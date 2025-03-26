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劉銳紹：盧詞金玉潛復滲 國魂精粹露均沾——與「詞聖」盧國沾47年交誼 看世態和人生抉擇

【明報文章】人生有如白馬過隙，人際關係有如蜻蜓點水，但也可以尋求深度，沉澱昇華。有「詞壇聖手」之稱的填詞人盧國沾最近逝世，各界哀悼。惟在默頌他的詞意字功之餘，我更懷念與他47年交往中的感受、感悟和感觸，輕而重，淺而深，短而長，暫而永。當中，既有時代脈搏和國魂的起跌，也有面對不同命運的存在哲學，更多是人生精粹的抉擇。所以，請容許我這篇文章比較感性，並以盧國沾之名賦聯——「盧詞金玉潛復滲 國魂精粹露均沾」，作為今天標題。

（1）輕淡而觸動的交往

──我與盧沾（熟落的朋友都這樣稱呼他）認識，竟是由娛樂新聞開始。1978年，佳藝電視突然倒閉，我全程採訪，其後「一入娛門深似海，從此劉郎圈中人」，成了娛樂記者。那時候，與盧沾是表層相識，但他後來進入麗的電視（亞洲電視前身），接觸漸密，逐步交深。

世人對娛樂記者多有一種「雞肋」的感覺，既愛看娛樂新聞，但又感到多是「煲水」之作，吃掉美味的雞肉（八卦新聞），跟着就認為「娛記是食之無味、棄之可惜的雞肋」。我當時採訪港聞和國際新聞為主，忽然成了娛樂記者，難免有點恍惚，於是嘗試用港聞方法發掘和採訪娛樂新聞，希望改變現實，向深度進發。

我從電視節目的收視率看社會問題；從《羊城賀歲萬家歡》（無綫電視首次與廣東電視台合作的賀歲節目）探索兩地融合，並在幕後參與一些工作；與製作人員討論劇情和節目內容，研究社會和人心變化……竟然可以與製作團隊和行政級人員連成一氣，有很多共同語言。盧沾還與我研究歌詞，燃點雕字琢句的功力。我們交往漸多，彼此感到「你不浪費自己，這個世界就沒有人能浪費你」。這是他的人生經歷，也是我成為娛記後的感受，更引導日後闖蕩江湖的感悟。

順道提一件趣事。盧沾告訴我，有一次他出席活動，剛進場，主人家就跟他說：「你剛走了，為什麼這麼快又回來？」他莫名其妙，後來才知道那時我剛離去，主人家把我們混為一人。盧沾還說，我與他的樣貌有六成相似，連他的家人也這樣說。但我說，論才學，我只是你的毫釐。

──1980年，盧沾夫婦辦了一本雜誌《歌星與歌》，找我客串採訪圈中人，原因是：他需要有深度的採訪。這令我思考，並影響日後的看法：新聞是一分鐘的生命，很快就被其他新聞掩蓋；怎樣把一分鐘的生命變成永恒？那就要靠「三文」（文化、文學、文藝）。後者影響更廣，還可以源遠流長。

盧沾還提到生於俗世的一些存在哲學：眼前是商業社會，經濟掛帥，金錢萬歲，也是萬惡！惟既然如此，何不一面正常生活，一面讓自己沉澱昇華？兩者並不矛盾，可以對立統一，關鍵是你怎樣駕馭自己的方向。這些話放在今天，也有啟示作用。

──盧沾還介紹我認識顧嘉煇，又是我另一個得着。我到煇哥家裏詳談，耳濡目染之間，他教懂我通俗的作品也可以寄託傳世的精神；通俗不等於媚俗，更不是粗俗，可以在通俗中尋找脫俗、不隨俗。煇哥曾在歌廳和夜總會擔任音樂領班，旁人視為流俗之地。但他與盧沾一樣，身軀在俗世浮生，內心和潛質在人海裏昇華。他們的內涵，觸發我日後的思維：心態駕馭事態！眼界決定境界！大鵬展翅，何恨天低！

（2）亂世之中的情透與震盪

──1982年，我開始駐英採訪，與盧沾沒有見面，改作書信往來。那時候，我壯志滿懷，「豪情一躍跨千里，茫茫踏上英倫地；隻身走萬家，為澆《文匯》花」。我當時是《文匯報》駐歐洲特派員，寫了這首《菩薩蠻》寄給盧沾。他竟然回覆，還對人說：「可能他寂寞。他的信，偶爾也表達了這種情懷。甚至在旅途中也以填詞自娛。」所以，他願意為我的第一部作品寫序。在我已完成的作品中，這是唯一我邀請朋友撰寫的序。

他在序中還用特殊的方法給我啟迪，說：「我知他是個實幹派，不似我，我間中開玩笑，有些事明知不可為也要說個飽，似乎說說也快樂。劉銳紹是說過便幹的。」我對他說：你也是實幹派，只是領域和場景不同而已。

我又用《一點燭光》的歌譜填詞，寄給盧沾。其中一段是這樣的：「聽那邊鐘聲響幾遍，夜已深，晚風寒。長堤悄，月兒笑，偏偏惹得我淚盈眶。客子心，天天都思漢。願以身，作先航。男兒血，浩然氣，煉成俠骨興我邦。」

那時候，倫敦大笨鐘的鐘聲，令我想起「夜半鐘聲到客船」的寒山寺鐘；泰晤士河的長堤，引起客子之淚和思漢之心，願化為興邦之氣。盧沾竟然引用《大地恩情》的歌詞覆我：「若有輕舟強渡，有朝必定再返。」話雖輕，意已通，足以「千里盼鴻音，天涯暖客心」（我後來修改和覆他的詞）。

──可惜，「六四」事件令我和他一起感到震撼。今天，人們記得他的很多歌，惟很少人記得他在「六四」後勸喻「大志仍在心」的《祭好漢》。我也把我填的《一點燭光》稍為修改，再發給他：「聽那邊槍聲響幾遍，夜已深，更瘋狂。連環炮，突然發，鮮血四飛我淚盈眶。赤子心，一心興家國。願以死，作先航。男兒血，浩然氣，煉成俠骨興我邦。」數字之差，天壤兩情！

我後來被官方點名，用盧沾《小李飛刀》的歌詞對他說：「人生幾許失意，何必偏偏選中我？」他也無言，但我們都感到，不要停留在「六四」的悲情，而是要「思路孕育出路！人性克服任性！主動控制被動！積極戰勝消極！」

他後來少談政治，專注歌詞文化；我則全面角度看中國變化，共同理性拓展民智，殊途可以同歸。不同的人生抉擇，同樣可以駕馭命運，於今亦然！

──必須一提的是，我「六四」後回港，「跟紅頂白」的官場和建制習氣旋風而至；不少人見我如見鬼，避之則吉。有一次，一位「貴人」在行人路上與我迎面相遇、四目交投，惟他竟然不怕危險，走到車水馬龍的行車道上，繞車而過，反令我擔心他的安全。

盧沾沒有這樣對我，還叫我毋須對這種政圈「常態」感觸悲秋。他當時對我說的話，如今未能一一道來，總之就是不要放棄。言雖輕，意猶濃。逆境知遇，能不感心！

（3）民族和民間角度的愛國

──盧沾後來因健康問題，我倆較少接觸；而他也走出歷史困局，再凝聚他的歌詞深髓。對我最大的啟發，一是扣緊時代脈搏，二是逆境下的感悟，三是民族和民間角度的愛國情懷。他在江門蓬江的故居，可以作為緬懷先人之所，也可以作為民族和鄉情的培養之處，但不宜變成狹義的愛國主義教育基地。

──盧沾的歌詞令他享譽盛名，惟他仍提出「非情歌運動」，勿讓情歌氾濫，掩蓋其他更有人生意義的題材。這一點對當今之世也有啟發作用：男女之愛，可以愛得刻骨銘心，但廣泛的人倫之愛、人性之戀，更可以愛得深沉。

──與盧沾相交的另一個感觸，就是必須珍惜深度的靈魂互滲，也要創造共聚之時。我近年再與盧沾見面，惟他已說話困難，我們只能用手指溝通，我說他聽，知道彼此仍在，心願足矣。如今，千言萬語猶未訴，敲鍵無力悼盧沾！待來世再遇，共話詞鋒！

作者是時事評論員

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[劉銳紹]

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