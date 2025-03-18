姚志勝：關於香港金融「超倫敦追紐約」的幾點思考

其實，本人對香港金融還有進一步的看法——不僅要超越倫敦，還須追趕紐約。有好友建議筆者具體介紹發言的有關內容，並進一步闡釋和論證。本人的基本思考有4點：

其一，中國是世界第二大經濟體，國家高水平開放需要一個排名第二的國際金融中心。

其二，香港在國際金融中心排名與倫敦僅一分之差，完全有條件在較短時間不辱使命提升至全球第二。

其三，香港急需在中央支持下加強金融科技基建，發展穩定幣等新業務。

其四，香港需制訂金融發展規劃，對標全球最高標準，以「超倫敦，追紐約」為目標，研究發布金融發展白皮書，列出改革路線圖。

香港金融「新台階」的重要內容

金融是香港「命脈」，更是「國家所重」。中國是全球第二大經濟體，雖有多個金融中心，但唯有香港才是世界級國際金融中心。香港是我國最大外資來源地、是內地企業境外投資融資的首選通道、是人民幣國際化重要基地、是強化國際金融合作的重要抓手、是金融強國建設的戰略支點，任何內地城市都不能相比。

比較而言，香港的金融、貿易和航運三大國際中心，就貿易和航運，內地城市可在某種程度上替代或彌補，唯獨金融不行。習近平主席多次寄語香港要鞏固提升國際金融中心地位；去年三中全會也明確提出這樣的要求。這裏說的「提升」，就是推動香港國際金融中心不斷邁上新台階，超越倫敦當然是「新台階」重要內容之一。

香港金融地位能否超越倫敦？香港社會看法大都是肯定的。2024年全球金融中心排名，香港得分749，比倫敦僅少1分。香港與倫敦都實行跟國際接軌的普通法制度，都有國際一流營商環境和國際網絡，惟兩地背後的實力支撐彼消此長之勢愈來愈突顯。

中國對世界經濟的影響舉足輕重，有需要也有能力支撐香港成為全球排名第二的金融中心。中國的DeepSeek引發全球股市震盪和香港股市大漲，全球股市出現「東升西降」，展示了當今中國的創新潛力和增長空間。作為倫敦金融腹地的歐洲經濟處於弱勢，自英國2020年「脫歐」後，倫敦競爭力更是每况愈下。倫敦上市股票總市值約3.2萬億美元，香港則逾4萬億美元，「完勝」倫敦。

比較而言，倫敦債券市場比香港稍勝一籌。若香港在國家支持下強化發展債券市場，並針對地吸引中東和東盟等國家資金來港，超越倫敦並不需太長時間。

加強金融科技基建 發展穩定幣

當今世界金融格局加速演變，香港需通過改革加強競爭力：一是要加快傳統金融業務與金融科技深度融合；二是要創新金融產品，增強包容性和吸引力，適應各類市場主體的新訴求。

今年兩會期間，丁副總理參加香港代表團審議時表示，內地金融科技做得相當好，希望香港與內地加深合作。筆者認為香港應進一步加強金融科技基建，借力內地強大科技實力和龐大應用場景、數據資源，推動人工智能及區塊鏈等技術在跨境支付、風險管理等領域的創新應用，搶佔國際金融科技制高點。

關於創新金融產品，香港空間很大，本人想專門談談發展離岸人民幣穩定幣。今年兩會，全國政協常委林建岳博士提交了《支持香港發展離岸人民幣穩定幣 提升國際金融中心地位》提案，本人拜讀後很受啟發，非常認同，聯署支持。

穩定幣是加密貨幣的一種，通常是透過錨定某種法定貨幣維持相對穩定價值。相對於頻繁大幅波動的比特幣和以太幣等加密幣，錨定法定貨幣的穩定幣既擁有區塊鏈技術和分散式帳本賦予加密貨幣的開放性、透明性、去中心化和全球化屬性，又擁有法定貨幣的價值穩定特徵。

穩定幣廣泛應用於規避本幣貶值、跨境貿易結算、日常交易支付和其他金融投資等領域。截至今年1月，穩定幣市場規模逾2100億美元，美元穩定幣佔穩定幣市場95%以上份額，這些穩定幣又將80%左右的美元儲備資金投向美國國債，成為美國國債前20大持有者之一。美國政府大力推動加密貨幣新政，目的是維護美元在全球貨幣體系的主導地位。隨着我國經濟實力不斷增強，人民幣需加快國際化步伐。

全球穩定幣市場正步入快速發展軌道。穩定幣有極強的規模和網絡效應，愈早發展，愈能佔據優勢。香港是最大的離岸人民幣業務中心，歷來是各項前沿金融創新的試驗場，推行試驗的制度與市場基礎良好，具備發展人民幣穩定幣的得天獨厚條件。

香港發展離岸人民幣穩定幣，一是有利境外人民幣開拓更廣闊使用空間和創新商業模式，推進人民幣國際化進程，並鞏固提升香港作為全球最大離岸人民幣中心及國際金融中心的地位；二是能夠帶動香港通過強化區塊鏈、智能合約、加密技術等技術手段，加強金融科技基建，拓展跨境貿易與投資應用場景。筆者相信中央樂見並大力支持香港發展離岸人民幣穩定幣等創新金融業務。

制訂發展規劃 發布金融白皮書

外界一般估計，中國經濟產值將於未來5至10年超過美國，成為全球第一大經濟體。由此也將帶出香港金融如何追趕紐約、與國家全球經濟地位相匹配的問題。

凡事預則立，不預則廢。對經濟發展制訂規劃，是我國能夠創造經濟奇蹟的重要原因。美國經濟學家、諾貝爾經濟學獎得主Robert Engle說得非常精闢：中國在為下一代制訂五年規劃時，美國只在為下一屆制訂選舉規劃。香港超越倫敦、追趕紐約，需對標全球最高標準。制訂金融發展規劃，研究發布金融發展白皮書，列出改革路線圖、時間表，這既是香港鞏固提升國際金融中心地位的內在需要，更是強國建設、實現高水平金融開放的必然要求。

作者是全國政協常委

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[姚志勝]