施麗珊：最低工資方程式 尚待完善

年檢數據仍滯後 未及時回應物價

當局今年透過方程式調整最低工資水平，並以一年一檢決定調升幅度，由於目前最低工資水平於2022年檢討，因此今年是一併參考2023及2024年消費物價指數作調整基礎。然而，方程式參考過去兩年甲類消費物價指數（2023年按年升2.3%；2024年按年升2.1%），看似合理不過，惟數據缺乏前瞻性。

經濟發展普遍導致通脹，消費物價隨之提升，檢討與實施亦有一定時間差距；就算參考上一年數據，最新調整水平最快亦要下一年的5月方落實，數據持續滯後。換言之到工資實際調升時，勞工早已飽受逾一年通脹之苦，未能適時調升工資維持購買力。

其次，新機制只按甲類消費物價指數調整最低工資水平，只能確保最低工資的購買力不受通脹侵蝕，頂多只可維持現狀。按消費物價指數調整，只是被動做法，僅有「改變」而沒有「完善」勞工待遇。除了一年一檢，當局應採取預測方式，加入消費物價預測因素，預測未來通脹幅度（例如2%至3%），避免統計數據滯後，解決最低工資水平購買力滯後於檢討期的問題。若然高估物價升幅，亦可於再下一年度相應調整。

「經濟增長」比重低 難分享成果

除了物價指數，新方程式引入經濟增長因素（即最近一年實質本地生產總值(GDP)增長率，扣除最近10年實質GDP趨勢增長率，再乘20%為基礎）。事實上，香港作為經濟水平發達地區，GDP增長率一般介乎2%至3%。若要扣除過去10年平均增長率，再乘20%，增幅根本微不足道。舉例說，在最樂觀情境下，本地經濟大幅增長，例如GDP上升5%，扣除10年平均增長率（1%），再打兩折，最終因經濟增長亦僅調升0.8%。

當局未有解釋為何要「打兩折」。難道基層工友的勞動力，在經濟增長裏的貢獻只及五分之一？從極低增幅可見，「打兩折」機制未能充分肯定勞工在經濟發展中的努力，打擊勞工透過自身努力改善生活的意欲。倘必須以新方程式調整最低工資水平，當局應取消20%作為計算「經濟增長」因素，體現與勞動者分享經濟成果，達至共同富裕的施政目標。

新機制未觸及根本問題

最重要的是，新調整機制未觸及最低工資水平過低的根本問題。現時市場上不少基層兼職散工如售貨、外賣員等，時薪亦有50至60餘元；惟目前最低工資卻在極低水平。以政府建議最低時薪42.1元為例，若勞工每日工作8小時、每周工作6天、每月工作26天，月薪亦只有8756.8元（以目前每小時40元計則為8320元）。在現時百物騰貴的香港，以在職單身人士為例，單單住屋、食物、交通費用等基本開支，每月動輒近8000至9000多元，反映最低工資水平根本無從維持基本生活。

根據2024年最低工資委員會檢討報告，委員會估算時薪低於42.1元的僱員人數僅2.2萬至3.6萬，佔全港僱員人數0.8%至1.3%，反映新水平受惠人數亦極有限。至於新工資水平引致的額外薪酬開支（包括因薪酬階梯連鎖反應），亦僅為2.6億至3.5億元，相當於總薪酬開支約0.03%至0.04%，可見有關建議增幅水平對企業營運成本增幅的影響極為有限，實在微不足道。

受惠人數極少，其實間接反映最低工資水平過低。這些領取最低工資水平收入的勞工，大多從事外判清潔、保安等工種，往往是中老年、單身勞工，在職場最欠議價能力，亦最缺乏生活保障。過去10多年來本港貧窮人口逾100萬，當中有經濟活動惟仍處於貧窮困境的在職貧窮家庭數目及人數，均持續處於高水平，反映勞動市場財富分配失效，在職勞工無法透過自身就業以維持基本生活開支。

最低工資水平太低，基層勞工辛勞工作仍三餐不保，子女陷入跨代貧窮困境。勞福局長表示，市民最關心是低收入者在最低工資調整後可以拿多少錢回家，指出低收入者可申領在職家庭津貼。這其實某程度上反映市場工資過低，不然又何需勞工申請政府津貼補助生活？

參考工資中位數 調升水平

訂立法定最低工資的首要目標，應是保障和逐步提升勞工收入待遇；促進缺乏議價力的低薪勞工，透過工作達至有效財富分配，防止低收入勞工工資水平過低，以求能趕上整體工資上升，確保其有足夠購買力應付基本生活所需。

參考其他國家及地區經驗，最低工資應訂於工資中位數一半（50%）至三分之二（66.7%）水平；初期可訂為較保守的50%水平，日後再逐步調升。以去年10至12月全港就業人士（不包括外籍家庭傭工）每月工資中位數2.2萬元為例，若將其除以全職僱員（每周工作8小時，每月工作208小時）計算，建議最低工資水平應為52.9元。

經濟發展和增長往往導致全港整體工資水平上升。工資中位數反映勞動市場一般僱員的工資水平，以全港每月工資中位數某個百分比去調整最低工資，有助最低工資水平能夠跟隨經濟發展水平，讓基層勞工分享經濟發展成果，避免最低收入水平的勞工待遇落後整體勞工待遇。

改革只有進行時，沒有完成時，最低工資的新方程式亦如是。筆者寄望政府盡快檢討調整機制，進一步改善勞工待遇。

作者是香港社區組織協會副主任

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[施麗珊]