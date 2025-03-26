明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
陳紹雄

陳紹雄：發展賽馬旅遊 推動本港經濟

【明報文章】去年施政報告和今年財政預算案，分別提到香港要拓展特色旅遊產品，積極推動「熊貓旅遊」、「賽馬旅遊」，以豐富旅客在港旅遊體驗。筆者十分認同並支持發展賽馬旅遊，香港應積極推廣這個在東南亞地區較少有的特色項目。

就如內地貴州省三都縣——全國唯一的水族自治縣，水族傳統的「端節」賽馬成為當地旅遊發展的「新引擎」。去年國慶期間舉行的貴州三都水族端節全國賽馬邀請賽，便吸引了40萬人次遊客到三都縣，旅遊綜合收入達2.4億人民幣。可見特色旅遊可以為當地帶來不少經濟價值。

而本港今年農曆新年賽馬日（1月31日）有8.6萬人到沙田馬場。據賽馬會資料顯示，有9600人是內地和海外旅客，創歷來賽馬日的新高，內地旅客更佔了九成。而當日11場賽事總投注額約19億元，亦較去年增加一成。

港需致力吸引高端消費遊客

除了農曆年初三的賽馬日旺場之外，去年12月初舉行的兩個國際賽事日也吸引了不少海外旅客來港觀賽，澳洲更有公司組織旅行團專門來香港馬場觀賞賽馬，一團80人的旅行團在港逗留7日6夜，團員以企業家為主，有些更是當地馬主。他們的食宿均屬高消費一類，更有團員在港購買珠寶首飾花費近50萬元。這些高端消費的遊客，正正是香港需要致力吸引的目標。

其實除了每年88個賽馬日的賽事活動，剩餘的非賽馬日其實亦不少。筆者認為應加以善用馬場用地和設施，讓旅客在非賽馬日也可到馬場體驗，達至「無處不旅遊」目標。現時馬會已設有香港賽馬博物館讓人參觀，也可考慮在非賽馬日開放一些設施，例如過磅室、六合彩攪珠機、舉辦馬場開放日等讓旅客參觀。

賽馬會更可考慮收集一些「冠軍馬王」的馬尾毛，做成特色的馬尾繡產品出售，讓旅客可購買具特色、添幸運的紀念品，增加旅遊體驗。此外，目前賽馬會負責管理本港3所分別位於屯門、薄扶林和柴灣鯉魚門公園的公眾騎術學校，巿民可報名參與騎術活動。筆者認為如果能夠優化有關騎術學校的服務，讓遊客也可以到騎術學校參觀、與馬全接觸，作為來港賽馬旅遊的一部分，相信也是吸引旅客的元素之一。

規限未成年者活動範圍

相信不會加劇賭博風氣

對於有意見指推動賽馬旅遊、讓18歲以下者進入馬場，會有加劇賭博風氣之嫌，筆者又並不太認同。賽馬會過往可讓未成年者進入馬場的日子中，一直嚴格限制未成年人士只可在指定、無投注設施的範圍內活動，相信不會增加年輕入場者參與賭博的風險。其實日本的馬場也容許兒童在家長陪同下入場，並設有兒童遊樂設施、美食活動，更把與馬相關的教育元素融入其中，讓一家大小的入場旅客也可盡興而歸。香港馬場過往也曾舉辦夜繽紛活動，以嘉年華會形式安排雜耍表演，馬會也可考慮再舉辦這類型活動吸引旅客。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳紹雄]

上 / 下一篇新聞