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范寧

范寧：「社會處方」提升港人健康的可能進路

【明報文章】健康往往扣連個人生活習慣，到涉及健康的社會決定因素方面的條件，甚至是當事人所追求的生活目標優次、價值和人生經歷，明顯是無法單靠患病時由醫生對症下藥，就能夠促進全民健康。以運動為例，當適量運動能促進個人健康已是人所共知的常識時，從事勞動密集行業的工友，很多時就自覺工作時已有充分勞動，所以工餘就不需再有體能活動；飽受勞損痛症之苦的一群，更覺得自己收工後就應盡量避免活動以免觸發痛處。不過這些工友缺乏適當體能活動，會影響他們工作時少用到的肌肉力量；同時，他們只集中用到個別關節和肌肉，會造成勞損或工傷，令他們跌入惡性循環。

社會處方的潛在社會影響

增加工友認識運動的重要性和意識，是重要起步。醫護行者就借鑑「社會處方」概念，再進一步持續推動他們有適度的體能活動。我們由建立樂趣開始吸引他們參與，再促進當事人與同路人互動，及體察運動對健康的好處，最終令工友享受和持續參與運動。例如我們已持續18個月的清潔工友運動班，現時已由資深的參與工友帶動示範動作，及擔任義務導師，推動新參與的工友彼此砥礪，形成每周都有一同收工運動的好習慣。同樣的進路也應用在「醫護行跑會」。

開辦跑會之目的，是連結一班想體驗長跑樂趣但未曾試過運動的工友，跟一班長跑好手街坊和教練學習，同時按自己目標自在地享受長跑。日子有功下，跑會成員現時會自己相約在跑會活動以外的日子跑步，早前也有幾名參與跑會的基層工友完成渣打香港馬拉松10公里賽事。這些成員表示，以往沒有想像過自己可以做得到，因為以前的自己根本不會運動。

當衛生署的最新《2023年度健康行為調查報告書》發現，近一成半18歲或以上港人的體能活動量不足，這班由沒有做運動到維持運動習慣之工友的經歷，正正展示社會處方可以帶來的社會潛在影響。

筆者認為，社會處方在本地的實踐，是可由醫生以外的醫社專業與當事人共同策劃；而處方內容也可以開放予義工和同路人參與，促使被處方者能夠突破他們的固有思維和環境條件限制，變得有動力、能力和潛力去建立健康生活習慣。在路徑中，他們的角色甚至可以由接受處方者，變成有影響力的健康促進者（health enabler），帶動家人、同事和朋友參與。

落實社會處方的另一個着眼點，是連結市民與促進健康的社會資本；而這些資本不止限於社會服務，商界參與也很關鍵。若他們能夠視「推動健康」為其本業的商機，把成就市民健康的元素，結合在自己業務之中，社區就可有更多有助促進健康的消費選擇。筆者留意到有個別大型連鎖食店已推出自家店的「健康之選」；同時醫護行者推動的「健康餐廳聯盟」，也嘗試跟參與的社區個體戶，在他們本身業務中研發及加入健康產品，照顧需要長期外出用膳之街坊的健康需要。例如最近我們與小店合作研發「健康減重」之選，就有專賣海南雞的小店推出高蛋白和少油脂的「去皮海南雞胸配白飯」，讓街坊有多個健康選擇。

串點成線 連線成面

要社會處方更大規模地在本地實踐，筆者認為現時另一當務之急，是整合現時坊間不同醫護、社會服務和社區資源的資料，及不同社會處方試點計劃之資訊，方便為有需要的市民匹配服務，做到串點成線、連線成面，同時也要收集各項處方的成效和反饋。這絕對值得政府有關部門積極考慮。

作為總結，筆者期待政府、慈善基金界、醫護界、社會服務界、商界和民間在未來有更多合作，透過社會處方，實現人人健康的願景，長遠減輕公營醫療系統壓力。

作者是醫護行者創辦人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[范寧]

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