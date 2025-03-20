李敏剛：全民退保、銀髮經濟與社會基建——回應王卓祺教授

筆者近年偶有協助「爭取全民退休保障聯席」（退保聯）的倡議，這裏想就王教授的分析做一點延伸討論。我將由兩個角度切入：全民退保作為銀髮經濟一環，以及促進更宏觀的社會財富的基建，有扶貧及安老以外的振興經濟的政策面向。

在進入這些討論前，我想稍為替王教授「打打氣」——全民退保的社會支持，其實並不單薄。2016年理大社會政策研究中心的大規模調查就指出，逾六成市民支持三方供款全民退保。2023年11月退保聯發布行動調查，訪問了逾千名成年市民，亦仍有跨收入與年齡層的大多數支持（註1）。同時，退保聯早前亦約見了特首政策組，向政府建言重新開展全民退保。這不單反映了全民退保的大多數民意支持，至今一直維持，也讓我們見到民間組織者百折不撓的身影。

由安老到銀髮經濟

王教授在文中沒有談到全民退保的具體設計。事實上，民間團體、工會及政黨都曾有不同方案倡議。這裏就以由學者參與撰寫的退保聯養老金方案作為例子來討論。

根據此方案，政府會一筆過注資1000億元啟動基金，當局現時每年用於支付長津的開支都會撥入；僱員及僱主在強積金中各一半的供款，及徵收企業除稅後盈利高於1000萬元的1.9%額外利得稅，都會進入退休公共基金。這就是政府、資方、勞方三方供款的元素。然後，所有市民則在退休後從基金每月支取定額的、足以應付基本體面生活的養老金，建議的是跟現時長津看齊。

根據黃於唱教授的多年研究，這個三方供款退休基金至少可運作至2064年，都不必擔心「爆煲」（註2）。這其實不難理解——退休公共基金池比任何個人強積金戶口的「本金」都要大很多倍，因此能更有效分散投資。

至2023/24年度，政府已從「未來基金」回撥逾千億元入庫房，都絲毫未動到原本的2200億元本金，由此可見大型公共基金投資回報之高（註3）。由三方供款組成龐大公共退休基金的高投資回報，是有效減輕政府未來庫房面對人口老化日漸增加之安老開支的關鍵。

面對香港人口老化，有推算甚至指香港快將如日本一樣進入長者人口近三成的「超高齡社會」，經濟規劃轉向更關注老年人需要，無可厚非。事實上，政府近年常提到「銀髮經濟」，似乎旨在提供誘因，促進長者把資產放到諸如銀色債券的金融市場投資。

惟換個角度看，長者尤其是基層長者的日常開銷，難道不也是一種「銀髮經濟」機遇？無論是長者醫療開支、方便生活的樂齡科技，乃至日常社交使費如到茶樓「一盅兩件」，都是促進本地服務、零售、餐飲業的「內循環」消費。

因此，全民退保除了是財政更穩健、老人家更安心養老的退休政策設計，亦能刺激社會裏的有效需求（effective demand）。這在人口老化的前提下將尤其顯著，亦正是漸見疲弱的本地經濟所需要的。

社會財富的基建

財政司長在上月發表的預算案強調節流減赤之外，亦需開源。為此，他指出政府經營帳目需量入為出，但非經營帳目大可作放眼未來的投資，例如興建基礎公共建設，不必太擔心其中的淨支出。以公共退休基金池為基礎的全民退保，其實亦可視為一種社會財富的投資或基建。

誠然，全民退保不像數碼港或北部都會區一類工程，物理上肉眼可見。可是就經濟回報而言，全民退保卻比這些建築項目確定得多。有什麼比實際上把錢放到本地人手裏、在本地消費，更確定能夠帶動經濟呢？更何况，全民退保受惠的主要是（因人口老化愈來愈多的）基層長者，用於日常生活必需品，是所謂的「剛性需求」，是必定要花的錢，也是本地企業的生意。物質基建固然可招商引資，但卻有乏人問津的風險；而最終受惠的，大可能都是一些跨國企業，生產總值是記帳在香港了，利潤卻到了境外公司總部去。

政府應重新考慮推行全民退保

筆者的一位博士論文導師、約克大學Martin O'Neill教授，曾協助英國工黨智庫研究社會政策。2019年他與同事出版了一本小書，提倡「社區財富的基建」（community wealth building），主張地區政府的公共基金優先投資本地草根企業，讓資本流通在本地閉環裏，振興地區經濟。

這個方案得到不少工黨主政的地區政府試行，卓有成效。當年工黨影子財政大臣正式寫入競選政綱，連《經濟學人》都曾專文評述為創見（註4及註5）。

全民退保對香港經濟而言，其實異曲同工——公共退休基金把在環球金融市場投資的回報，放到普羅市民手上，變成札根本地社會的財富。

換句話說，在讓長者安心度晚年、讓香港變得沒有對勞動者如王教授所言那麼「刻薄」以外，全民退保更有確實的振興經濟之效，既減輕對政府庫房日漸增加的負擔，更是一筆回報穩健的社會基建投資。今屆特區政府應在當局及民間以往的研究基礎上，重新考慮如何落實推行。

註1：2016年1月22日《香港市民對「全民退休保障」意見》電話調查結果發布新聞稿；2023年11月《香港市民對全民退休保障意見》調查報告

註2：黃於唱〈設立全民養老金 完善退休保障制度〉，2022年11月25日《明報》

註3：〈未來基金去年撥千億填庫房 議員稱有效運用資源 籲勿動本金〉，2025年2月6日《明報》

註4：Joe Guinan & Martin O'Neill, The Case for Community Wealth Building. London: Polity, 2019.

註5："Preston, Jeremy Corbyn's model town", The Economist, 19 Oct 2017.

作者是香港恒生大學社會科學系助理教授

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