黃朗軒：司法正義與關懷倫理——性侵案的法律原則問題

本文並非針對個案細節,而是希望透過此事探討司法正義原則與關懷倫理之間的衝突,並指出倡議組織在相關討論中可能忽略的盲點。雖然下文將帶出法律上需要「無預設」、不偏袒任何一方,但我相信作為討論者,我們亦須考慮可能帶來的後果。因此本文刻意不討論案件細節,以免對受害者造成二次傷害,而是邀請讀者思考法律制度和改革背後的理論原則問題。

盤問與公平審訊

誠然,現行法律審訊過程並不完美,惟任何司法制度皆無法達至完美,其核心目標旨在確保法律原則的實施。例如關注性暴力受害者心理的人,可能質疑對證人(事主)進行盤問(cross-examination)的必要性,因這可能令受害者情緒崩潰。然而法律邏輯上,盤問的作用在於測試證供之真實性,及證人是否可靠;若無法詢問案件細節,將影響公平審判(fair trial)的基本原則,導致證供可能存在隱瞞,進而對某一方產生不公平結果。

我並非要為此原則辯護,而是指出這些法律原則的存在,使審判標準不流於隨機(arbitrary),而能夠適用於所有案件。倘因某些案件的特殊性,例如事發時間久遠、受害人可能無法記清細節,是否意味着在其他類型案件中,我們也應接受「記不清」甚至「前後矛盾」的證辭?舉例而言,至今仍有社運暴動案件正在審理,事件已發生5至6年,若作證的警員記憶模糊,卻仍獲法庭接納證供,公眾又會如何看待這樣的判決?過去就曾有被告因警員證供錯誤而獲撤銷暴動控罪。

事實上對比過往,性侵犯案件的起訴門檻已經降低,曾需要「第二證據」(corroborative evidence),現在已可單憑受害人證供入罪;而在盤問時,辯方亦被限制不能詢問受害者過往的性歷史等問題,都嘗試平衡保護受害者和被告之答辯權(註1)。

有無需要進一步降低門檻,固然可討論,但不能僅因對「疑點利益歸於被告」的不滿,就推翻無罪推定原則(presumption of innocence)與舉證責任原則(burden of proof)。若這兩項原則遭削弱,將降低舉證門檻、提高抗辯難度,從而增加錯判風險。普通法的精神在於「寧縱勿枉」,而非「有殺錯,冇放過」。倡議組織在評論個案時,不應僅聚焦於案件本身,而須考量不同法律原則間的矛盾與取捨。

關懷倫理與創傷知情司法

上述討論涉及司法正義(judicial justice),尤其程序正義(procedural justice)的基本要點,但更值得深思的是其背後價值預設——法庭職能在於尋找「正義」而非提供「關懷」。當前的法律制度確實未能納入創傷倫理(trauma ethics),例如創傷導致的記憶混亂、二次傷害等議題,皆不在法庭考量範圍內。創傷後的記憶混亂,可追溯到二戰集中營倖存者的證辭,已廣被創傷研究所討論,但在法律實踐上卻討論甚少(註2)。

司法正義與關懷倫理(ethics of care)的衝突,源於現代社會的分工細化,使我們假設法庭應專注於尋找真相,而關懷則屬於社工職責。這兩項原則並非總是對立,例如在謀殺案中,確定兇手身分既能伸張正義,也能安慰死者家屬;性侵案件受害人也可透過視頻作證、避免直接與被告接觸等方式作供,以嘗試平衡司法正義與關懷倫理。

歸根究柢,法律的關注點並非受害者主觀感受,而是確保審判程序公平。為實現這一點,審訊過程可能無法完全顧及「關懷」,例如受害者在盤問過程中可能遭受二次創傷。

我再次強調,這並非否定「關懷」的重要,而是指出若要優先考慮關懷原則,就應尋求法庭之外的機構與機制。於現行制度下,期待法庭提供情感上的支持,無異於緣木求魚。

當然,我們可以批評「你個制度壞咗」,惟批評者也需進一步思考:你理想的制度應該是什麼?是否要建立一個將關懷原則置於司法正義之上的法律體系?若如此,又是否願承擔「寧枉勿縱」所帶來的風險?在這些原則之間,不能「我全部要晒」,而必須有所取捨。

鑑於此,近年有學者提出「創傷知情司法」(trauma-informed justice)。部分措施在前文已有提及,如視像出庭;但針對盤問過程,在理論和實際執行上皆有很大討論空間。主因仍是關懷倫理與傳統司法採取的對抗式訴訟模式(adversarial system)之間的衝突,後者強調透過交叉盤問釐清事實,期望證人能連貫、清晰交代事件(註3)。「關懷」受害者預設了作為同理聆聽者(empathic listener),乃至支持者的角色,這需表現出「相信」受害者。但這種「相信」,卻與法律不偏袒任何一方的原則矛盾。哈佛大學法學教授Jeannie Suk Gersen認為,雖然「相信受害者」的口號旨在糾正歷史上的不公,惟若忽視程序正義,可能削弱法律對被告的基本保障,進而影響無罪推定原則(註4)。當法官審理案件時過度強調對受害者的關懷與支持,也可能有違法官的中立角色,予人偏頗之感。

跨原則性的思考

畢竟法律並非「神的判決」,而是人為建構的制度,只能盡可能追求平衡。兇手逍遙法外固然令人憤怒,但我們是否能夠確保每一個無罪判決真的都是錯判?我同意香港的性罪行條例確有不足,應推行法律改革,但在推動變革時,應避免糾結於個別案件,而須考量更宏觀的原則衝突。

關懷倫理在近年愈來愈受關注,其重要性絕對值得肯定。把關懷倫理套用到不同範疇,看似是大勢所趨,惟與其要不同範疇適應關懷倫理,我們能否想像一種可脈絡化的關懷倫理,以更好地與不同範疇對話?上述案件更涉及未成年、親人等因素,如何具體調節上述原則,以適應案件的特殊性,是法律界和倡議組織需考慮的問題。

最後,我並不是任何原則——司法正義或關懷倫理——的絕對支持者。相反,我想帶出的是抱持「一種原則絕對高於另一種原則」的危險性,因就算一個原則的原初理念多麼高尚,也可能造成新的不公和不義。而這種跨原則性的思考,是政策倡議者應該具備的思考。

註1:Michelle J. Anderson (2002), From Chastity Requirement to Sexuality License: Sexual Consent and a New Rape Shield Law, George Washington Law Review, 70(1): 51-162.

註2:Shoshana Felman & Dori Laub, Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History (New York: Routledge, 1991).

註3:Negar Katirai, Retraumatized in Court, Arizona Law Review, 62 (2020): 107.

註4:Lydialyle Gibson, "Due Process: Jeannie Suk Gersen on the law, trauma, and 'the rhetoric of believing' ", Harvard Magazine, March-April 2021.

作者是多倫多大學資訊學博士生

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com,傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[黃朗軒]