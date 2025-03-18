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歐陽五

歐陽五：賴清德耍「小心機」 當心「大翻車」

【明報文章】近年不少港人到台灣置業，用來度假、養老，以後這樣的通道恐怕不再便利。上周賴清德公布17項「措施」以應對所謂「五方面威脅」。這17項不僅針對大陸，今後港人赴台無論置業還是養老，其「融入台灣社會」的行為，都有被相關部門「安全考量」的風險。

本月13日，賴清德刻意在大陸《反分裂國家法》頒布20周年的前一天發表講話，將大陸界定為「境外敵對勢力」，片面改變兩岸現狀，並拋出所謂「因應五方面威脅」的17項策略，關閉當前兩岸交流的大門，甚至改變周邊交往局面；稍有不慎，亦可能將兩岸關係拉向深淵。賴對其言行的嚴重後果，自是心知肚明，甚至台灣防務部門負責人於3月14日還表示「隨時做好備戰工作」。

賴針對大陸舉措 玩弄聲勢大於實質

那麼台灣真的做好戰爭準備，要與大陸作戰了嗎？顯然不是。據台灣官方數據，目前台灣七成糧食、98%能源都需要仰賴進口。此外，台灣還面對兵源不足——除了多年的「徵兵難」，近年寧願賠錢都要提前退伍的士官人數也在逐年增多。因此，賴清德此番舉動，玩弄聲勢大於實質。

賴清德此舉，有期待美國回應之意。近日，被提名為美國國防部政策次長的科爾比（Elbridge Colby）明確表示，台灣並非美國「生死攸關的利益」，美國明確承諾保衛台灣不僅成本大於收益，還可能激化與中國大陸的矛盾，引發多方面風險。近年，「疑美論」和「棄台論」在島內此起彼伏，科爾比的言論則令台灣更加焦慮。

早在3年前俄烏衝突爆發之時，民進黨就大肆炒作「今日烏克蘭，明日台灣」的說法。當時台灣被媒體稱為「最危險的地方」，拿烏克蘭作比，代表了台灣對戰爭的擔憂。而如今這句話應更多一層內涵——當台灣目睹烏克蘭與美國關係在「特朗普2.0」時期的變化，是否還會相信美國定會「傾力協助」？台灣更應從中看到，「倚外謀獨」依附美國，並不能達到目的，只可能是一條險路，最終毁掉台灣。

賴清德此舉也有藉兩岸對立加劇來操弄政治，獲得民眾支持，為接下來的「清理朝野」造勢之意。然而挑動兩岸對立，如今在島內有多大市場？去年大選前，台灣當局密集查辦村里長、基層民眾組織大陸交流團，以所謂「反滲透法」起訴，該舉動當時便遭島內諸多輿論聲討。截至目前，台灣多地法院一審均判交流團無罪。由此可見，當前台灣島內不乏理性。此外，賴清德如今公布的「17條」涉及方方面面，等同切斷兩岸交流，使台灣沒有活路，這樣的言論在島內更不會有市場。

本月14日是大陸《反分裂國家法》頒布20周年，這部法律明確了對「台獨」用武的3個條件。賴清德選在紀念日前一天發布講話，並公布「17條」，是原本預判大陸或發出「用力」言論，提前借勢來取得美國和島內支持。如今看來，這一做法只能反襯自己更加愚蠢。

台灣民眾有必要認真讀《反分裂國家法》

大陸並沒有被賴「帶偏節奏」。紀念《反分裂國家法》頒布20周年，實際上是在強調運用法律懲治「台獨」分裂，等於重申「精準反獨」路線。《反分裂國家法》精確設定對「台獨」動武的條件；去年發布的「懲獨22條」，更是將打擊範圍縮小至10人，有團結絕大多數台灣同胞之意。而賴清德如今則要「擴大打擊面」。台灣有多少藝人、台青、台商等往來兩岸已成常態，賴清德此舉相當於把台灣拉入「人人自危」境地。這其中有多少人被扣帽子、被推向了對立面？這樣的舉動，怎能「凝聚共識」？

賴清德耍「小心機」，雖很大可能會「大翻車」，但仍應警惕其危險舉動可能觸發的台海危險局面。兩岸和平不易，尤其當下更是如此。台灣民眾確有必要認真讀讀《反分裂國家法》，關鍵時刻拿起法律武器保護台灣。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]

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