情况下，如何爭取資源，保持教育系統穩定？在經濟下行中保留「薪高穩定」的教師團隊，會否引來公眾不滿？於政府內部爭取資源、爭取業界和公眾支持等幾方面，都考驗教育官員的政治手腕。既然教育局文件寫明政策方向包括「提升教育質素」，宜未雨綢繆，區區期待局方進一步研究和指引。

作者是教育及時政評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[田方澤]

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