狄志遠、黃俊瑯：政府財赤削基層福利 公營壟斷獲利誰把關

其實財政司長在面對赤字問題上，並未能向公眾說明財赤是過渡性的問題，還是結構性的問題，因為赤字的定性會有不同處理方法。若是過渡性，社會可以承受短期調整，等待回復財政平衡；而在過渡中可以減去一些不必要開支，但以不影響民生及經濟發展為原則，亦可透過發債來應付短期財赤。

「一刀切」削支 未能合理運用資源

財政司長在今年預算案表示，預計兩年後政府經營帳目可以回到收支平衡，而非經營帳目可以透過發債來維持健康發展。既然兩年後經營帳目可回復收支平衡，顯示現在的政府財赤只是過渡期問題，前景可期，即是我們有條件繼續穩住各項民生需要及發展，包括福利、教育和醫療。當然，社會經過多年累積，政府有些開支不符合成本效益，存在浪費，當局需要透過理性檢討來合理地調整。

但可惜政府在處理財赤問題上，採用「一刀切」做法，表面看似公平，惟未能夠做到合理運用資源。資源充裕與緊絀的部門都採用相同減幅，導致部分部門的削減達嚴重程度。例如社福機構已經資源緊絀，當局福利開支仍要削減約15億元，數字上等同裁減3000個社工職位。面對削減，不少機構恐怕只能選擇減少人手、縮減服務，這是沒有體諒弱勢社群的困境。

最諷刺的是在經濟不景下，壟斷式的公營事業卻持續錄得驚人盈利——2024年港鐵淨利潤按年翻倍至157.72億元；去年九巴盈利大增逾10倍，至1.27億元。這類壟斷企業不但賺取豐厚利潤，2025年還相繼加價：九巴加4.3%，城巴加7.5%，中電加0.98%，港燈加0.9%。政府放任壟斷企業坐大，卻要基層市民承擔更多支出，加劇貧富差距。

政府應妥善監管公共事業加價

倘財政司長希望透過削減資源令部門開支更符合成本效益，就應採取針對措施，在不影響既有民生服務的前提下，按實際情况增減開支，這才是合理運用資源。而政府其中一個主要責任，就是維持基本民生服務，確保基層市民在生活上得到合理保障和照顧。面對民生百物價格齊漲，政府更應妥善監管公共事業的加價機制，避免壟斷企業漠視社會責任，任意加價牟取不合理利潤。政府開源無方，更令基層市民因公共事業加價而百上加斤，實在有違施政初衷。

政府應要求公營服務機構善用盈餘回饋社會，例如港鐵應推出更多票價優惠措施補貼市民，並在可加可減機制下承諾凍結票價。其他公共事業亦應效法，以實際行動與基層共渡時艱。只有政府、公營機構和社會各界攜手合作，才能夠真正紓解民困。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員，黃俊瑯是新思維副主席

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[狄志遠、黃俊瑯]