吳永輝：創意造勢 突破逆境 規劃前路

筆者服務民主黨的30年，不常寫揮春，有時會去維園幫手做民主黨、支聯會義工，取得華叔（司徒華）、仁哥（何俊仁）墨寶。今不可復得，唯變陣適應。是年的公司揮春，以免費AI（人工智能）繪圖，水平甚佳。所以繪圖軟體公司Adobe股價大跌，此亦反映社會演化。科技時常轉變，惟大道理不常變，華叔寫揮春都有典故，有空的可看書學習。

規劃困境及變局

香港規模較細，規劃發展常受不同因素影響。舉例說，「東大嶼都會」已近乎「摺埋」；當局宣傳已經完成的機場三跑，原來二號客運大樓擴建仍未完工；北部都會區推出三大片區，全國人大常委李慧琼表示需要特殊政策支持、成為「特區中的一個特區」，因此筆者預估市場及科技界投資意願有限，若各界搶着要地，就不必特殊政策，反而可以高價賣地以幫補財政收入。

但誠如筆者以前指出，市場不「埋單」便要政府主導，是不是各部門甚至政府總部都要搬去北都呢？還是爭取內地科企國企，或Elon Musk來此投資？因為一定要有投入，及最好能夠有規律的遷入，以達到就業、人口、經濟規模，從而達至興旺。在劇變的政局當中，規劃及地區經濟的科學卻是不變的。不過至今未見政府有好消息宣布。

中美關係、地緣政治、香港政經都處於大變當中。大變之下，又如何規劃？

「創意造勢，突破逆境」8字，出自陶百川先生的書名。他有感於1970年代台灣的內外困境，因此著書建言，其內容未必合乎今世代所用，惟他一方面為「美麗島事件」受難者求人權寬待，另一方面又提出統一立場。借其書名，是因香港確在逆境，期望與社會、政府各界互動扶持，以圖突破。

規劃有科學，亦有政治的部分。特區政府及中央政府出力，是政治的方面；能否民主地參與規劃，亦是政治。而在規劃發展的科學部分，有幾大因素要處理好，避免虛耗浪費。

（1）老人社區規劃。我們可以說是開始「Iron Man」的一代。「Iron Man」是電影中會飛的機械肉身——當然我不是說我們可以自行飛行，但全球已有大量中老年人換上機械膝蓋、加入心臟起搏器或更換其他器官。最近澳洲有全球首例的植入人工心臟的病人出院，及中國實現世界首次的把基因改造豬肝移植入腦死亡患者體內，我稱之為「人體Iron Man化」的一步。

另外，由於AI及醫藥科技進步，大量病毒的基因圖譜已被破解，未來20年將有大量藥物普及化，人類壽命將會很長，超過100歲將十分普遍。但現制度下，大量仍有勞動能力但未必很富裕的「初老」選擇退休，對其個人而言是收入問題，對社會而言則是養老負擔問題。本港的老人化社區問題目前未見規劃得好，退休年齡、「初老」工作和照顧、強積金等相關政策都要開展討論。這影響幾百萬人的老人社區規劃，比填海重要。

如何與內地競爭 是重要規劃因素

（2）競爭力規劃。香港作為中國的國際資本中心之地位，中短期內不會變；可能變的是能否維持及鞏固國際金融中心地位。這需要香港保持開放、與西方接軌，接受包括自由選舉、新聞監督、自由之互聯網、多元包容、保障人權和勞工權等價值。香港與大灣區及其他內地城市如何競爭，是重要的規劃因素。如果香港沒有競爭優勢，為何內地人才要落戶香港？

（3）危機應變規劃。危機下的規劃，一曰效率，二曰就「必要部分」的規劃。「必要部分」是指不同方案都要有的部分，是遲早都要興建，不會浪費。我們不支持花費過多的「東大嶼都會」計劃，但該方案的一些規劃要素仍然是重要的——香港南北人口就業不均，南北交通壓力長期存在，原方案中有由新界西部到港島的南北交通鐵路幹線。政府應停止填海，但仍應該有改善新界西部往市區的南北交通鐵路方案。曾經提出的如中部鐵路由新界西連接荃灣及九龍塘的走線等，需要重提。若大力投資基建連通深圳前海而不通本港市區，則恐怕變成送人去深圳，旺深圳卻不旺香港。

（4）再工業化、科技產業、加密貨幣、「一帶一路」發展，亦是香港繁榮及競爭力的重要因素。這些政府已在推動中。

民主蒙塵，據媒體報道民主黨多人受到不當滋擾，亦只能順勢而行。參政已停，筆者在能力範圍內這幾年間近百次出入法庭、探監、照顧黨內朋友義工長者。香港能否脫離困境，唯靠執政高層、企業及民間之共同智慧，突破逆境。

作者是民主黨發展規劃政策發言人、城市規劃師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[吳永輝]