陳紹雄：發展賽馬旅遊 推動本港經濟

就如內地貴州省三都縣——全國唯一的水族自治縣，水族傳統的「端節」賽馬成為當地旅遊發展的「新引擎」。去年國慶期間舉行的貴州三都水族端節全國賽馬邀請賽，便吸引了40萬人次遊客到三都縣，旅遊綜合收入達2.4億人民幣。可見特色旅遊可以為當地帶來不少經濟價值。

而本港今年農曆新年賽馬日（1月31日）有8.6萬人到沙田馬場。據賽馬會資料顯示，有9600人是內地和海外旅客，創歷來賽馬日的新高，內地旅客更佔了九成。而當日11場賽事總投注額約19億元，亦較去年增加一成。

港需致力吸引高端消費遊客

除了農曆年初三的賽馬日旺場之外，去年12月初舉行的兩個國際賽事日也吸引了不少海外旅客來港觀賽，澳洲更有公司組織旅行團專門來香港馬場觀賞賽馬，一團80人的旅行團在港逗留7日6夜，團員以企業家為主，有些更是當地馬主。他們的食宿均屬高消費一類，更有團員在港購買珠寶首飾花費近50萬元。這些高端消費的遊客，正正是香港需要致力吸引的目標。

其實除了每年88個賽馬日的賽事活動，剩餘的非賽馬日其實亦不少。筆者認為應加以善用馬場用地和設施，讓旅客在非賽馬日也可到馬場體驗，達至「無處不旅遊」目標。現時馬會已設有香港賽馬博物館讓人參觀，也可考慮在非賽馬日開放一些設施，例如過磅室、六合彩攪珠機、舉辦馬場開放日等讓旅客參觀。

賽馬會更可考慮收集一些「冠軍馬王」的馬尾毛，做成特色的馬尾繡產品出售，讓旅客可購買具特色、添幸運的紀念品，增加旅遊體驗。此外，目前賽馬會負責管理本港3所分別位於屯門、薄扶林和柴灣鯉魚門公園的公眾騎術學校，巿民可報名參與騎術活動。筆者認為如果能夠優化有關騎術學校的服務，讓遊客也可以到騎術學校參觀、與馬全接觸，作為來港賽馬旅遊的一部分，相信也是吸引旅客的元素之一。

規限未成年者活動範圍

相信不會加劇賭博風氣

對於有意見指推動賽馬旅遊、讓18歲以下者進入馬場，會有加劇賭博風氣之嫌，筆者又並不太認同。賽馬會過往可讓未成年者進入馬場的日子中，一直嚴格限制未成年人士只可在指定、無投注設施的範圍內活動，相信不會增加年輕入場者參與賭博的風險。其實日本的馬場也容許兒童在家長陪同下入場，並設有兒童遊樂設施、美食活動，更把與馬相關的教育元素融入其中，讓一家大小的入場旅客也可盡興而歸。香港馬場過往也曾舉辦夜繽紛活動，以嘉年華會形式安排雜耍表演，馬會也可考慮再舉辦這類型活動吸引旅客。

作者是立法會議員

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[陳紹雄]