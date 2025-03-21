明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
施麗珊

施麗珊：最低工資方程式 尚待完善

【明報文章】政府早前宣布將法定最低工資水平由目前每小時40元調升至42.1元，增幅5.25%；如立法會通過，將於今年5月1日實施。今次是新設立最低工資調整機制後，首次調升最低工資水平。有別於過去多年被詬病的勞資代表雙方關門討價還價，在不清不楚的準則下達成建議調升水平，新制度援引「可加不減」方程式，主要按照每年物價指數和經濟增長指標作調整，予人客觀公正之感。然而有了方程式得出的結果便不容爭議，又是否萬事大吉？

年檢數據仍滯後 未及時回應物價

當局今年透過方程式調整最低工資水平，並以一年一檢決定調升幅度，由於目前最低工資水平於2022年檢討，因此今年是一併參考2023及2024年消費物價指數作調整基礎。然而，方程式參考過去兩年甲類消費物價指數（2023年按年升2.3%；2024年按年升2.1%），看似合理不過，惟數據缺乏前瞻性。

經濟發展普遍導致通脹，消費物價隨之提升，檢討與實施亦有一定時間差距；就算參考上一年數據，最新調整水平最快亦要下一年的5月方落實，數據持續滯後。換言之到工資實際調升時，勞工早已飽受逾一年通脹之苦，未能適時調升工資維持購買力。

其次，新機制只按甲類消費物價指數調整最低工資水平，只能確保最低工資的購買力不受通脹侵蝕，頂多只可維持現狀。按消費物價指數調整，只是被動做法，僅有「改變」而沒有「完善」勞工待遇。除了一年一檢，當局應採取預測方式，加入消費物價預測因素，預測未來通脹幅度（例如2%至3%），避免統計數據滯後，解決最低工資水平購買力滯後於檢討期的問題。若然高估物價升幅，亦可於再下一年度相應調整。

「經濟增長」比重低 難分享成果

除了物價指數，新方程式引入經濟增長因素（即最近一年實質本地生產總值(GDP)增長率，扣除最近10年實質GDP趨勢增長率，再乘20%為基礎）。事實上，香港作為經濟水平發達地區，GDP增長率一般介乎2%至3%。若要扣除過去10年平均增長率，再乘20%，增幅根本微不足道。舉例說，在最樂觀情境下，本地經濟大幅增長，例如GDP上升5%，扣除10年平均增長率（1%），再打兩折，最終因經濟增長亦僅調升0.8%。

當局未有解釋為何要「打兩折」。難道基層工友的勞動力，在經濟增長裏的貢獻只及五分之一？從極低增幅可見，「打兩折」機制未能充分肯定勞工在經濟發展中的努力，打擊勞工透過自身努力改善生活的意欲。倘必須以新方程式調整最低工資水平，當局應取消20%作為計算「經濟增長」因素，體現與勞動者分享經濟成果，達至共同富裕的施政目標。

新機制未觸及根本問題

最重要的是，新調整機制未觸及最低工資水平過低的根本問題。現時市場上不少基層兼職散工如售貨、外賣員等，時薪亦有50至60餘元；惟目前最低工資卻在極低水平。以政府建議最低時薪42.1元為例，若勞工每日工作8小時、每周工作6天、每月工作26天，月薪亦只有8756.8元（以目前每小時40元計則為8320元）。在現時百物騰貴的香港，以在職單身人士為例，單單住屋、食物、交通費用等基本開支，每月動輒近8000至9000多元，反映最低工資水平根本無從維持基本生活。

根據2024年最低工資委員會檢討報告，委員會估算時薪低於42.1元的僱員人數僅2.2萬至3.6萬，佔全港僱員人數0.8%至1.3%，反映新水平受惠人數亦極有限。至於新工資水平引致的額外薪酬開支（包括因薪酬階梯連鎖反應），亦僅為2.6億至3.5億元，相當於總薪酬開支約0.03%至0.04%，可見有關建議增幅水平對企業營運成本增幅的影響極為有限，實在微不足道。

受惠人數極少，其實間接反映最低工資水平過低。這些領取最低工資水平收入的勞工，大多從事外判清潔、保安等工種，往往是中老年、單身勞工，在職場最欠議價能力，亦最缺乏生活保障。過去10多年來本港貧窮人口逾100萬，當中有經濟活動惟仍處於貧窮困境的在職貧窮家庭數目及人數，均持續處於高水平，反映勞動市場財富分配失效，在職勞工無法透過自身就業以維持基本生活開支。

最低工資水平太低，基層勞工辛勞工作仍三餐不保，子女陷入跨代貧窮困境。勞福局長表示，市民最關心是低收入者在最低工資調整後可以拿多少錢回家，指出低收入者可申領在職家庭津貼。這其實某程度上反映市場工資過低，不然又何需勞工申請政府津貼補助生活？

參考工資中位數 調升水平

訂立法定最低工資的首要目標，應是保障和逐步提升勞工收入待遇；促進缺乏議價力的低薪勞工，透過工作達至有效財富分配，防止低收入勞工工資水平過低，以求能趕上整體工資上升，確保其有足夠購買力應付基本生活所需。

參考其他國家及地區經驗，最低工資應訂於工資中位數一半（50%）至三分之二（66.7%）水平；初期可訂為較保守的50%水平，日後再逐步調升。以去年10至12月全港就業人士（不包括外籍家庭傭工）每月工資中位數2.2萬元為例，若將其除以全職僱員（每周工作8小時，每月工作208小時）計算，建議最低工資水平應為52.9元。

經濟發展和增長往往導致全港整體工資水平上升。工資中位數反映勞動市場一般僱員的工資水平，以全港每月工資中位數某個百分比去調整最低工資，有助最低工資水平能夠跟隨經濟發展水平，讓基層勞工分享經濟發展成果，避免最低收入水平的勞工待遇落後整體勞工待遇。

改革只有進行時，沒有完成時，最低工資的新方程式亦如是。筆者寄望政府盡快檢討調整機制，進一步改善勞工待遇。

作者是香港社區組織協會副主任

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[施麗珊]

上 / 下一篇新聞