何濼生：公營醫療服務宜「加價封頂」

筆者主張醫療調高收費久矣,認為只要為每人每年「體制內總醫療收費」封頂,超出每人付費封頂額的部分由政府承擔,並為低收入者設較低的封頂水平,只要屬基本醫療需要,就沒有需要因成本上的考慮而決定收費與否。其實,人家付得起的時候政府更應該收,才能在當人家付不起時向他提供多一點補貼。

「加價封頂」旨在讓政府有足夠資源,向市民提供適時適切和可靠的更全面基本醫療服務,但仍保證醫療服務支出處於可負擔水平。筆者一直認為私營醫療服務有兩個角色:一是為有能力支付較高醫療開支的人,提供更好醫療服務;一是為有能力支付較高醫療開支的人,提供公營醫療系統負擔不起的醫療服務。

很多朋友對調高醫療收費有意見,惟事實擺在眼前:現時病人往往要久候多時才能夠得到服務,而且服務還可能因人手不足等原因出現失誤,結果是服務雖號稱廉宜卻用不上,那價廉甚至免費又有什麼用?

現時「公共醫療」提供的服務範圍,並不包括牙科服務(除了學童),但牙科服務對有需要的人實在太重要了。如果行「加價封頂」政策,資源多了就可以把基本牙醫服務納入公營醫療服務範圍。現時衛生署牙科街症服務只處理止痛及脫牙,並且每天只能處理極小量病人,十分不理想。

現時私家醫生和私家醫院往往不是一個真正的選擇,而是因病情催迫之下,病人等不了公營醫療,被迫下堪稱為「沒有選擇的選擇」!正因如此,消委會接到一些收費遠超想像的個案。

「加價封頂」還可提高市民防病意識,長遠減輕政府醫療支出。筆者認為50歲之後,每人基本公營醫療的每年付費封頂額,應按年齡提高至3倍,藉以反映老人家醫療成本上升。這好像不近人情,但眾所周知,所有醫療保險的保費都會因年齡上升而在50歲後躍升。「基本醫療收費封頂額」於50歲後調升,對一個身體能保持健康的人可以完全沒增加影響。相反,醫療保險費就不理有無索償,都會隨年齡上升。

每年付費封頂額若在50歲後按年齡提高,必會提醒年輕人保健要趁年輕、預防疾病要趁早!

按去年第四季統計數字,有經濟活動的香港住戶月入中位數是3.94萬元。住戶平均人數為2.6,每人平均年入18多萬元。若設6%作為醫療支出的可負擔水平,每人每年醫療支出封頂額即11,347元,為簡單計當作1萬元。50歲後,封頂額每年上調2000元,10年後變成3萬元。符合進一步補助條件的低收入領取綜援者,封頂額可定為一般人的一半。

綜援者現時不用繳付任何醫療費用,但筆者建議可為他們每年多付5000元,等同其封頂額,這意味他們沒有額外負擔,若能夠保持身體健康,根本無支出,多付的可視作生活補貼;倘有需要付費求醫,則以正常價的半價繳付。

政策建議的兩大原則

我建議的原則是:病人付得起時就要收,病人付不起時就不要收。這道理很簡單——醫療服務在在需財,人家付得起時你不收,人家付不起時你反而要收,不是強人之難、很不合理嗎?

我建議的另一大原則是:公營醫療服務須適時和可靠,並能夠成為人民的「靠山」。有了這靠山,私營醫療就不能再「趁你病攞你命」胡亂索價。有了可靠的公營醫療作為真正的選擇,私營醫療就只能靠提高服務質素加上取價合理,才會有人光顧。

對於早年政府推自願醫保,筆者認為是政策敗筆。原因是自願醫保推動了私營醫療服務之餘,卻會為公營醫療帶來巨大壓力。雖然購買了自願醫保的人多會轉到私營醫療,但由於不少有經驗的公立醫院醫護人員會「過檔」私營醫療,况且私院傾向收納易處理的病人,而把複雜個案留給公立醫療機構,公共醫療反而壓力加大,容易出現醫療失誤個案。

除了「加價兼封頂」強化公共醫療,筆者近年再提出「終身醫療補貼額」,為有需要者提供基本醫療服務以外的高費用服務。「終身醫療補貼額」為每人一生提供50萬元的備用醫療儲備金。取用此儲備金,要求病人同時支付相同金額的費用,而且備用醫療儲備金取走1元就少了1元。有鑑於此,絕大部分市民都會備而不用,更不會亂用,以備不時之需。取用時要求病人同時要自掏腰包,是防止濫用的佳法,亦即是保險界慣用的copayment,正是針對人「理性為己」之特性的設計。

星洲公院病牀分級制

新加坡政府施政,長期都強調自力更生,其醫療收費模式很值得我們參考。新加坡公營醫院病牀分A、B1、B2和C級。8人房C級的收費,每天50新加坡元(約290港元),政府補貼最多;B1和B2,由68.5新加坡元(6人房;約400港元)和366新加坡元(4人房;約2100港元)起;A級是不涉補貼的單人房(每天717新加坡元,約4100港元)。

上列是新加坡公民的收費,永久居民收費較高,外國人不受補貼,收費於去年9月生效。新加坡工作人口都必須每月供款至醫療儲蓄戶口,以保證能夠支付醫療費用。病人要按收入水平,合資格才得以享受補貼高的病房。

作者是嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所前所長、香港教育大學兼任教授

