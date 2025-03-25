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葉文祺、梁躍昊、趙恆

葉文祺、梁躍昊、趙恆：智慧港口「上線」 搭通全球海陸空信息流

【明報文章】特區政府明年將推出港口社區系統，運用人工智能、大數據和區塊鏈科技，打通海陸空物流數據，並與內地及海外港口實現信息流的互聯互通。目前不少物流企業均已搭建各自的物流數據平台，那麼建設港口社區系統有何意義？

建港口社區系統 連通物流業「信息孤島」

物流業產業結構多元化，不同環節有大量企業參與。基於保密和商業考慮，企業之間的資訊系統並非無縫銜接，令行業面對資訊碎片化、數據缺乏統一標準等問題，形成一個個互不相連的「信息孤島」。貨主難以全程追蹤貨流，增加了管理庫存和供應鏈的難度，亦提高了金融機構核實貿易資訊的成本，繼而令貿易成本居高不下。

港口社區系統則是打通物流業「信息孤島」的關鍵基建。自1980年代起，當時各地海關為了應對不斷增加的貨流，致力推動報關程序電子化，構建了港口社區系統的雛形。隨着資訊科技日新月異，現今港口社區系統的功能已大大擴充，涵蓋班輪、碼頭、貨車、貨櫃的實時狀態監察，及電子報關、數據統計、貨物追蹤等。通過數據收集機制和區塊鏈科技，業界能夠取得完整、全面的物流數據，進而精細化分析貨流走勢和精準預測需求。而貨主能夠透過平台全天候追蹤貨物狀態，降低管理成本，並進一步簡化完善供應鏈佈局。貿易雙方及提供融資的銀行，又可透過平台核實貿易資訊，減低錯誤放款風險。

商界領航政府推動 打破行業藩籬

誠然，目前業界所提供的智慧物流平台，已具備港口社區系統的部分功能。然而觀乎不少業界平台的發展歷程，不難發現智慧港口平台的成敗，往往取決於能否吸引大量業界及相關持份者參與，令社區系統真正「上線」。而物流數據牽涉大量敏感商業資料，以往有不少由業界推行的物流社區系統，都面對難以取得其他企業信任的難題。例如歐洲航企馬士基和IBM曾於2018年推出數碼物流平台TradeLens，但該項目缺乏業內持份者的廣泛參與，最終在前年結束營運。

筆者認為政府推動的港口社區平台，其意義不在於功能上的創新，而是在於推動智慧物流普及化——政府能以更高的中立性和保密度處理商業敏感資料，以打破業界之間的藩籬。若政府擬建的港口社區系統能為業界平台之間建立保密、安全、可靠的信息互換機制，並在設計上容納對接不同系統所需的架構，從而吸引業界通過港口社區系統來互換信息，則有望打破目前僵局。

增值服務拓財源 伙商界推廣智慧物流

另一方面，在公共財政緊張的背景下，平台長遠亦需朝收支平衡方向進發。然而許多成功的平台在起始階段，往往需免費提供服務，從而吸引足夠用戶和流量。例如內地的「國家交通運輸物流公共訊息平台」（LOGINK），便是一直免費向商戶提供服務，從而將全國逾40萬家企業接入平台。可見系統的成敗，將繫於其普及程度和業界的普及情况，因此有必要免費提供基本服務。

不過，為減少對公共財政的負擔，筆者建議當局研究在平台接入不同的收費增值服務，例如接入人工智能軟件，幫助用戶分析數據和調查貿易對手背景、優化供應鏈管理和管控財務風險。

此外，筆者更希望當局趁機加大力度，推廣電子提單在內的智慧物流應用。隨着國際政治矛盾攀升、貿易和關稅政策朝令夕改，令業界將供應鏈智慧化提上日程。例如美國特朗普政府早前曾一度取消800美元以下貨物的免稅豁免，大大增加相關貨物報關程序。數以百萬計貨物堆積在海關環節，對貨主、物流供應商以至是美國海關，造成龐大負荷和混亂。儘管美國當局其後迅速恢復原有豁免，但這次事件突顯了貿易政策的風險將有增無減。

筆者留意到，電子提單（eBL）技術除了能夠加快貨物提取流程，亦可自動生成報關所需文件，降低貿易政策變動帶來的額外手續，從而有效應對關稅、貿易政策朝令夕改所帶來的延誤風險。隨着電商平台在海外拓展佈局，若能夠將電子提單全面應用於空運、陸路及海運，將有助企業加強供應鏈韌性。

筆者建議當局與業內其他平台加強合作，藉機推廣不同智慧物流方案的應用，以支持本地物流業應對未來變局。當局亦應從系統設計、合作和推廣層面，致力實現不同系統之間的無縫銜接，並致力擴大合作伙伴範圍，將系統接入更多「一帶一路」國家和地區，通過物聯網打通香港與內地及一帶一路國家之間的貨物流、信息流和資金流，為本地物流、金融、資訊科技和服務業創造商機。

總括而言，港口社區系統的建設不僅是打通物流業「信息孤島」之關鍵一步，更是推動行業智能化、提升競爭力的重要舉措，協助香港物流業在全球競爭中繼續扮演重要角色。

作者葉文祺是團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監，梁躍昊是團結香港基金土地及房屋研究主管，趙恆是團結香港基金助理研究員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[葉文祺、梁躍昊、趙恆]

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