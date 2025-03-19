明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
隨金入木

隨金入木：藉「半機械人」與「半人馬」 深入洞悉人工智能發展真貌

【明報文章】在科技迅猛發展的時代浪潮中，AI（人工智能）正以一種無形卻又強大的力量，全方位融入香港社會每一個角落。漫步在旺角大街小巷，你會發現不少茶餐廳利用智能系統快速處理點單，大大縮短顧客等待時間；來到葵涌貨櫃碼頭，AI技術高效調度貨物，令港口營運井然有序。AI不僅為市民日常生活帶來諸多便利，也為各行各業的發展注入新活力，成為香港邁向未來的重要推動力。

然而伴隨着AI快速崛起，一系列複雜問題也接踵而至。比如，AI生成的內容是否涉及版權問題？智能系統會不會侵犯我們隱私？面對這些問題，大家都在思考：AI究竟會把我們的生活帶向何方？其實，「半機械人」和「半人馬」這兩個有趣概念，就像是兩把神奇鑰匙，能助我們打開理解AI的大門，更深入地洞悉AI發展真貌。

「半機械人」隱喻：

AI幫手的能耐和界限

在充滿奇幻想像的科幻作品裏，「半機械人」是人與機械巧妙融合的存在，擁有超越常人的能力。這一形象，與AI在現實生活扮演的角色有異曲同工之妙。

拿香港物流業來說。近年跨境電商蓬勃發展，香港作為重要的國際貿易樞紐，物流業務量呈爆發式增長。以前物流工人的工作極其辛苦，不僅要靠雙手搬運沉重貨物，還要費心安排運輸路線，效率十分低下。但現在情况發生了巨大改變——智能搬運工具和導航系統應運而生，它們就像是物流工人的「強化裝備」。

智能機器不僅能夠精準搬運重物，AI還能根據即時交通狀况、訂單分佈等多方面因素，規劃最佳配送路線，使物流效率和準確性都得到大幅提升。這充分展現了AI在處理重複性、規律性的工作方面之強大能力，如同半機械人借助機械的力量，突破人類生理極限，AI也大大拓展了人們在特定工作領域的能力邊界。

但AI真的是無所不能嗎？答案是否定的。在香港充滿活力的藝術圈，每一名藝術家的創作都融入了獨特情感、深厚的文化底蘊及對生活的深刻感悟，這些才是藝術作品的靈魂所在。AI創作的作品，或許在形式和技巧上能夠達到一定水平；可是仔細品味就會發現，它們往往缺少人類藝術家賦予作品的那種動人情感和文化內涵。

同樣，在醫療護理領域，護士不僅要向病人提供專業護理服務，更重要的是與病人建立情感聯繫，給予他們人文關懷。而這恰恰是AI難以完全做到的。

這就提醒我們：AI在有明確規則和流程的工作中，具明顯優勢，能夠成為人類的得力助手；惟在需要高度情感感知、豐富創造力和靈活應變能力的場合，它的局限就會顯露出來。所以大家不妨思考一下：在你從事的行業中，哪些工作可以放心交給AI？哪些又需要保留人類自己的判斷和操作呢？香港各界在引入AI技術時，務必清楚認識到它的優勢和不足，合理規劃使用，避免因不恰當的依賴而帶來不必要的問題。

「半人馬」隱喻：

AI合作與知識助力的價值

在古老的神話故事裏，「半人馬」將人的智慧和馬的強壯力量完美結合，象徵着合作與優勢互補。把這個概念引入AI領域，能夠幫助我們更好理解AI與人類合作的深層價值。

在香港科研領域，AI與科研人員的合作，正有力地推動各項研究快速向前發展。以環境科學研究為例，AI能夠快速處理海量的環境監測數據，從中找出環境變化的趨勢和異常信號，向科研人員提供寶貴的研究線索。科研人員則憑藉自己的深厚專業知識和敏銳洞察力，深入驗證和解釋AI的分析結果，進而提出新的研究假設和方案。這種「人機合作」模式，極大地提高了科研效率、加速科研成果產出。AI依靠其強大的數據處理能力，為人類提供全面、深入的知識見解；人類則運用自身創造力、批判思維和豐富的實踐經驗，把AI提供的信息轉化為有實際價值的成果。

在商業領域，香港眾多企業借助AI分析消費者行為和市場動態，以此制訂精準的營銷策略和商業決策。AI可整合多種來源的數據，挖掘出消費者的潛在需求和市場發展趨勢，向企業提供重要的決策依據。但企業不能完全依賴AI的建議，還需結合自身商業經驗、品牌定位及市場中諸多不確定因素來綜合考慮。假設你是一個企業管理者，面對AI給出的營銷方案，你會如何結合公司實際情况作調整和完善呢？這告訴我們，在AI與人類合作的過程中，人類要始終保持主動性和批判性的思維，充分發揮自身優勢，與AI形成良好的互補關係，從而實現更好效果。

汲取隱喻智慧 促進和諧共融

「半機械人」和「半人馬」的隱喻，清晰展現了AI的多面性，以及AI與人類合作的理想模式，為香港在AI時代的發展帶來重要啟示。

對香港普通市民而言，在日常生活接觸AI技術時，要理性看待其功能，充分善用它帶來的便利，同時保持獨立思考和判斷能力。比如在使用智能手機的各種AI應用時，想一想如何在享受便捷服務之同時，保護好自己的隱私。從業者則需積極提升自己的「數字技能」，主動適應與AI一起工作的新方式，在AI無法企及的領域發揮人類獨特價值。科研機構和企業要加大在AI技術研發與人才培養方面的投入，努力突破技術瓶頸，不斷拓展AI應用範圍，使AI更好地服務香港產業升級和社會發展。政府部門也應制訂完善的政策法規和倫理準則，規範AI發展和應用，切實保障市民權益和社會公平正義。

展望未來，AI發展勢頭銳不可當。香港應充分汲取「半機械人」和「半人馬」隱喻裏的智慧，抓住AI帶來的難得機遇，積極應對各種挑戰，推動AI與香港社會和諧共融。大家不妨一起想像，在AI助力下，香港未來的智慧城市建設會呈現怎樣的新面貌？相信只要我們齊心協力，定能譜寫香港城市發展的嶄新篇章。

作者是中國科研企業資深研究人員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[隨金入木]

上 / 下一篇新聞