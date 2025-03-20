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陳帆川

陳帆川：AI將趕絕還是淨化媒體？

【明報文章】Google搜尋器推出名為「AI Mode」的新功能，以聊天機械人取代傳統搜尋器，引起媒體評論員猛烈批評，認為新功能將大削媒體流量、葬送新聞業。隨着新聞網站在社交媒體與搜尋器兩大導流平台的路走到盡頭，新一輪汰弱留強，會否反而終結媒體數碼化所引起的劣幣驅逐良幣現象？

科技網站The Verge上月公布的調查發現，超過一半年輕人已經用AI（人工智能）工具取代搜尋器。Google為保「搜尋器一哥」地位，繼推出新聞界強烈不滿的「AI Overviews」之後，再下一城推出「AI Mode」，結合聊天機械人與搜索網頁功能。相比主流聊天機械人只給出純文字答案，AI Mode糅合了Google搜尋結果頁的動態使用者界面，既有由AI撰寫的總結，答案中亦穿插其他相關連結和圖片，並自動生成表格解釋資訊，呈現模式多元化。

例如當搜尋「台北還是首爾是較佳旅遊地點」，傳統搜尋器會給出10篇旅遊攻略和論壇帖文；AI Overviews會整合多篇文章，寫成幾段總結；AI Mode則如精簡版「Deep Research」功能，圖文並茂，內容詳細，排版並會因應內容而改動。用戶可以向AI追問內容，例如「台北還是首爾比較適合小孩子旅遊」。

《金融時報》前公共事務總監David Buttle撰文批評這功能將「流乾新聞媒體的血」，因為愈來愈少用戶會點擊新聞網站閱讀。Google在過去10年左右全球新聞機構的數碼化策略，其中一個趨勢，就是新聞網站爭相撰寫「常青」內容，例如食譜、你問我答、股票小百科等。這些稿只要寫了一次，就可以長期透過Google帶來流量，好像買藍籌股票收息一樣。

傳媒回歸根本 最有機會獨善其身

隨着AI取代搜尋器，這些「常青」內容卻首當其衝，淪為AI工具的免費午餐，很難再為網站帶來流量。至於兵家必爭的即時新聞，不久也將被AI總結內容而流量下降。

不少網站透過發布大量「懶人包」形式的SEO（搜尋引擎優化）文章，以及東拼西湊即時新聞，成為「流量引擎」，打倒不少硬橋硬馬的傳統媒體。如今AI大浪襲來，最有機會獨善其身的新聞類型，可能還是回歸根本，做好調查新聞和深度報道，透過訂閱制賣出價值。十年河東，十年河西，這輪興替或由AI促成。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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