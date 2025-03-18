阮穎嫻：公屋失上流力 富戶政策宜改革

有人提出提高公屋租金以增加收入，因為公屋租金與市價的差距實在太大。自2008年實施公屋租金調整機制以來，房委會每兩年就會檢視一次租金，並根據公屋戶收入指數的變動來調整租金，每兩年的加幅上限為10%。從2008年開始，公屋租金在過去17年裏上調了87%。如果參考差餉物業估價處數據，A類私樓（面積431平方呎或以下）租金指數從2008年到2024年，上升了86%。從這一點來看，公屋租金調整與市價是相符的。大家認為公屋租金便宜，並不是因為沒有提高租金，而是因為起初租金較低。

根據2021年人口普查數據，公屋住戶家庭月入中位數為22,500至24,999元，租金中位數為2346元。於2022年，公屋租金增加了1.17%，增幅小得幾乎可以忽略不計。根據統計處以2019/20年為基準的消費物價指數開支權重，住宅開支約為甲類物價指數的40%，公屋租金與月收入的比例中位數為10%至14%。即是對公屋住戶來說，只消花費十分之一的收入，即可應付住屋開支，相對於一般人要輕鬆得多。以收入中位數計，市價的公屋租金負擔應該是9500元，非2346元。

然而，考慮到低收入者的可支配收入有限，以及公屋本身的福利用途，假如在私人市場租房，以1.5萬元租一個300呎的單位，而租金佔收入的40%，那麼一個月入3.75萬元的住戶就可以負擔得起；支付房租後，還有超過2萬元，足以應付生活開支。以此估算，約有27%公屋住戶可以搬出去租房或買房，令輪候冊人士有機會入住。

目前富戶政策過於慷慨。例如，一個三口之家的月入達到7.4萬元，只需支付1.5倍租金，平均來說只需3500元，這個數額小得可憐，連劏房都租不到；月入達12萬元，也只需要支付雙倍租金，也就是4700元。如果用40%的收入租房，即4.8萬元，已經可以租到地段優越的豪宅有餘。

現時公屋「難進難出」

早期公屋審查行雙軌制，住戶要同時滿足兩個條件，才會成為富戶要搬走；家庭收入不能超過申請公屋之收入限額的3倍，且資產不能超過限額的84倍。收入很高但沒有資產的，不用搬；資產高但收入較低，也不用搬。因此以前常有人詬病，為何「長毛」梁國雄當年做了立法會議員，月入「破表」，但仍能住公屋。

單軌制於2017年實施——公屋住戶家庭的收入超過限額5倍，或是資產超過入息限額的100倍，即使只有其中一項超過限額，亦須搬離公屋。富戶政策本來就慷慨，由於雙軌制變為單軌制，因此有關限額從3倍放寬至5倍，使有些住戶即使月入超過10萬元仍可住公屋，而只需支付5000元左右的雙倍租金。

過去公屋「容易進入」，現在則變得「難進難出」，原因是申請的收入限額低、遷出門檻高。現在申請公屋的收入限額，單身者不足1.3萬元，兩口之家則不足2萬元。一般來說，只要做一份普通工作，如侍應等，每月就可以掙到數千至1萬元，容易超出這個限額。因此有些人會在派屋前一年辭職，等待分配公屋。由於香港住屋開支實在太大，但其他生活開支則可預計，對於低下階層的人，即使暫時不工作一年半載，也是非常划算的。亦有人認為，只有從大陸來港的人才容易得到公屋，因為他們的收入和資產不在香港，所以較容易通過審查。

公屋還提供很多福利，包括家中需要維修時完全不需自己負責、不需支付每呎幾元的管理費，且有綠表資格申請資助房屋，可以等待有心儀的地點才選擇購買，而且租金非常低，唯一要求是準時交租及正常居住，不要做違規事情導致扣分。因此，無怪乎有很多家庭選擇長期居住公屋。

居屋「起得衰」 公屋戶無動力上流

另一個阻止公屋居民向上流動的原因，是居屋「起得衰」。過去公屋與居屋會有明顯區別，但現在似乎不再如此；有些新建的房子，會根據市場情况決定是出售還是出租，設計、間隔和面積已經沒有差很遠。而且，那些想要搬出公屋的人，通常希望能夠有更大空間、更舒適的生活環境。惟如果現在的綠置居或居屋與原本的公屋相差不遠，但更貴，又要付管理費、供樓、維修責任等等，那麼他們便沒有動力搬離公屋。

我有一名從事房屋相關行業的朋友，曾給我看過一個居屋設計圖，只要稍微調整一下坐向，就可以擁有全海景，不過設計師卻沒有這麼做，因為公營房屋之目的並不是要賣出好價錢，居屋則師可能也不太在意。但這樣，就令居屋的價值無論是對居住者或以後重售，都有損害。近年樓價下跌，惟居屋沒有全部業權，轉售要補地價，又要過一定年期，在私樓市場下跌後，資助房屋更形不利。

現有公屋制度往往保護已經得到公屋的人，不讓他們受到傷害。政府的處理方式往往是寧願讓他們繼續住在公屋，讓後來的申請者等待的時間更長。但如果將這些富戶踢出公屋，讓有需要的人遷入，那麼就等於是對既得利益者造成傷害。這種難進難出的制度，就是這樣形成的。

有人提出公屋應該每戶只能住5年或10年，然後必須搬出，讓其他有需要的人輪流享受到公屋福利，有點像現在過渡房屋及簡約公屋的制度。雖然輪流享受可能更公平，但由於它影響了已經取得公屋的人，這些人會「鬼殺咁嘈」。讓已上樓的人重新跌入私人租務市場，也是「左膠」反對的，他們寧願公屋輪候者在水深火熱多煎熬幾年。

近年政府嚴厲打擊濫用公屋行為，已經取得一些成效。例如時任房屋署長羅淑佩成功打擊這些行為，並晉升局長。這證明問題並非不能解決。

選舉制度改變 或成改革契機

另外，一些公屋居民之所以能夠大量佔用公共資源，是因為以往政黨需要他們的選票。惟現在選舉制度已經改變，不再必然需要他們的選票，因此政府現在有可能有效地改革現有公屋政策。我甚至聽過一些以前的議員說有居民投訴，因為其超過公屋入息限額而要除名，導致子女搬出去住，家用少給，所以不高興；又說如果要重建、要搬遷，又要重新走過收入資產審查程序，恐怕被揭出自己超標等等，然後向議員或公屋聯會投訴。這些人聽落去根本無道理，但那些議員為了選票會繼續護短。

最後，現在政府將收緊富戶資格，並嚴厲打擊濫用公屋行為，反映世代不公平。過去的年代沒有這麼多限制，很多上一代的人通過公屋，然後獲得居屋；有些人住公屋同時買私樓收租，逐步提高自己生活水平，現在可能已經有幾層樓，賺了很多錢。但現在的人因為審查嚴格，想做同樣的事情已經不可能了；要上一代「嘔番」賺過的出來亦難，因為「過咗海就係神仙」，除非大幅增加物業差餉稅。這就是世代不公，現在的公屋居民只能夠嘆生不逢時。

作者是香港大學經管學院講師

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[阮穎嫻]