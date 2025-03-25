林緻茵：AI將如何改變公共行政和政策制訂

全球不同國家的政府，都正在部署如何於公共行政領域善用AI。近來英國首相施紀賢就提到要以AI改革公共行政，他形容：政府的規模變得更大但更弱，無法履行其核心職責；當數位技術或AI能夠達到同樣品質，甚至做得比人更好時，人就不應該花時間在這些工作上。

這裏有兩個問題特別值得探討，包括：在公共行政上，如何應用AI才能夠提升效益？除了行政層面的應用，AI還可應用在公共政策的制訂和決策上嗎？

AI在公共行政上的應用

以香港為例，科技在公共行政上的應用可分為兩類：第一類是提高公共服務（public service）質量，例如政府部門設網上服務和自助服務站等；第二類是以科技提高公共行政（public administration）質量。在第二類應用上，近年討論主要圍繞如何以AI輔助甚至取代公務員部分工作。

據相關政策局的回應，政府於2024年中已開始試用由香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）研發的生成式AI文書輔助應用程式（「港文通」），協助政府人員處理撰寫文書、摘要及翻譯等工作；數字政策辦公室已邀請不同局和部門試用。

除了以AI輔助文書工作，目前AI還可以如何提高公共行政效率呢？以新加坡為例，新加坡政府推出了AI聊天機械人服務「Pair Chat」，專門應用於公共服務的各種情境。除了幫助官員和公務員撰寫電子郵件等文書工作，Pair Chat還有研究（research）和提出想法（idea generation）等功能。

又以英國政府為例，其中一個正在試用的AI工具名為「Redbox」。

在英國傳統政治用語中，「Redbox」是指運送重要官方文件和報告的紅色公文箱；部長會將公文箱裏的文件帶回辦公室，以審閱和簽署。這個名為「Redbox」的AI，最初也是專供部長使用，協助他們搜尋大量官方文件、與之對話，並將其總結為度身訂做的簡報。

值得留意的是，這工具所能夠搜尋的都是高度機密官方文件。除了綜合資訊，Redbox還具備分析功能，透過綜合現有證據，分析主要問題，提出政策建議。

AI應促成公共行政的「質變」

目前英國政府已決定精簡Redbox，並開發一個可以擴展到公務員團隊的應用程式。負責研發AI的部門「AI.GOV.UK」就指出，他們的願景是「使Redbox成為公務員與大型語言模型（LLMs）對話的最簡單和最便宜工具」。除了Redbox，英國政府也嘗試把AI應用在其他場景裏，例如公眾諮詢——英國政府就表示，另一AI工具「Consult」能夠以人類分析師的千倍速度總結和整理對公共諮詢的回應。

這些外國例子，帶出幾個層面的問題。第一，於公共行政領域，香港在AI的應用上是否已落後其他地方？除了投放資源，主事官員是否有推動AI改革的意識？

第二，政府財赤雖然是一個改革的時機，但專門為公共行政而設的AI，本身卻涉及前期研發成本，包括修正錯誤和改善系統的成本。赤字下資源緊張，相關部門是否會給予充足的時間空間，讓AI工具的應用變得更成熟？以Redbox為例，小型研究團隊是由2023年7月的「黑客松」活動（Hackathon）之參加者組成，團隊在活動後兩個月內，把Redbox原型在內閣辦公室的3個部長辦公室開展測試。由於Redbox涉敏感資訊，保護系統的安全機制尤其重要。若沒有這些反覆試驗，Redbox就很難得到更廣泛應用。

第三，筆者近來有一些研究項目也是跟AI相關，雖然研究對象不是政府部門，惟也可從中分辨出AI與公共行政結合的各個層次——教導AI相關知識屬最低層次；再高一個層次是利用AI提升效率；更高層次則是通過AI改變現有思維和工作模式。

科技可應用在政策制訂和決策嗎？

那麼，AI可如何改變現有思維和工作模式？就此，我們可從政策制訂層次來分析。英國的例子可見，Redbox的應用可能會改變白廳（Whitehall）的運作——它能夠顯著縮短部長了解一些新政策課題所需的時間。除了如以往一樣，委託公務員準備資料之外，部長現在還可詢問Redbox，以迅速掌握某個課題。可見，AI可能會改變信息流動方式，令公務員不能如以往一樣管理部長所能夠接收的信息。

這種信息流的轉變，可產生正反影響。正面而言，AI能夠使部長掌握更多資訊，他們能更有建設性地與公務員辯論。不過，AI的應用亦會產生風險，筆者身邊不少人已開始過度依賴由AI提供的答案。當部長很容易就能從AI取得一些表面成立的論點，公務員提出相反建議的空間可能更小，也會降低部長私人辦公室設定議程的能力。

要避免科技令人固化

可見，把AI與政策過程有效結合，並不是想像般容易。如要做到人機有效分工，那麼最需要解答的問題，就是哪些工作只是人類才有能力駕馭。以現時科技應用水平，即使是像Redbox這類較高階的AI應用，也只能從已有文件中提取答案。至於人類對政策問題的「insider insight」（即因為長期沉浸在某個政策議題或場景，因而產生的細微觀察與直覺），暫時還是無法由機器取代。

筆者認為，AI（和大數據應用）某程度上能夠令政策制訂更客觀和科學化，有助官員從海量資料中提取有用資訊。然而要做到這一步，需要幾個條件：第一，官員本身要重視實證（evidence-based）和科學為本的政策制訂；第二，他們要有意識地推動公共行政的質變。

筆者身邊有一位前輩講得很好：「科技不一定會帶來創新，它可能會固化了人現有的習慣。」這觀點在AI未完全成熟的今天，更有警醒作用——假如人類盡信AI，那只會令思考空間更小。又，如果政府只是把AI當成ChatGPT或輔助文書工具，那根本就不構成公共行政改革。如要認真把AI融入公共行政和政策制訂，除了提升使用工具的人的素養，公務員的考評、績效、人事管理等都需要相應改變。可以想像，那將會是一場很大規模的改革。

作者是公共政策顧問

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[林緻茵]